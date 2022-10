W Ukrainie we wszystkich obwodach ogłoszono alarm lotniczy. Ukraińskie kanały Telegramu ostrzegają o rakietach lecących m.in. znad Morza Czarnego. Są pierwsze niepotwierdzone informacje o zestrzeleniu pocisków, m.in. w obwodzie kijowskim, a także o wybuchach w obwodach na zachodzie kraju. Zgromadzenie Ogólne ONZ zagłosowało w środę przeważającą liczbą głosów rezolucję potępiającą rosyjską próbę aneksji terytorium Ukrainy. Za rezolucją opowiedziały się 143 kraje, zaś przeciwko było tylko 5, w tym sama Rosja. Rosja w takcie inwazji na Ukrainę wyczerpała znaczną część swojej precyzyjnie kierowanej amunicji - poinformował wysoki urzędnik NATO, cytowany przez agencję Reutera. Najważniejsze informacje z 232. dnia rosyjskiej inwazji na Ukrainę znajdziecie w naszej relacji w czwartek 13.10.2022 r.

Zniszczenia wojenne na Ukrainie / Shutterstock

16:03

Dwie rosyjskie rakiety trafiły w obiekt wojskowy w powiecie złoczowskim, w graniczącym z Polską obwodzie lwowskim na zachodzie Ukrainy; jeden z pocisków zestrzeliły siły obrony przeciwrakietowej, nie ma ofiar w ludziach - powiadomił w czwartek na Telegramie szef regionalnych władz Maksym Kozycki.



To już powtórne uderzenie (wroga) w ten obiekt. (...) Zniszczono mienie wojskowe - napisał gubernator na Telegramie.

15:30

W Ukrainie we wszystkich obwodach ogłoszono alarm lotniczy. Ukraińskie kanały Telegramu ostrzegają o rakietach lecących m.in. znad Morza Czarnego. Są pierwsze niepotwierdzone informacje o zestrzeleniu pocisków, m.in. w obwodzie kijowskim, a także o wybuchach w obwodach na zachodzie kraju.

14:22

Środowe głosowanie w Zgromadzeniu Ogólnym ONZ, podczas którego 143 państwa świata opowiedziały się przeciwko Rosji, pokazało, że Ukrainę popierają już nie tylko jej euroatlantyccy sojusznicy, ale też coraz więcej krajów globalnego Południa - ocenił szef ukraińskiej dyplomacji Dmytro Kułeba.



Najwięcej mówi się o czterech państwach, które zagłosowały razem z Rosją, ale przyjrzyjmy się bliżej 143 (delegacjom) popierającym Ukrainę. Ważna zmiana sytuacji na naszą korzyść - kilka krajów Afryki, wcześniej wstrzymujących się od głosu lub nie biorących udziału w posiedzeniach, teraz zagłosowało na tak - napisał Kułeba na Facebooku.

13:50

Na Białorusi przebywa obecnie do tysiąca rosyjskich żołnierzy, a także m.in. sześć samolotów uderzeniowych i cztery stanowiska rakiet krótkiego zasięgu Iskander; w najbliższych dniach z Rosji dotrze jeszcze ponad 800 wojskowych i dodatkowe jednostki sprzętu - powiadomiły ukraińskie siły zbrojne i władze cywilne.

Trwają prace na białoruskich lotniskach i w obiektach infrastruktury, przystosowywanych do przyjęcia wojsk z Rosji. Na Białorusi rozmieszczono już także 12 rosyjskich systemów przeciwlotniczych S-400 - oznajmił dowódca ukraińskich Sił Połączonych (tj. armii i oddziałów ochotniczych) generał Serhij Najew, cytowany przez gazetę internetową Ukrainska Prawda.

13:22

Rosyjskie wojska otrzymały od 300 do kilku tysięcy dronów-kamikadzie wyprodukowanych w Iranie. Przy pomocy tych maszyn przeprowadzane są ataki na cele oddalone o maksymalnie tysiąc kilometrów - poinformowała rzeczniczka ukraińskiego dowództwa operacyjnego Południe Natalia Humeniuk.



12:59

Kanclerz Niemiec Olaf Scholz uważa, że Rosja postrzega swoją wojnę napastniczą przeciwko Ukrainie jako "część większej krucjaty". "Ta wojna to nie tylko Ukraina" - powiedział Scholz w Berlinie.

Zdaniem kanclerza Rosja walczy przeciwko liberalnej demokracji, międzynarodowemu porządkowi opartemu na zasadach, przeciwko wolności i postępowi.

