Przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel zapewnia, że już niebawem zacznie działać unijny plan Marshalla dla Ukrainy. Zawarte w nim będą rozwiązania, które pomogą w odbudowie kraju po rozpoczętej przez Rosję wojnie.

Pozostałości pożaru po rosyjskim ataku w Centralnym Parku Kultury i Wypoczynku w Charkowie / Mykola Kalyeniak / PAP

To, co powinniśmy zrobić, to wysłać jasny sygnał, że będziemy wspierać Ukrainę tak mocno, jak to tylko możliwe - powiedział w wywiadzie dla agencji Interfaks-Ukraina Michel.

Porównał podejmowane przez UE działania do odbudowy Europy po II wojnie światowej.

Teraz, w tym stuleciu, wojna w Ukrainie jest tragedią dla ludzkości. Oznacza to, że światowi przywódcy muszą dzisiaj wstać i dać jasny sygnał: będziemy odważni, będziemy twardzi, będziemy wspierać Ukrainę nie tylko słowem - to nie wystarczy - potrzebne są gotowe rozwiązania, potrzebne są pieniądze, potrzebna jest koordynacja i wola polityczna - podkreślał szef rady.

Michel przypomniał, że o utworzenie funduszu powierniczego zbiegał prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.

Zdałem sobie sprawę, że my, jako Unia Europejska musimy być zdecydowani w swoich działaniach. Musimy wyznaczyć priorytety i zmobilizować niezbędne środki - to po pierwsze. Jest też drugi element naszych działań. Zaprosiłem kraje członkowskie UE do konferencji 27 głów państw i szefów rządów. Zaprosiliśmy też przedstawicieli innych państw, żeby każdy mógł wyrazić solidarność z Ukrainą - powiedział Michel. Międzynarodowa Konferencja Darczyńców dla Ukrainy odbywa się 5 maja w Warszawie. Jej organizatorami są Polska i Szwecja.

Michel wyznaczył trzy priorytety wykorzystania funduszu powierniczego.

Po pierwsze to pomoc humanitarna. Chcemy mieć pewność, że władze w Kijowie otrzymają maksymalne wsparcie umożliwiające pomoc wszystkim, którzy cierpią z powodu tych okrucieństw. Drugim celem jest płynność. Chcemy okazać Ukrainie maksymalne wsparcie budżetowe, dotacje i pożyczki. Jak najbardziej wesprzeć kraj na poziomie gospodarczym. Trzeci punkt to odbudowa kraju - opowiadał przewodniczący Rady Europejskiej.

Michel jest zdania, że fundusz powierniczy powinien zostać uruchomiony jak najszybciej: Władze ukraińskie powinny móc dysponować pieniędzmi w najbliższych dniach i tygodniach.

Mówiąc o odbudowie Ukrainy Michel podkreślił, że nie chodzi o odtworzenie Ukrainy z przeszłości.

Celem jest zbudowanie nowoczesnej, dostatniej Ukrainy. Oznacza to, że infrastruktura będzie dostosowana do zachodzących zmian klimatu, cyfrowej transformacji i innych wyzwań, jakie stawia przed nami nowoczesny świat - dodał Michel.