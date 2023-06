Amerykański wywiad dowiedział się już w połowie czerwca, że Jewgienij Prigożyn szykuje rebelię - napisał dziennik "The Washington Post", powołując się na rozmowy z wysokimi urzędnikami administracji USA. Zdaniem wywiadu, Władimir Putin również został poinformowany o zagrożeniu z wyprzedzeniem.

Pojazdy Grupy Wagnera w Rostowie nad Donem / ARKADY BUDNITSKY / PAP/EPA

"The Washington Post" przypomina, że napięcia między Prigożynem a dowództwem rosyjskiej armii trwały od dłuższego czasu. "Przez cały czas walk o Bachmut Prigożyn gniewnie narzekał, że rosyjskie ministerstwo obrony nie dostarcza mu sprzętu i amunicji, Groził, że w ogóle wycofa swoje siły" - pisze dziennik. Zauważa, że wyżsi rangą rosyjscy przywódcy prywatnie martwili się tyradami właściciela Grupy Wagnera, które uważali zarówno za wiarygodne, jak i podważające ich autorytet.

Jak twierdzi "The Washington Post", w administracji USA panuje opinia, że bezczynność Putina wskazuje na brak koordynacji w rosyjskim rządzie i wewnętrzną rywalizację frakcji. Słaby opór stawiany przez armię Prigożynowi w jego marszu na Moskwę może w opinii zachodnich źródeł wywiadowczych wskazywać, że cieszy się on pewnym poparciem wśród regularnych sił zbrojnych i rosyjskich służb bezpieczeństwa.

Również telewizja CNN podała, że amerykański wywiad orientował się w planach rebelii Prigożyna. Także przywódcy Kongresu USA zostali poinformowani o ruchach Grupy Wagnera i o gromadzeniu przez nią broni i amunicji. Mimo tej wiedzy Zachód starał się nie wywierać żadnych nacisków, obawiając się, że Kreml mógłby go oskarżyć o eskalowanie kryzysu.

CNN zwraca uwagę na fakt, że podczas trwania buntu nie odnotowano żadnych zmian w rozmieszczeniu rosyjskich sił nuklearnych.

"Putin i Prigożyn są z tego samego gangu"

Były rosyjski minister spraw zagranicznych Andriej Kozyriew, komentując bunt Grupy Wagnera stwierdził w wywiadzie dla CNN, że Władimir Putin i Jewigienij Prigożyn są "z tej samej ligi, a raczej z tego samego gangu". Ocenił, że twórca Grupy Wagnera i rosyjski przywódca "to gangsterzy walczący o swój kawałek tortu, który staje się coraz cieńszy z powodu wojny i sankcji".

Mieszkający od ponad dekady w USA Kozyriew na pytanie, czy zalicza Putina do gangsterów odpowiedział, że "prawdopodobnie jest ojcem chrzestnym całego układu. Prigożyn był jego tworem. On stworzył Prigożyna".

Prigożyn zapowiedział "przywrócenie sprawiedliwości"

Grupa Wagnera w Rostowie nad Donem / ARKADY BUDNITSKY / PAP/EPA

W piątek szef Grupy Wagnera Jewgienij Prigożyn stwierdził, że oddziały rosyjskiej regularnej armii zaatakowały obóz jego najemników, powodując liczne ofiary. Zapowiedział "przywrócenie sprawiedliwości" w armii i domagał się odsunięcia od władzy skonfliktowanego z nim ministra obrony Siergieja Szojgu, a następnie skierował swoje siły na Moskwę.

W sobotę wieczorem Prigożyn ogłosił odwrót i skierowanie najemników na powrót do obozów polowych, by "uniknąć rozlewu krwi". Miało to być rezultatem negocjacji Alaksandra Łukaszenki z Prigożynem, prowadzonych w porozumieniu z Władimirem Putinem. Kreml poinformował, że szef Grupy Wagnera uda się na Białoruś i ani on, ani jego żołnierze nie będą ścigani.

Najemnicy z Grupy Wagnera wyszli z Rostowa nad Donem - podał w sobotę późnym wieczorem cytowany przez agencję Reutera gubernator obwodu rostowskiego.

Świat zobaczył, że władze Rosji niczego nie kontrolują. Panuje w niej całkowity chaos - oświadczył prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, komentując przebieg wydarzeń w Rosji, związany z marszem na Moskwę najemników z Grupy Wagnera i ich odwrotem.