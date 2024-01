"Znam Putina i Zełenskiego, mogę zakończyć wojnę w ciągu 24 godzin" - twierdzi Donald Trump. Słowa kandydata na prezydenta Stanów Zjednoczonych wywołały duże zdziwienie. Zdziwiona jest władza w Kijowie, ale co ciekawsze, zdumieni są również ludzie Władimira Putina, który nie ukrywa przecież, że do Trumpa mu zdecydowanie bliżej niż do obecnej administracji Białego Domu.

Wołodymyr Zełenski, Władimir Putin / Shutterstock

Donald Trump buńczucznie przyznał, że gdyby w 2022 roku to on był prezydentem USA do wojny w Ukrainie nigdy by nie doszło. Polityk przekonuje, że Władimir Putin - którego nazywa "bardzo mądrym człowiekiem" - od początku opowiadał się za pokojem, a teraz prawdopodobnie dostanie wszystkie ukraińskie terytoria, na których u zależy.

Dziś swoją kampanię w wyścigu republikańskim wyścigu, Trump opiera na twierdzeniu, że może zakończyć konflikt w ciągu doby.

"Znam prezydenta Putina bardzo dobrze. Znam Zełenskiego bardzo dobrze" - mówi Donald Trump, tak jakby był to wystarczająco silny argument do zakończenia konfliktu trwającego już 10 lat.

Zełenski zdziwiony i zaniepokojony

W wyemitowanym w piątek wywiadzie dla brytyjskiej telewizji Channel 4 News Zełenski zaprosił byłego prezydenta i faworyta w walce o nominację Republikanów w wyborach prezydenckich do Kijowa. Postawił jednak warunek: Jeśli uda ci się zatrzymać wojnę w 24 godziny - przyjedź.

Sztab wyborczy Trumpa nie odpowiedział na to wezwanie. Rzecznik jego kampanii Steven Cheung milczy pytany o komentarz do tego nieco prowokacyjnego zaproszenia.

Zełenski dodał w rozmowie również, że uważa retorykę republikańskiego kandydata za wyjątkowo groźną. Według Kijowa Trump będzie dążył do zmuszenia Ukrainy do poważnych ustępstw wobec Rosji.

"Nawet jeśli jego pomysł (na zakończenie wojny) - o którym nikt jeszcze nie słyszał - nie będzie korzystny dla nas i naszego narodu, on i tak zrobi wszystko, aby swój pomysł wdrożyć. I to mnie niepokoi" - mówił Wołodymyr Zełenski.

Pieskow "nie rozumie"

O ile niepokój w Kijowie związany z deklaracjami Donalda Trumpa, jest zrozumiały, o tyle nieco zaskakiwać mogą słowa wypowiedziane przez rzecznika Kremla. Nie jest przecież tajemnicą, że w Moskwie kibicuje się Trumpowi w jego wyścigu o fotel prezydencki. Tymczasem Dmitrij Pieskow zapytany o zapowiedzi błyskawicznego zakończenia wojny, tylko wzruszył ramionami.

Rosyjska agencja prasowa TASS z rozbrajającą szczerością przyznała, że na Kremlu nie mają pojęcia, jak można zrealizować obietnice wyborcze Trumpa.

"Nie, nie rozumiemy, jak można to wdrożyć. Nie było żadnych kontaktów w tej sprawie" - powiedział Pieskow, odpowiadając na pytanie o możliwe interakcje między rosyjskimi dyplomatami a Trumpem w tej kwestii.

Wygląda na to, że pierwszy raz od 23 miesięcy trwania wojny, Rosja i Ukraina zgadzają się w jakiejś kwestii. Donald Trump prawdopodobnie mocno zagalopował się w swoich obietnicach. Ta rysa na jego wiarygodności raczej nie spowoduje jednak spadku poparcia.

Świat musi przygotować się na Trumpa

Powrót Donalda Trumpa do Białego Domu, w obliczu słabnącej pozycji Joe Bidena, wydaje się coraz bardziej prawdopodobny. Trump zwyciężył w prawyborach w Iowa, a z wyścigu o nominację wycofał się Ron DeSantis.

Świat zaczyna przygotowywać się do drugiej prezydentury Trumpa - pisze brytyjski "The Economist". Jeśli scenariusz korzystny dla Republikanów się ziści - Europa będzie musiała pogodzić się z potężnymi cłami i - być może - porzuceniem Ukrainy przez USA. Chiny mogą otrzymać zielone światło do zajęcia Tajwanu, a najbliższe lata zagranicznej polityki amerykańskiej charakteryzować się będą transakcyjnym podejściem do partnerów i agresywną postawą w kwestiach związanych z handlem. Najważniejszym problemem dla świata, będzie jednak stopniowe wycofywanie się Stanów Zjednoczonych z roli strażnika zachodniego systemu bezpieczeństwa.

Widmo katastrofy zawisło jednak nad administracją Bidena już dziś. Jeżeli Trump wygra wybory prezydenckie, jego zaprzysiężenie przypadnie na styczeń 2025 roku. Joe Biden i jego ludzie mają zaledwie rok na próbę umocnienia relacji z partnerami i podjęcie wiążących zobowiązań. Ten rok to dla Joe Bidena zdecydowanie za mało.