"Państwa zachodnie dyskutują o możliwości dostarczenia Ukrainie myśliwców" - powiedział szef sztabu Sił Powietrznych Stanów Zjednoczonych gen. Charles Brown.

Myśliwce Eurofighter / Shutterstock

Są amerykańskie myśliwce, są Gripeny ze Szwecji, są Eurofightery czy Rafale. Więc istnieje szereg różnych platform, które mogą trafić na Ukrainę (...) Mogę powiedzieć, że to będzie coś nierosyjskiego. Nie mogę tylko powiedzieć, co dokładnie to będzie - powiedział Brown podczas konferencji Aspen Security Forum w Kolorado.

Nie jest to jedyny sygnał mówiący o możliwości dostarczenia zachodnich myśliwców dla Ukrainy.

W ubiegłym tygodniu Izba Reprezentantów zagłosowała nad włączeniem do budżetu obronnego 100 mln dolarów na szkolenie ukraińskich pilotów, choć ustawę musi jeszcze zatwierdzić Senat.

W środę zaś szef Pentagonu Lloyd Austin powiedział, że choć nie ma w tej sprawie jeszcze decyzji, to jest to jedna z opcji, która jest badana.