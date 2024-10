Papież Franciszek wysłał w poniedziałek do Moskwy specjalnego kardynała ds. Ukrainy. "Matteo Zuppi dotarł już do stolicy Rosji" - podała agencja Ansa. "Celem jego wizyty są dalsze wysiłki na rzecz powrotu ukraińskich dzieci do rodzin i wymiany więźniów" - przekazał z kolei Watykan. W niedzielę papież apelował o natychmiastowe wstrzymanie ataków zarówno w Ukrainie, jak i na Bliskim Wschodzie.

Papież Franciszek / Maria Grazia Picciarella / Shutter / East News Dyrektor biura prasowego Stolicy Apostolskiej Matteo Bruni poinformował, że kardynał Zuppi przybył do Moskwy "w ramach misji, powierzonej mu przez papieża Franciszka w ubiegłym roku, by spotkać się z władzami i rozważyć dalsze wysiłki na rzecz połączenia ukraińskich dzieci z rodzinami i wymiany więźniów - w perspektywie osiągnięcia pokoju, oczekiwanego z taką nadzieją". Zdjęcie opublikowane przez rosyjskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych; Matteo Zuppi i Siergiej Ławrow w Moskwie 14 października 2024 / HANDOUT/AFP/East News / East News Chodzi o ukraińskie dzieci bezprawnie wywożone do Rosji od 2022 roku, czyli początku inwazji Kremla na sąsiedni kraj. Kardynał Matteo Zuppi przybył do Moskwy trzy dni po spotkaniu papieża z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim w Watykanie. Po tej audiencji ukraiński przywódca poinformował, że jednym z głównych tematów jego rozmowy z papieżem była sprawa powrotu jeńców do domu. Liczymy na pomoc Stolicy Apostolskiej w powrocie do domów Ukraińców przebywających w rosyjskiej niewoli - powiedział Zełenski. Zobacz również: Zełenski w Watykanie wręczył papieżowi obraz o masakrze w Buczy W niedzielę - podczas modlitwy Anioł Pański - papież Franciszek zaapelował w o natychmiastowe o przerwanie ataków w Ukrainie, a także o zawieszenie broni i negocjacje na Bliskim Wschodzie. Zatrzymajcie się, proszę, dosyć zabijania niewinnych - mówił. Kieruję mój apel o to, aby Ukraińcy nie zostali pozostawieni na śmierć z zimna. Niech zakończą się ataki lotnicze przeciwko ludności cywilnej, która zawsze jest najbardziej dotknięta - dodał. Nawiązując z kolei do tego, że kilka dni temu siły izraelskie zaatakowały bazę misji pokojowej UNIFIL w Libanie, powiedział: "Jestem blisko z całą dotkniętą ludnością: Palestyny, Izraela, Libanu i proszę o uszanowanie sił pokojowych Narodów Zjednoczonych".