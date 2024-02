Polskie rozgłośnie radiowe solidarne w drugą rocznicę wybuchu wojny w Ukrainie. 24 lutego, punktualnie o 9:45 (GMT + 1), na antenach polskich stacji radiowych zabrzmi utwór "Give Peace a Chance" Johna Lennona. To symboliczny gest solidarności z narodem ukraińskim, a także wyraz sprzeciwu wobec wojny i okrucieństwa wojsk rosyjskich.

"Give Peace a Chance" - polskie stacje radiowe przeciwko wojnie / Materiały prasowe

Akcja jest wspólną inicjatywą największych komercyjnych nadawców radiowych w Polsce: Grupy Eurozet, Grupy RMF i Grupy Radiowej Time. W tym roku do tego grona dołączyło również Polskie Radio.

Pomysł wspólnego grania najsłynniejszego antywojennego protest songu powstał w 2022 roku, tuż po wybuchu wojny w Ukrainie. Inicjatorem była niemiecka rozgłośnia lokalna Radioeins (rdd). 4 marca 2022 w akcji wzięło udział ponad 150 stacji radiowych w całej Europie. Od tego czasu akcja kontynuowana jest w Polsce.

Podobnie jak wcześniej, organizatorzy zapraszają wszystkie rozgłośnie, które chcą przyłączyć się do akcji i liczą na szeroki odzew. Dołączenie nie wymaga rejestracji ani zgłoszenia chęci udziału. Wystarczy, że stacja wyemituje 24 lutego o 9:45 utwór Johna Lennona.

"Wspólna emisja o jednej porze protest songu "Give Peace a Chance" na antenach stacji radiowych to symboliczne przypomnienie słuchaczom w całej Polsce o trwającej od dwóch lat okrutnej wojnie za naszą wschodnią granicą. To pokazanie jedności i głośnego sprzeciwu wobec rosyjskiego barbarzyństwa i imperializmu putinowskiej Rosji. To w końcu symboliczny gest solidarności i wsparcia świata radiowego dla narodu ukraińskiego w tym trudnym dla niego czasie" - jednym głosem mówią nadawcy.

"Give Peace a Chance" to utwór nagrany przez Johna Lennona w lipcu 1969 roku. Powstał podczas sesji w hotelu na Bahamach jako wyraz sprzeciwu wobec wojny w Wietnamie. Z czasem piosenka stała się kultowym, antywojennym hymnem przywoływanym w czasie różnych konfliktów zbrojnych.

24 lutego 2022 roku wojska rosyjskie rozpoczęły, bez wypowiedzenia wojny, pełnoskalową inwazję na Ukrainę. Wojna przyniosła ze sobą już setki tysięcy ofiar - zarówno wśród cywilów, jak i żołnierzy. Systematycznie niszczone są ukraińskie miasta i wsie, a do ucieczki ze swoich miejsc zamieszkania zostało zmuszonych kilka milionów ludzi.