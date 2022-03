Prezydent USA Joe Biden przyleci dziś do Polski z dwudniową wizytą. Jutro wygłosi przemówienie na dziedzińcu Zamku Królewskiego. Swoją wizytę rozpocznie jednak w Rzeszowie, gdzie otrzyma briefing nt. sytuacji humanitarnej oraz spotka się z żołnierzami 82. dywizji powietrznodesantowej.

Prezydent USA Joe Biden / Samuel Corum / PAP/EPA

Polska jest drugim przystankiem podczas europejskiej wizyty Joe Bidena. W środę prezydent USA przyleciał do Brukseli, gdzie wczoraj brał uczestniczył w nadzwyczajnym szczycie NATO, szczycie przywódców G7 oraz szczycie Rady Europejskiej.

O godzinie 14:15 Air Force One wyląduje na lotnisku Jasionka pod Rzeszowem. Joe Biden zostanie tam powitany przez prezydenta Dudę.

Prezydent USA otrzyma raport na temat sytuacji humanitarnej, a około godziny 16:00 spotka się z żołnierzami 82. dywizji powietrznodesantowej, przysłanymi do Polski w ostatnich tygodniach w ramach wzmacniania wschodniej flanki NATO. W Polsce przebywa niemal 10 tys. żołnierzy USA.

Potem Biden odleci do Warszawy, gdzie jutro oficjalnie spotka się z prezydentem Dudą. Tam wygłosi przemówienie na dziedzińcu Zamku Królewskiego, dotyczące "zjednoczonych wysiłków wolnego świata wspierającego naród ukraiński, pociągnięcia Rosji do odpowiedzialności za jej brutalną wojnę i obrony przyszłości zakorzenionej w zasadach demokratycznych"- informuje Biały Dom.

Minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau mówił kilka dni temu, że Joe Biden wygłosi "ważne przemówienie do polskiej opinii publicznej, ale także bez wątpienia do światowej opinii publicznej".

Air Force One - symbol prezydentury USA

Joe Biden opuszczający pokład Air Force One / Peter Foley / PAP/EPA

Air Force One jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych symboli prezydentury. Na samolocie jest napis "United States of America", flaga amerykańska oraz pieczęć prezydenta Stanów Zjednoczonych.

Nazwa ta odnosi się do jednego z dwóch samolotów serii Boeing 747-200B, które noszą kody ogonowe 28000 i 29000.

Współczesne dwa Boeingi 747-200B oferują prezydentowi i jego świcie ponad 370 metrów kwadratowych powierzchni na trzech poziomach. Obejmuje to m.in. apartament prezydencki, gabinet medyczny, który może pełnić funkcję sali operacyjnej - na pokładzie stale przebywa lekarz. W samolocie znajdują się dwie kuchnie, które mogą wyżywić jednocześnie setkę osób.

Air Force One ma możliwość tankowania w powietrzu, co w praktyce oznacza nieograniczony zasięg. Elektronika pokładowa jest zabezpieczona przed impulsem elektromagnetycznym. Samolot jest wyposażony w zaawansowany sprzęt do bezpiecznej łączności, dzięki czemu może pełnić funkcję mobilnego centrum dowodzenia w razie ataku na Stany Zjednoczone.