Koncern Rheinmetall wykupił 50 czołgów Leopard 1 z zamiarem wyremontowania ich i przekazania Ukrainie. Prezydent Joe Biden dał zielone światło dla szkolenia ukraińskich lotników na amerykańskich myśliwcach F-16. Nasze jednostki walczące pod Bachmutem w Donbasie, zniszczyły węzeł łączności rosyjskich wojsk; na tym odcinku frontu zginęło 65 żołnierzy wroga, a 120 zostało rannych - podał rzecznik Wschodniego Zgrupowania Wojsk ukraińskiej armii Serhij Czerewaty. Na okupowanych przez rosyjskie wojska terenach obwodu chersońskiego na południu Ukrainy siły wroga pozorują rzekomy odwrót, żeby poznać nastroje miejscowej ludności; takie działania służą wykryciu osób o proukraińskich poglądach - poinformowała wiceminister obrony Ukrainy Hanna Malar. Osiem osób zginęło, a 67 zostało rannych w ataku Rosjan w Pokrowsku. Najważniejsze informacje dotyczące sytuacji za naszą wschodnią zebraliśmy w relacji z 9 sierpnia 2023 r.

Zniszczony czołg i pracujący w polu ludzie / Vladyslav Musiienko / PAP

23:41

Prezydent USA Joe Biden zatwierdził szkolenie ukraińskiej armii na amerykańskich myśliwcach F-16. Pentagon podkreślił, że procesem szkolenia kierują Dania i Holandia - podała agencja Ukrinform powołując się na wypowiedź zastępcy rzecznika Pentagonu Sabriny Singh.

23:16

Jak informuje Ukraińska Prawda, szwedzka firma Satcube wysyła na Ukrainę własne satelitarne terminale internetowe, z których można korzystać na terenach, gdzie nie działają sieci komórkowe i naziemne. W pierwszym etapie Satcube planuje dostarczyć Ukrainie ok. 100 przenośnych terminali internetowych.

22:49

Według informacji dziennika "Handlesblatt", koncern Rheinmetall wykupił 50 czołgów Leopard 1 od belgijskiej firmy OIP Land Systems. Po remoncie w zakładach koncernu w Düsseldorfie około 30 z 50 czołgów zostanie przekazanych Ukrainie.

22:08

Ukraiński rząd wypowiedział umowę międzyrządową z Federacją Rosyjską o współpracy w dziedzinie ochrony własności przemysłowej - poinformowała Ukraińska Prawda.

21:44

Władze obwodu czerkaskiego na Ukrainie zaapelowały do chasydów, by nie przyjeżdżali do miasta Humań na żydowski Nowy Rok, Rosz Haszana, ze względu na regularny ostrzał Ukrainy przez siły rosyjskie.



"Radzimy pielgrzymom maksymalnie powstrzymać się przed przyjazdem do Humania ze względu na wojnę, regularne zmasowane ostrzały naszego kraju oraz możliwość prowokacji ze strony Rosji" - napisał szef władz obwodowych Ihor Taburec na Telegramie.



Co roku tysiące chasydów z całego świata pielgrzymują do Humania na na żydowski Nowy Rok na grób cadyka Nachmana z Bracławia, uważanego za jednego z najsłynniejszych mistyków żydowskich. W tym roku Rosz Haszana jest obchodzone w dniach 15-17 września.

21:16

Wejście Ukrainy do NATO będzie dla Rosji korzystne, bo stanie się gwarancją, że Ukraina nie wejdzie na jej terytorium - oświadczył we wtorek prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w rozmowie z dziennikarzami mediów południowoamerykańskich.

Tam, gdzie jest NATO - tam nie ma wojny.(...) Rosja powinna być wdzięczna, że Ukraina będzie w NATO. Właśnie tak! Dlatego że jest to dla Rosji zabezpieczenie, że Ukraina nigdy w przyszłości nie przyjdzie na jej terytorium - powiedział ukraiński prezydent.