"Dlatego Ukraina musi się utrzymać" - dodał Scholz, cytowany przez portal tygodnika "Die Zeit".

12:54

Konsekwencje rosyjskiego ostrzału w Mikołajewie.

12:50

Co najmniej trzy osoby poniosły śmierć w nocy ze środy na czwartek w wyniku rosyjskiego ostrzału Mikołajowa na południu Ukrainy. Wciąż trwa akcja poszukiwawcza, liczba ofiar może wzrosnąć - powiadomił w czwartkowych komunikatach na Telegramie mer tego miasta Ołeksandr Sienkewycz.

Wróg zaatakował Mikołajów przy pomocy systemów przeciwlotniczych S-300, używanych przez Rosjan również do ostrzeliwania celów naziemnych. Trafiono w pięciokondygnacyjny budynek mieszkalny, całkowicie niszcząc dwa górne piętra. Spod gruzów wydobyto dotąd ciała dwojga cywilów - poinformował Sienkewycz .

12:48

Burmistrz Biełgorodu poinformował, że fragmenty rakiety wpadły do wieżowca mieszkalnego przy ulicy Gubkina.

12:39

Fragmenty rosyjskiego pocisku spadają na budynki mieszkalne w położonym w pobliżu granicy z Ukrainą rosyjskim Biełgorodzie.

12:12

Ruch samochody został wznowiony na Moście Krymskim - potwierdzają to najnowsze zdjęcia satelitarne. 8 października na moście doszło do wybuchu i pożaru.

11:59

Zastępca sekretarza Rady Bezpieczeństwa Rosji Aleksander Weneditkow ostrzega przez przystąpieniem Ukrainy do struktur NATO. Jak powiedział, może to doprowadzić świat do III wojny światowej. "Kijów to doskonale rozumie" - dodał Weneditkow.

11:51

Niderlandy przeznaczą 70 mln euro, aby pomóc Ukrainie przetrwać nadchodzącą zimę - poinformowała holenderska minister handlu zagranicznego Liesje Schreinemacher. Minister obiecała wsparcie podczas dorocznego spotkania Banku Światowego w Waszyngtonie.

Pieniądze zostaną przeznaczone na zapewnienie schronienia osobom, które w wyniku rosyjskiej inwazji nie mają już domu, a także na remonty mieszkań i naprawę wodociągów - wynika z komunikatu przekazanego mediom. Wsparcie będzie także przeznaczone na zaopatrzenie ludności w żywność, gaz i elektryczność.

11:40

Izrael dostarcza Ukrainie informacji wywiadowczych o irańskich dronach używanych przez armię rosyjską - poinformował, powołując się na źródła ukraińskie, amerykański dziennik "New York Times".

"NYT" podał również, że prywatna firma izraelska przekazuje Ukrainie zdjęcia satelitarne pozycji rosyjskich wojsk.

Iran i Rosja oficjalnie zaprzeczyły, że na Ukrainie używane są irańskie drony. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski powiedział 6 października, odnosząc się do oświadczeń Moskwy i Teheranu, że "Ukraina znajdzie sposób na to, żeby tych dronów faktycznie na naszym niebie nie było".

11:19

"Nie możemy prowadzić dyplomacji z Rosją. Takim przywódcom trzeba pokazać ich miejsce i ich izolować" - mówił prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w specjalnym wystąpieniu wyemitowanym na forum Rady Europy.

Zełenski wspomniał o niezwykle potrzebnej teraz w jego kraju obronie przeciwlotniczej, informując, że armia dysponuje jedynie 10 proc. sprzętu, który jest im w rzeczywistości potrzebny. Szef ukraińskiego państwa wspomniał też o przywódcach Rosji, tłumacząc, że stosunki dyplomatyczne z kimś kto nie respektuje prawa międzynarodowego - są po prostu niemożliwe.

Wołodymyr Zełenski sporo miejsca poświęcił też Zaporoskiej elektrowni atomowej, okupowanej przez Rosjan, apelując o wszelkie metody nacisku na Kreml, by armia Putina spełniła narodowe wymogi i opuściła okupowany obiekt.

Lider Ukraińców wspomniał też o wyzwolonych terenach w obwodzie charkowskim, kwitując, że to co zastali tam żołnierze - jest gorsze niż to czego świadkami byli w Buczy czy Irpieniu.

