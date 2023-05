Ta wojna nie zakończy się militarnym zwycięstwem Rosji - uważa najwyższy rangą amerykański wojskowy. Doradca Wołodymyra Zełenskiego przekazał, że ukraińska kontrofensywa trwa już od kilku dni. Jewgienij Prigożyn szef najemniczej rosyjskiej Grupy Wagnera w najnowszym nagraniu ogłosił, że wycofuje swoje siły z ukraińskiego Bachmutu. W czwartek Rosjanie przeprowadzili zmasowany nalot na Kijów przy użyciu dronów Shahed. Atak został odparty - poinformowały lokalne władze. Był to już dwunasty atak na stolicę od początku maja. W tym artykule zbieramy najważniejsze wydarzenia związane z wojną w Ukrainie. Najnowsze informacje o wydarzeniach 456. dnia rosyjskiej inwazji na Ukrainę zebraliśmy w naszej relacji z 25.05.2023 roku.

Aby odświeżyć stronę wciśnij F5 przeciągnij ją w dół lub włącz automatyczne odświeżanie :

Wojskowa parada w Moskwie 6 maja / Shutterstock

Ta relacja zakończyła się - najnowsze informacje o wywołanej przez Rosję wojnie w Ukrainie znajdziecie TUTAJ.

23:05

Na placu Leidseplein w Amsterdamie otwarto wystawę prezentującą zniszczony rosyjski czołg T-72. Wystawę otworzyła burmistrz stolicy Femke Halsema i będzie ona dostępna dla zwiedzających do 4 czerwca.

Ekspozycja czołgu jest związana z Forum Kultury Europejskiej zorganizowanym przez amsterdamskie centrum debat De Balie. Organizatorzy podkreślają, że symbolizuje on zagrożenie dla demokracji w Europie. Czołg został zniszczony przez ukraińskich żołnierzy podczas bitwy we wsi Dmitriwka koło Buczy, gdzie Rosjanie dokonali zbrodni wojennych na niewinnych cywilach.

Zdjęcia z wystawy można zobaczyć m.in. na portalu "BlikOpNieuws".

22:42

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski podziękował Radzie UE za decyzję o zawieszeniu na kolejny rok ceł importowych na ukraińskie produkty rolne. To wzmacnia nas wszystkich w Europie - ocenił szef państwa.

W czwartek Rada UE, czyli państwa członkowskie wspólnoty, przyjęła rozporządzenie, które przedłuża do czerwca 2024 roku zawieszenie ceł, kontyngentów i środków ochrony na ukraiński eksport do UE, w tym produkty rolne.

To nowy etap sektorowej integracji naszej gospodarki - Ukrainy i całej Unii Europejskiej. To jest to, co jednoznacznie wzmacnia nas wszystkich w Europie - powiedział Zełenski na nagraniu opublikowanym wieczorem w mediach społecznościowych.

W ramach naszego ruchu w stronę UE taką liberalizację - na razie tymczasową - musimy przekształcić w stałą i nie może być wobec niej żadnych wyjątków i ograniczeń - podkreślił.

22:15

Stany Zjednoczone planują ogłosić pomoc wojskową dla Ukrainy w wysokości ok. 300 milionów dolarów. Pakiet ma składać się głównie z amunicji - podał Reuters, powołując się na dwa oficjalne źródła.

Pomoc zostanie ogłoszona być może już w piątek, ale nie jest wykluczone, że zostanie zakomunikowana po święcie Dnia Pamięci w Stanach Zjednoczonych (29 maja).

Pakiet ma zawierać precyzyjne rakiety (GMLRS) do wyrzutni HIMARS oraz amunicję do obrony przed rosyjskimi atakami.

21:50

Kanada przekaże Ukrainie pociski rakietowe AIM-9 i powiększy grupę szkoleniowców medycznych, którzy w Polsce prowadzą szkolenia dla ukraińskich żołnierzy - poinformowała w komunikacie minister obrony Anita Anand.

Kanada przekazuje Ukrainie 43 pociski rakietowe AIM-9 z wyposażenia kanadyjskiej armii. Anand podkreśliła, że pomoże to ukraińskiej obronie powietrznej w związku z trwającymi rosyjskimi atakami.

