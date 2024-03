Siły rosyjskie znacząco nasiliły aktywność lotniczą oraz prowadzi ciężki ostrzał artyleryjski i moździerzowy - ocenił naczelny dowódca Sił Zbrojnych Ukrainy generał Ołeksandr Syrski w opublikowanym w piątek wywiadzie dla agencji Ukrinform. Nocny atak rakietowy i dronów w nocy z czwartku na piątek trwał 9 godzin, na terytorium całej Ukrainie ogłoszono alarm powietrzny w związku z zagrożeniem atakiem rakietowym z samolotu Tu-95MS, podają kanały monitorujące sytuację w powietrzu. Atakowano miasta Dniepr, Kamieńskie, Pawłograd, Krzemieńczug, Iwano-Frankiwsk, poszczególne osady obwodu dniepropietrowskiego i poszczególne obiekty obwodu lwowskiego. Piątek, 29 marca to 765. dzień rosyjskiej inwazji przeciwko Ukrainie.

Ukraińscy strażacy gaszący pożar po ataku rosyjskim w mieście Hirnyk / STATE EMERGENCY SERVICE HANDOUT / PAP/EPA

11:13

Siły rosyjskie znacząco nasiliły aktywność lotniczą oraz prowadzi ciężki ostrzał artyleryjski i moździerzowy - ocenił naczelny dowódca Sił Zbrojnych Ukrainy generał Ołeksandr Syrski w opublikowanym w piątek wywiadzie dla agencji Ukrinform.

Dowódca zaznaczył, że wróg znacząco nasilił aktywność lotniczą, wykorzystując m.in. kierowane bomby lotnicze, oraz prowadzi ciężki ostrzał artyleryjski i moździerzowy.

Przypomniał, że wojska rosyjskie dysponują znacznie większą ilością amunicji niż siły Ukrainy, zauważając, że według stanu sprzed kilku dni "przewaga wroga pod względem amunicji wynosiła około 6:1". Żołnierze ukraińscy nauczyli się jednak, by osiągać możliwie najlepsze rezultaty "nie ilością amunicji, a umiejętnością posługiwania się tą bronią, którą posiadamy". "Ponadto w pełni wykorzystujemy naszą przewagę w dziedzinie bezzałogowych statków powietrznych" - zaakcentował generał.

09:54

Rumuńskie władze znalazły fragmenty czegoś, co wygląda na drona na gospodarstwie rolnym w pobliżu Dunaju i granicy z Ukrainą w czwartek wieczorem - podało rumuńskie ministerstwo obrony w oświadczeniu.

08:56

Ukraińska obrona powietrzna zniszczyła 84 z 99 wrogich celów powietrznych, za pomocą których Rosja zaatakowała Ukrainę w nocy z czwartku na piątek - poinformował dowódca ukraińskich sił powietrznych generał Mykoła Ołeszczuk.

"Wróg przeprowadził potężny atak rakietowy i powietrzny na obiekty sektora paliwowo-energetycznego Ukrainy, wykorzystując różnego rodzaju pociski rakietowe i atakujące drony bojowe. Łącznie (wykorzystano) 99 rodzajów broni przeciwlotniczej" - napisał Ołeszczuk na Telegramie.

08:31

Ukraińskie obiekty energetyczne były celem nocnego nalotu rosyjskiego lotnictwa i dronów, uszkodzone zostały elektrociepłownie i elektrownie wodne - poinformowała w piątek rano krajowy koncern energetyczny Ukrenerho.



"W nocnych nalotach uszkodzone zostały elektrownie wodne i elektrociepłownie w środkowej i zachodniej części kraju" - podał Ukrenerho na kanale Telegram.

W położonym na południowym wschodzie kraju obwodzie dniepropietrowskim zastosowano awaryjne wyłączenia dostaw elektryczności - dodała firma.

06:12

Nocny atak rakietowy i dronów w nocy z czwartku na piątek trwał 9 godzin, na terytorium całej Ukrainie ogłoszono alarm powietrzny w związku z zagrożeniem atakiem rakietowym z samolotu Tu-95MS, podają kanały monitorujące sytuację w powietrzu.

Atakowano miasta Dniepr, Kamieńskie, Pawłograd, Krzemieńczug, Iwano-Frankiwsk, poszczególne osady obwodu dniepropietrowskiego i poszczególne obiekty obwodu lwowskiego. Doszło także do ataków na infrastrukturę energetyczna Ukrainy przeciwko kompleksowi energetycznemu Ukrainy.

Wróg użył:

- rakiet manewrujących Kh-101/555 wystrzelone przez co najmniej 10 samolotów Tu-95 z obszaru Engels/Morze Kaspijskie;

- aerobalistycznych rakiet hipersonicznych kompleksu Kh-47M2 "Dagger";

- rakiet balistycznych OTRK "Iskander-M"/"KN-23";

- kierowanych rakiet przeciwlotniczych SAM "S-300"/"S-400";

- dronów UAV typu "Shahid";

- Pocisków kierowanych Kh-59 z Su-34.

Rakiety Kh-101/555 pokonały największą odległość ~2100 km, zanim dotarły do obwodów frankowskiego i czerniowieckiego.

Pociski Kh-47m2 "Dagger" zostały wystrzelone przez samoloty MiG-31K z terytorium obwodu Tuła/Kaługa Federacji Rosyjskiej.

Z tymczasowo okupowanych terytoriów Autonomicznej Republiki Krymu i obwodu Biełgorodu Federacji Rosyjskiej wystrzelono różnego rodzaju rakiety balistyczne.

Część rakiet została zniszczona przez siły obrony powietrznej.

05:37

Serhij Łysak, szef Administracji Państwowej Obwodu Dniepropietrowskiego, poinformował w Telegramie, że Rosjanie zaatakowali kilka obiektów infrastruktury krytycznej w obwodzie.

"W wyniku ostatniego ataku wroga w Kamieńskim jest ranna osoba. Mężczyzna w ciężkim stanie jest hospitalizowany. Głównym celem wroga są nasi ludzie i urządzenia podtrzymujące życie" - napisał Łysak w Telegramie.

Ukraińskie media informują o eksplozjach w Kamieńskim, gdzie obecnie nie ma prądu, i w Dnieprze.

O esplozjach na swoim terenie poinformowały też władze obwodu czerkaskiego, gdzie obrona powietrzna Ukrainy zestrzeliła kilka dronów.

05:33

Minister spraw zagranicznych Ukrainy Dmytro Kuleba wezwał Indie, aby stanęły po stronie Kijowa, twierdząc, że bliskie stosunki tego kraju z Rosją opierają się na zanikającym dziedzictwie sowieckim, podał w piątek "Financial Times".

Kuleba przybył w czwartek do New Delhi, aby wspierać wizję Kijowa dotyczącą drogi do pokoju na Ukrainie i wzmacniać więzi z Indiami, przekazał "Financial Times".

Indie tradycyjnie utrzymują bliskie powiązania gospodarcze i obronne z Moskwą i powstrzymują się od krytykowania Rosji w związku z jej inwazją na Ukrainę w lutym 2022 r., zamiast tego zwiększają zakupy rosyjskiej ropy do rekordowego poziomu.

05:20

Siły Powietrzne Ukrainy poinformowały na Telegramie o rosyjskich atakach

"Z samolotów Tu-95MS wystrzelono rakiety manewrujące!" - czytamy w komunikacie.

Jak podało wcześniej Siły Powietrzne, w obwodzie murmańskim Federacji Rosyjskiej zarejestrowano start bombowców strategicznych Tu-95MS z rakietami manewrującymi.