Ponad 70 osób zginęło w Ochtyrce w obwodzie sumskim na północy Ukrainy w wyniku ataku wojsk rosyjskich - poinformował Dmytro Żywycki, szef Obwodowej Administracji Państwowej. Większość ofiar to żołnierze.

"Wczoraj nieprzyjacielska artyleria ostrzelała jednostkę wojskową. Nadal usuwane są ciała z gruzów. Wiele osób zginęło. Obecnie na cmentarzu przygotowywane są miejsca dla około 70 zabitych ukraińskich żołnierzy" - napisał Żywycki na Telegramie.

Szef regionu wyjaśnił na Facebooku, że są też ofiary wśród ludności cywilnej.

Żywycki podkreślił, że czasie ataku na Ochtyrkę zginęło wielu rosyjskich żołnierzy. "W mieście jest dużo ciał Rosjan, zbieramy je. Pracownicy Czerwonego Krzyża zabierają je do Rosji" - oświadczył.

Jak informuje NEXTA, informacje o ofiarach wojny są w Rosji tajemnicą państwową. Dlatego matki poległych i schwytanych żołnierzy mogą nigdy nie dowiedzieć się niczego o swoich dzieciach.

Ostrzał rakietowy Kijowa i Charkowa

Wczoraj na Kijów spadł pocisk balistyczny Iskander - poinformował przedstawiciel Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Ukrainy Anton Heraszczenko krótko po zakończeniu rosyjsko-ukraińskich rozmów. "Kolejna zbrodnia putinowskiego reżimu. Uderzenie balistycznym pociskiem Iskander w Kijów" - dodał.

Rosyjski pocisk trafił także w prywatny szpital położniczy w obwodzie kijowskim, wszystkie pacjentki zostały ewakuowane - przekazała wieczorem agencja Interfax-Ukraina.

Ostrzelany został także Charków. Ukraińskie służby informują, że celem były osiedla i centrum handlowe, na pewno nie chodziło o obiekt wojskowy.



"Giną dziesiątki cywilów. Dzieje się to w dzień, kiedy ludzie wyszli do aptek, po jedzenie, po wodę. To zbrodnia. Rosja wykorzystuje ciężką artylerię!" - alarmował szef charkowskich władz obwodowych Ołeh Syniehubow.

Zełenski: Zbrodnia wojenna

Rosja ostrzelała dziś Charków z artylerii rakietowej. Jest to ewidentna zbrodnia wojenna. To spokojne miasto, spokojne dzielnice mieszkaniowe, żadnych obiektów wojskowych. Dziesiątki nagrań naocznych świadków dowodzą, że nie jest to pojedyncza salwa, lecz celowe zabijanie ludzi. Rosjanie wiedzieli, gdzie strzelają. Za to powinien spotkać ich trybunał międzynarodowy - mówił prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w opublikowanym w poniedziałek w nocy wideooświadczeniu. Dodał, że to złamanie wszelkich konwencji.

Cytat Świat nie wybaczy wam śmierci Ukraińców. Tu jest Ukraina, Europa, 2022 rok. Zło uzbrojone w rakiety, bomby i artylerię trzeba natychmiast powstrzymać. Zniszczyć ekonomicznie. Pokazać, że potrafimy się przed nim obronić. mówił Zełeński.

Instagram Wideo (IGTV)

Uważam, że trzeba rozważyć pełne zamknięcie nieba dla rosyjskich rakiet, samolotów i helikopterów - przekonywał. Dodał, że w ciągu ostatnich pięciu dni Rosja przeprowadziła 56 uderzeń rakietowych i wystrzeliła 113 pocisków manewrujących na Ukrainę. Świat wie, co trzeba robić, potwierdziłem to na dzisiejszych rozmowach - dodał.

Zełeński komentował także rozmowy ws. ewentualnego zawieszenia broni. Te rozmowy odbyły się w akompaniamencie bombardowania i ostrzału naszego terytorium, ostrzału naszych miast. Ewidentnie ostrzał został zsynchronizowany z rozmowami ws. pokoju - przekonywał.