AIM-9 Sidewinder - to naprowadzane na podczerwień produkowane w USA pociski rakietowe powietrze-powietrze, które mogą być wyposażeniem samolotów myśliwskich i śmigłowców.

21:13

Rosyjski okręt zwiadowczy Iwan Churs został uszkodzony na Morzu Czarnym i wymaga naprawy - informuje ukraiński portal Suspilne, powołując się na źródła w kręgach wojskowych. Według nich w ataku byli ranni.

W środę ministerstwo obrony Rosji poinformowało o próbie ataku przeprowadzonej przez ukraińskie siły zbrojne za pomocą trzech dronów na rosyjski okręt. Resort stwierdził, że jednostka nie została uszkodzona.

W czwartek pojawiła się jednak informacja, że jeden z morskich bezzałogowców trafił w okręt Iwan Churs. (https://t.me/operativnoZSU)

Jest trafienie w korpus i sprzęt. Są ranni, okręt wymaga naprawy - przekazał rozmówca Suspilnego.

20:45

Kilka krajów ogłosiło dzisiaj kolejne pakiety pomocy dla Ukrainy.

Kanada przekaże Ukrainie pociski rakietowe AIM-9. 43 rakiety, które znajdą się na wyposażeniu sił Kijowa mają pomóc ukraińskiej obronie powietrznej w związku z trwającymi rosyjskimi atakami.

Również Litwa ogłosiła kolejny pakiet pomocy dla Ukrainy. W jego skład wejdzie sprzęt do zwalczania dronów, amunicja, racje żywnościowe i inne wsparcie.

Prezydent Finlandii Sauli Niinisto zatwierdził kolejną transzę wsparcia militarnego dla Ukrainy, o wartości blisko 110 mln euro. Finowie prześlą Ukraińcom amunicję i sprzęt do obrony powietrznej i amunicję. Od początku wojny Helsinki przekazały już Ukrainie pomoc o wartości 1,1 mld euro.

19:40

Pawlo Kirylenko, szef donieckiej administracji wojskowej poinformował na Telegramie, że Rosjanie zniszczyli zaporę na zbiorniku karliwskim w obwodzie donieckim. Wsie Halicyniwka, Żelanne-1 i Żelanne-2 są zagrożone powodzią. W okolicy zagrożonych jest około 10 tys. mieszkańców.

Byliśmy przygotowani na taki rozwój wydarzeń, dlatego służby operacyjno-ratownicze obwodu donieckiego zaczęły już działać według jasno określonego schematu - przekazał Kirylenko.

Władze regionu ostrzegły społeczność znajdującą się w strefie możliwej powodzi. W razie potrzeby ma rozpocząć się ewakuacja ludności cywilnej.

Zalew karliwski na rzece Wołcza (dorzecze Samary, Dniepr) znajduje się w regionie pokrowskim obwodu donieckiego. Najbliższą osadą jest miasto Karliwka.

O możliwym wysadzeniu tamy przez Rosjan mówiło się już od kwietnia.

Telegram

19:33

Ta wojna nie zostanie militarnie wygrana przez Rosję. Jej strategiczne cele, podbój terytorium zwanego Ukrainą, obalenie rządu Zełenskiego (...) zostały pogrzebane jakiś rok temu - ocenił w czwartek najwyższy rangą amerykański wojskowy gen. Mark Milley.

Dodał również, że wyłącznie od decyzji Kijowa zależeć będzie, czy i kiedy zakończyć wojnę przy stole negocjacyjnym.

Milley ostrożnie ocenia szansę Ukrainy na wygranie konfliktu. Walki będą trwały, będą krwawe i ciężkie - powiedział generał, przyznając równocześnie, że zwycięstwo Ukrainy jest możliwe, ale nie w krótkiej perspektywie.

19:20

Przewodniczący Kolegium Połączonych Szefów Sztabu gen. Mark Milley przyznał, że nie wie, czy do ostatniego rajdu w obwodzie biełgorodzkim użyto amerykańskiego sprzętu wojskowego.

Stwierdził jednocześnie, że Ukraińcy dostali wyraźne wskazówki, by nie atakować amerykańską bronią Rosjan na terytorium ich kraju.

