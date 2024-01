Dziennik podaje, że wszystkie trzy wymienione statki zostały objęte sankcjami przez USA w 2022 r. za powiązania z Oboronlogistiką - firmą żeglugową rosyjskiego ministerstwa obrony - która "była zaangażowana w nielegalne zajęcie i okupację Krymu przez Rosję od 2014 r., jak również ze względu na powiązania z prywatnymi rosyjskimi firmami żeglugowymi, które transportują broń i inny sprzęt wojskowy (dla władz Rosji)".

Ponadto dwa z tych trzech statków zidentyfikowano też w niedawnym raporcie londyńskiego think-tanku Royal United Services Institute. Opracowanie zwracało uwagę na wzrost przeładunków z Korei Północnej do Rosji, co "dowodzi, że Rosja prawdopodobnie rozpoczęła transport północnokoreańskiej amunicji na dużą skalę". Trzeci został zidentyfikowany przez NK News, niezależny portal poświęcony Korei Północnej, jako "część grupy statków handlowych, które zrealizowały wiele dostaw sprzętu wojskowego i amunicji z KRL-D do Rosji".

"The Guardian" pisze, ze brytyjski raport, wraz z dowodami z USA i innych krajów, został przekazany panelowi ekspertów ONZ, który jak się oczekuje, opublikuje w przyszłym miesiącu raport na temat domniemanych dostaw północnokoreańskiej amunicji do Rosji.