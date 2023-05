​Sekretarz obrony USA w czwartek wyraził nadzieję podczas przesłuchań w Senacie w sprawie budżetu obronnego na przyszły rok , że amerykańskie czołgi Abrams zostaną przekazane Ukrainie na początku tej jesieni - poinformował Ukrinform.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Robimy wszystko, co możliwe, aby przyspieszyć dostawę tych czołgów, początek jesieni to prognoza w tej sprawie - powiedział Lloyd Austin w odpowiedzi na pytanie senator Susan Collins. Jednocześnie dodał, że ukraińskie wojsko ma już do dyspozycji kilka czołgów w celach szkoleniowych, które po zakończeniu szkoleń będą przekazane do użytku bojowego.