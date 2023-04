Komisja Europejska przeznaczy 300 mln euro w formie dotacji na projekty związane z korytarzami solidarnościowymi z Ukrainą - przekazał naszej dziennikarce w Brukseli wysoki rangą urzędnik KE. Duża część z tych środków, nawet 1/3, może przypaść Polsce.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Przez korytarze solidarnościowe z Ukrainą transportowane są między innymi artykuły rolne. Inwestycje w infrastrukturę ułatwią tranzyt, na co liczy Polska. Po wybuchu wojny Komisja Europejska zdecydowała, że będzie finansować wspólne projekty z Ukrainą.

Jak dowiedziała się dziennikarka RMF FM w Brukseli, Polska i Ukraina złożyły dwa wspólnie projekty w ramach unijnego funduszu "Łącząc Europę" na dofinansowanie rozbudowy infrastruktury drogowej i kolejowej. Chodzi o zwiększenie i udrożnienie połączeń transgranicznych z Ukrainą.

Z naszych informacji wynika, że wartość projektu drogowego to ponad 266 mln euro, z czego połowę pokryje Unia Europejska. Polski wkład to 83 mln euro, zatem nasze władze mogą liczyć na ponad 41 mln euro z unijnej kasy. Część ukraińska to 183 mln euro. Finansowanie części ukraińskiej mogłoby zostać pokryte z pożyczek oferowanych przez międzynarodowe instytucje finansowe - mówi urzędnik Komisji Europejskiej.

W tym projekcie chodzi o budowę krótkich odcinków dróg na pograniczu Polski i Ukrainy, parkingów na przejściach granicznych oraz rozwiązania dotyczące zarządzania ruchem.

Projekt kolejowy ma wartość 65 mln euro, z czego polska część jest również mniejsza niż ukraińska. To nieco ponad 8 milionów euro. Projekt obejmuje m.in. opracowanie studium wykonalności dla transgranicznych odcinków linii kolejowych.

Obecnie te projekty są w Brukseli analizowane, a o tym, czy ostatecznie otrzymają dofinansowanie, dowiemy się w czerwcu.

Komisja Europejska informuje, że otrzymała także inne projekty dotyczące udrożnienia przejść granicznych, np. z Mołdawią. Składanie wniosków na dofinansowanie z instrumentu "Łącząc Europę" zakończyło się w styczniu tego roku.

Otrzymaliśmy kilka wspólnych wniosków dotyczących przejść granicznych między państwami członkowskimi a Ukrainą i Mołdawią - potwierdza rozmówca RMF FM w Komisji Europejskiej.

Źródła w KE podkreślają, ze "projekty te przyczynią się do zmniejszenia obecnego zatoru na granicach i zapewnią nowe możliwości transportowe".