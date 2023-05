Portal telewizji CNN przekazał zaskakującą informację. W ostatnich tygodniach Ukraińcy wykorzystali system obrony powietrznej Patriot do strącenia co najmniej jednego rosyjskiego myśliwca.

System obrony powietrznej Patriot (zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

Przedstawiciele Departamentu Obrony i Kongresu powiedzieli dziennikarzom telewizji CNN, że rosyjski samolot, który strącono za pomocą systemu Patriot, miał bombardować ukraińskie cele.

Inne systemy obrony powietrznej, którymi dysponuje Ukraina, nie mają wystarczającego zasięgu, by strącić cel na takiej odległości.

Ukraińcy sami podejmują decyzję o użyciu Patriotów. Zachód przekazał Ukrainie te systemy, podkreślając, ze to siły ukraińskie mają decydować o tym, gdzie i jak wykorzystywać je do obrony ludności.

Jak wskazali rozmówcy CNN, przekazanie Ukrainie nowoczesnych myśliwców ułatwiłoby jej strącanie rosyjskich samolotów, bez konieczności wykorzystywania drogiej amunicji do systemów Patriot, wyprodukowanej do przechwytywania pocisków balistycznych.

Potężna platforma do obrony powietrznej

Ukraina jest obecnie w posiadaniu dwóch systemów obrony powietrznej Patriot - jednego podarowanego przez Amerykanów, a drugiego wspólnie przez Niemców i Holendrów.

Przeciwlotniczy system rakietowy Patriot posiada zaawansowany radar do wykrywania nadlatujących z dużej odległości celów, co czyni go potężną platformą do obrony powietrznej, zdolną do przechwytywania pocisków balistycznych. Jak się okazało, nie tylko.

Jeden z systemów został uszkodzony podczas zmasowanego ataku rakietowego sił rosyjskich na Kijów w nocy z poniedziałku na wtorek.

Mogę potwierdzić, że jeden system Patriot został uszkodzony, ale został już naprawiony i jest w pełni sprawny - powiedziała rzeczniczka Pentagonu Sabrina Singh.