Unia Europejska mianowała generała brygady Piotra Fajkowskiego nowym dowódcą unijnej misji szkolenia wojsk ukraińskich (EUMAM UKRAINE) – przekazały dziennikarce RMF FM źródła w UE. Fajkowski zastąpi generała dywizji Piotra Trytka, który sprawował tę funkcję od października zeszłego roku. Misja szkolenia wojsk ukraińskich, której dowództwo operacyjne znajduje się w Polsce (a drugie w Niemczech) jest obecnie największą i najważniejszą misją wojskowych UE. „Możemy potwierdzić, że gen. Fajkowski został dzisiaj mianowany decyzją unijnego Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa (COPS)” – przekazało źródło w UE.

Gen. Piotr Fajkowski / Artur Reszko / PAP

Generał Fajkowski przejmie zadania generała Trytka. Będzie jednak musiał sprostać nowemu celowi, który ogłosił pod koniec sierpnia szef unijnej dyplomacji Josep Borrell.

Chodzi o zwiększenie liczby ukraińskich żołnierzy, szkolonych w ramach unijnej misji, do 40 tysięcy. Do dzisiaj udało się wyszkolić prawie 30 tys., tak więc do końca roku pozostało do przeszkolenia 10 tys. ukraińskich żołnierzy. Nowym zadaniem będą także szkolenia specjalistyczne, w szczególności te przeznaczone dla pilotów samolotów F-16.

W kuluarach komentuje się tę nominację jako "dziwnie szybką". Polskie władze zaproponowały nominację Fajkowskiego 28 września, wraz z objęciem funkcji 29 września. A to nie pozostawiło unijnym włazom czasu na reakcję. Komitet wojskowy UE mógł jedynie poprzeć tę decyzję i zrobił to 3 października.

Zazwyczaj kraje UE dają unijnym władzom kilka tygodni na decyzję. Dzisiejsza decyzja unijnych ambasadorów w sprawie nominacji Fajkowskiego ma charakter retroaktywny, czyli stosuje się od 29 września.

Generał Fajkowski ma 51 lat, służył w Afganistanie gdzie w 2010 roku przeprowadził brawurową akcję. Dowodził operacją "Szamszir", polegającą na odbiciu dystryktu Mokur.

W wyniku wybuchu miny zginął jeden z jego żołnierzy, ppłk Fajkowski pozostał wówczas przy jego zwłokach i dalej dowodził walką. We wrześniu tego roku gen. bryg. Piotr Fajkowski został wyznaczony na dowódcę 11. Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej.