W Kijowie odbyło się spotkanie delegacji Rady Europejskiej z prezydentem i premierem Ukrainy. Mateusz Morawiecki, Jarosław Kaczyński, Petr Fiala i Janez Janša do ukraińskiej stolicy udali się pociągiem. „To prawdziwy hotel na kółkach, wyposażony w kuchnię, duży hol i przestronny przedział sypialny” – czytamy na stronie internetowej ukraińskich kolei. Spółka publikuje także zdjęcia wnętrza składu.

Delegacja w składzie Mateusz Morawiecki, Jarosław Kaczyński, Petr Fiala i Janez Janša we wtorek pojechała do Kijowa. Politycy na miejscu spotkali się z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim i premierem Ukrainy Denysem Szmyhalem.

Premierzy Polski, Czech i Słowenii do Kijowa pojechali pociągiem. Ukraińskie koleje publikują pełną informację na temat składu, którym jechali politycy, razem ze zdjęciami wnętrza . "To prawdziwy hotel na kółkach, wyposażony w kuchnię, duży hol i przestronny przedział sypialny" - czytamy w komunikacie Ukrzaliznytsia.

"Kuchnia wyposażona jest w lodówkę, kuchenkę mikrofalową i elektryczną płytę grzewczą. Duża sala wyposażona jest w część wypoczynkową, komputer, sprzęt audio i wideo. W części sypialnej znajduje się łóżko, biurko, szafa, klimatyzacja, łazienka. Liczba łóżek wynosi od 5 do 11 (w zależności od konstrukcji). Wagony salonowe wyposażone są również w specjalne schowki dla pracowników ochrony i obsługi" - piszą koleje na stronie internetowej.

Zełenski po spotkaniu z premierami: Z takimi przyjaciółmi zwyciężymy

Prezydent Wołodymyr Zełenski podziękował we wtorek premierom Polski, Czech i Słowenii za wizytę w Kijowie i wsparcie dla Ukrainy. To jest zdecydowane stanowisko w tym czasie, kiedy nawet wielu ambasadorów opuściło Ukrainę z powodu wtargnięcia Federacji Rosyjskiej na ogromną skalę na naszą ziemię i ci ludzie, liderzy swoich wspaniałych, niezależnych krajów nie boją się. Bardziej boją się o nasz los i są tutaj, żeby nas wesprzeć i to jest bardzo mocny, mężny, przyjazny krok - powiedział Zełenski.

Jestem przekonany, że z takimi przyjaciółmi, z takimi krajami, sąsiadami, partnerami rzeczywiście damy radę i zwyciężymy - podkreślił ukraiński przywódca.