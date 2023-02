"Rozpoczynamy ofensywę dyplomatyczną"

"Przede wszystkim zależy nam na tym, by wzmacniać bezpieczeństwo Polski, by nie tylko doprowadzić do pełnej realizacji postanowień szczytu madryckiego, ale także, aby przyjąć nowe postanowienia, które z jednej strony pozwolą nam w jeszcze lepszym stopniu i bardziej wydajnym wspierać Ukrainę w jej obronie terytorium, w odpieraniu rosyjskiej napaści, wspólnie w ramach porozumień sojuszniczych, ale przede wszystkim wzmacniać nasze bezpieczeństwo, przede wszystkim wzmacniać bezpieczeństwo wschodniej flanki NATO, a więc skłonić naszych sojuszników do tego, by skierować większe siły tutaj militarne, które będą stacjonowały w naszej części Europy na wschodniej flance NATO, aby stworzyć nowe programy w tym zakresie, aby zwiększać też w tym zakresie obecność infrastrukturalną Sojuszu w naszej części Europy" - podkreślił prezydent.

Rozpoczynamy ofensywę dyplomatyczną - oświadczył w poniedziałek Andrzej Duda. I jak zapowiedział, jeszcze przed wizytą w Polsce prezydenta USA Joe Bidena, spotka się m.in. z sekretarzem generalnym NATO, premierem Wielkiej Brytanii, kanclerzem Niemiec, prezydentem Francji oraz prezydentami Litwy i Słowacji.

Wizyta prezydenta USA została zaplanowana od 20 do 22 lutego.

We wtorek prezydent Duda będzie w formie wideokonferencji rozmawiał z prezydent Słowacji Zuzaną Czaputovą i prezydentem Litwy Gitanasem Nausedą, w czwartek w Brukseli spotka się z sekretarzem generalnym NATO Jensem Stoltenbergiem, a następnie uda się do Wielkiej Brytanii, by spotkać się z królem Karolem III i premierem Rishim Sunakiem.

"Następnie udam się do Monachium, gdzie odbędzie się spotkanie z kanclerzem Niemiec Olafem Scholz i prezydentem Francji Emmanuelem Macronem, a także z nowo wybranym prezydentem Czech (Petrem Pavlem - PAP) oraz premierem Norwegii (Jonasem Gahrem Stoerem - PAP)" - poinformował prezydent.