Czy to był sprzęt darowany przez nas? Jaka była natura tego ataku? Kto zrobił co komu? Nie mogę tego definitywnie powiedzieć, ale mogę powiedzieć, że poprosiliśmy Ukraińców, by nie używali dostarczonego przez USA sprzętu do bezpośrednich ataków na Rosję - powiedział najwyższy rangą amerykański wojskowy.

18:44

Ukraiński dron marynarki wojennej najprawdopodobniej uszkodził okręt zwiadowczy Floty Czarnomorskiej Federacji Rosyjskiej "Iwan Churs". Według serwisu Hromadske, strona rosyjska potwierdza uszkodzenia spowodowane przez nawodnego drona.

Rosjanie podawali wczoraj, że "Iwana Chursa" zaatakowały trzy drony. Krajowe agencje prasowe informowały, że atak został zneutralizowany a maszyny wroga zniszczone.

Okręt zwiadowczy "Ivan Churs" jest jednym z najnowocześniejszych okrętów rosyjskiej floty. Okręt ma za zadanie zapewniać łączność i kontrolę floty, prowadzić rozpoznanie radiotechniczne i bojowe.

Telegram

17:44

Moskwa podpisała w czwartek umowę z Mińskiem o rozmieszczeniu broni atomowej na Białorusi - poinformowała agencja Reuters. Głowice jądrowe mają być przechowywane w specjalnym obiekcie, którego budowa ma być ukończona za ponad miesiąc.



Plan rozmieszczenia taktycznej broni jądrowej został ogłoszony przez prezydenta Rosji Władimira Putina w wywiadzie dla telewizji państwowej 25 marca. Białoruś stałaby się pierwszym krajem po upadku Związku Radzieckiego, który posiadałby rosyjską broń atomową.

Reuters podkreśla, że nie jest jasne, kiedy dokładnie rosyjska taktyczna broń nuklearna zostanie rozmieszczona na Białorusi, wiadomo tylko, że Moskwa ma zachować kontrolę nad tym arsenałem.

17:35

"Prigożyn to pies łańcuchowy", który nie wypowiada się w swoim imieniu. Ktoś za nim stoi - uważa Michał Potocki z Dziennika Gazety Prawnej, którym rozmawiał w internetowym Radiu RMF24 Tomasza Terlikowski.

15:45

Moskwa wycofuje część swoich wojsk z Donbasu. Po ataku na Biełgorod rosyjskie dowództwo miało podjąć decyzję o przesunięciu części sił na terytorium Federacji - podaje portal Charter97 powołujący się na kanał Telegramu "Krymski Wiatr".

Żołnierze Władimira Putina mają wzmocnić obronę obwodów biełgorodzkiego, briańskiego i kurskiego.

Od 24 maja przez całą noc przez okupowaną część obwodu ługańskiego przemieszczały się kolumny sprzętu wojskowego.

Według "Krymskiego Wiatru", tym samym rozpoczęto operację przerzutu części wojsk z obwodu donieckiego.

"Oznacza to osłabienie obrony na linii frontu w obwodzie ługańskim i donieckim. Wycofywane są wojska z rejonów Swatowego, Kreminnego, Siewierodonieckiego, Łysyczańskiego" - informuje kanał.

Telegram

14:30

106 obrońców Bachmutu, którzy dostali się do rosyjskiej niewoli udało się uwolnić. Wśród nich jest 8 oficerów oraz 98 żołnierzy. 68 ze zwolnionych osób, uznawano wcześniej za zaginione.

Walczyli za Bachmut i dokonali wyczynu, który uniemożliwił wrogowi dalsze posuwanie się na przód. Każdy z nich jest bohaterem Ukrainy - napisał na Telegramie Andrij Jermak, szef gabinetu prezydenta Ukrainy.

Telegram

13:15

Kontrofensywa nie może rozpocząć się o konkretnej godzinie, wcześniej wybranego dnia przez "przecięcie wstęgi" - "ogranicza nas biurokracja" - tłumaczy Mychajło Podolak w rozmowie z włoską telewizją RAI. Doradca Zełenskiego przyznał oprócz tego:

"Kontrofensywa trwa od kilku dni, to intensywne działania wojenne na 1500 km granicy, ale one już się już rozpoczęły. Nie chcemy uderzyć na terytorium Rosji, użyjemy broni, którą nam daliście, do zniszczenia rosyjskich pozycji na terytoriach okupowanych przez Moskwę, w tym w Donbasie i Krymie".