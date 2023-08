Charge d’affaires ambasady Ukrainy w MSZ

Wypowiedzi władz ukraińskich miały niewłaściwy, niepotrzebny charakter, były nacechowane złymi emocjami. To stanowisko szkodzi dobrym relacjom - mówił wiceszef MSZ Paweł Jabłoński po spotkaniu z charge d’affaires ambasady Ukrainy. Pod nieobecność w Polsce ambasadora Wasyla Zwarycza to on został zaproszony do resortu w związku z wypowiedziami zastępcy szefa kancelarii ukraińskiego prezydenta.

Wiceminister spraw zagranicznych powiedział, że Polska dalej będzie wspierać ten kraj, ale oczekuje zrozumienia dla "naszych potrzeb i naszej perspektywy".

W niektórych sprawach trudniej nam osiągnąć porozumienie. Nie jest to tajemnicą. Mówimy tu w ostatnim czasie o sprawie zboża, mówimy też o innych kwestiach, takich jak nierozliczona wciąż zbrodnia ludobójstwa i kwestia ekshumacji ofiar zbrodni popełnionej 80 lat temu na Wołyniu - powiedział Jabłoński.

Ambasador RP na Ukrainie Bartosz Cichocki w MSZ w Kijowie

Przypomnijmy, że wczoraj do ukraińskiego resortu spraw zagranicznych został zaproszony na rozmowę ambasador RP na Ukrainie Bartosz Cichocki. To spotkanie z dyplomatą dotyczyło także wcześniejszej wypowiedzi szefa prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcina Przydacza.

"Podczas spotkania podkreślono, że komentarze (Przydacza) o rzekomej niewdzięczności Ukraińców za pomoc (udzieloną nam przez) Polskę są niezgodne z prawdą i niedopuszczalne. Jesteśmy przekonani, że przyjaźń ukraińsko-polska jest o wiele głębsza, niż (doraźne) cele polityczne. Polityka nie powinna kwestionować wzajemnego zrozumienia i siły relacji pomiędzy naszymi narodami" - podano w komunikacie ukraińskiego resortu spraw zagranicznych.

Prezydencki minister Marcin Przydacz na antenie telewizji publicznej mówił o ewentualnym przedłużeniu zakazu importu czterech produktów rolnych z Ukrainy.

To, co jest najważniejsze, to obrona interesów polskiego rolnika (..) Ukraina otrzymała bardzo dużo wsparcia od Polski, warto by było, żeby zaczęła doceniać jaką rolę przez ostatnie miesiące, lata dla Ukrainy pełniła Polska - stwierdził Przydacz.