19:33

Ukraina będzie odpowiadać na rosyjskie ataki na "korytarze zbożowe" na Morzu Czarnym "tym samym" - oświadczył prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w rozmowie z przedstawicielami mediów południowoamerykańskich.

Nie mamy dużo broni, ale jeśli oni (tj. Rosjanie) będą nadal strzelać, to do końca wojny mogą stracić wszystkie okręty - oznajmił Zełenski.

Dodał, że "jeśli Rosja będzie nadal dominować na Morzu Czarnym i je blokować, ostrzeliwujące rakietami, to Ukraina będzie robić to samo. Będzie to uczciwa obrona naszych możliwości".

18:41

Szanse na dokonanie przez Ukraińców postępów, które zmienią układ sił w konflikcie, są skrajnie niewielkie, a niektórzy na Zachodzie wywierają presję na Ukrainę, by zaczęła negocjacje z Rosją - podaje we wtorek CNN, powołując się na zachodniego dyplomatę.

"Oni wciąż będą chcieli zobaczyć, czy jest szansa na poczynienie pewnych postępów. Żeby jednak naprawdę dokonali postępów, które zmienią równowagę tego konfliktu, to myślę, że to skrajnie mało prawdopodobne" - powiedział CNN rozmówca określony jako wysoki rangą zachodni dyplomata. Wskazał, że jeśli przez osiem tygodni Ukraińcy nie zdołali się przebić przez pierwszą główną linię obronną Rosjan, ciężko spodziewać się, że dokonają przełomu z osłabionymi przez ostatnie tygodnie siłami. Problemami mają być rosyjskie pola minowe i przewaga Rosjan w powietrzu.

Stacja cytuje też kongresmena Demokratów Mike'a Quigleya, który niedawno spotkał się z amerykańskimi dowódcami szkolącymi ukraińskich żołnierzy. Jak przyznał polityk, informacje, jakie otrzymują kongresmeni z Pentagonu są "otrzeźwiające".

To jest najtrudniejszy czas tej wojny - powiedział.

18:26

Dwóch polityków węgierskiej opozycyjnej partii Momentum Ferenc Gelencser i Marton Tompos wezwało premiera Viktora Orbana do podróży do Kijowa w związku z Dniem Niepodległości Ukrainy, który przypada na 24 sierpnia. Spośród najważniejszych polityków węgierskich tylko prezydent Katalin Novak odwiedziła Kijów po rozpoczęciu rosyjskiej inwazji.

18:08

Służba Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU) wraz z Narodowym Biurem Antykorupcyjnym Ukrainy (NABU) zatrzymali deputowanego do parlamentu, gdy przyjmował łapówkę - poinformowała we wtorek SBU na swojej stronie internetowej.

Deputowany obiecywał biznesmenowi udostępnienie ziemi należącej do Narodowej Akademii Nauk Rolniczych pod uprawę w zamian za korzyść majątkową. Funkcjonariusze służb udokumentowali przestępczą działalność posła i złapali go na gorącym uczynku, gdy przyjmował pierwszą ratę łapówki w wysokości 85 tys. dolarów.

Trwa śledztwo, a obu stronom transakcji grozi do 12 lat więzienia i konfiskata mienia - poinformowała SBU.

17:51

Wojska ukraińskie kontynuują działania ofensywne na kierunkach Melitopol i Berdiańsk i weszły na pierwszą linię obrony armii rosyjskiej - taką informację przekazał Serhij Kuzmin, zastępca dowódcy operacyjno-strategicznej grupy wojsk "Tauryda".

17:23

Od początku inwazji na Ukrainę ponad 40 proc. starych sowieckich czołgów i pojazdów opancerzonych zostało usuniętych z największej znanej rosyjskiej bazy sprzętu wojskowego w Buriacji - do takich wniosków doszedł "Moscow Ties" po analizie zdjęć satelitarnych.