11:13

Atak nuklearny Federacji Rosyjskiej na Ukrainę wywoła nienuklearną, ale potężną militarną odpowiedź Zachodu - powiedział szef europejskiej dyplomacji Josep Borrell.

10:36

Informacje o tym, że w okupowanej przez Rosję Zaporoskiej Elektrowni Atomowej potrzebne jest rosyjskie paliwo nuklearne, to fake newsy - oświadczył w czwartek Petro Kotin, dyrektor ukraińskiego koncernu Enerhoatom.



Kotin zapewnił, że w magazynach zaopatrujących sześć reaktorów elektrowni znajdują się wystarczające zapasy paliwa. "Samo przygotowanie zmiany dostawcy zajmuje około trzech lat" - zauważył dyrektor Enerhoatomu.

10:31

Okupacja obwodu chersońskiego skończy się do końca 2022 r. - listopad-grudzień - uważa ekspert wojskowy Dmytro Snegiryov

10:15

Rosyjski informator zatrzymany przez Państwową Służbę Bezpieczeństwa Ukrainy w obwodzie donieckim został skazany na 9 lat więzienia.

10:03

Mikołajów po rosyjskim ostrzale.

09:38

Ambasadorowie państw członkowskich przy UE zatwierdzili mandat do negocjacji z Parlamentem Europejskim w sprawie decyzji o nieakceptowaniu rosyjskich dokumentów podróży wydanych w Ukrainie i Gruzji.

Decyzja jest odpowiedzią na agresję wojskową Rosji przeciwko Ukrainie i na praktykowane przez Rosję wydawanie rosyjskich paszportów międzynarodowych mieszkańcom okupowanych regionów. Jest to także konsekwencją jednostronnej decyzji Rosji z 2008 r. o uznaniu niepodległości terytoriów należących do Gruzji - Abchazji i Osetii Południowej.

Rosyjskie dokumenty podróżne, które zostały wydane w okupowanych przez Rosję obwodach Ukrainy lub na terytoriach separatystycznych w Gruzji, albo które zostały wystawione mieszkańcom tych obwodów lub terytoriów, nie będą uznawane za ważne dokumenty podróży, które pozwalają ubiegać się o wizę lub przekroczyć granice strefy Schengen.

08:59

W obwodzie charkowskim dwóch robotników zostało wysadzonych w powietrze przez minę podczas robót drogowych.

08:54

Wojska rosyjskie ostrzelały pięciokondygnacyjny blok mieszkalny w Mikołajowie na południu Ukrainy. Trwa akcja ratunkowa. Ratownicy wyciągnęli spod gruzów 11-letnie dziecko. 7 kolejnych osób jest poszukiwanych.

08:49

08:46

W ciągu ostatnich dni rosyjskie władze okupacyjne nakazały najprawdopodobniej przygotowania do ewakuacji niektórych cywili z Chersonia, na południu Ukrainy. Rosjanie spodziewają się walk w samym mieście - ocenił w czwartek brytyjski resort obrony.

Po wycofaniu się na początku października o około 20 km z terenów na północ od Chersonia, wojska rosyjskie starają się umocnić nowe linie obrony na zachód od wsi Myłowe - podano w codziennej analizie wywiadowczej.

W okolicach tych trwają ciężkie walki, szczególnie na odcinku zachodnim, gdzie wskutek ukraińskiej ofensywy Rosjanie utracili naturalną barierę ochronną dla swych wojsk, rzekę Ingulec - wskazał resort obrony. Na większość tamtejszych sił rosyjskich składają się wyczerpane walkami pododdziały powietrznodesantowe - dodano w raporcie.

08:26

21 bombardowań lotniczych i 104 ostrzały z systemów rakietowych przeprowadziły na Ukrainie w ciągu ostatniej doby wojska rosyjskie - poinformował w czwartek Sztab Generalny armii ukraińskiej. Rosjanie nadal ostrzeliwują obiekty infrastruktury - przekazał sztab.

Ostrzały i bombardowania w ciągu minionej doby dotknęły ponad 40 miejscowości w Ukrainie. "Wróg atakował w szczególności rejony: Mikołajewa, Winnicy, Czerkasów, Czerniachowa, Biłohoriwki, Spirnego, Pawliwki, Myrnego i Dawydowego Brodu" - głosi komunikat. W atakach Rosjanie wykorzystali pociski lotnicze, rakietowe i manewrujące, a także drony produkcji irańskiej - informuje sztab.

08:12

Animacja ma oddać hołd Ukraińcom zabitym przez Rosjan w czasie agresji na Ukrainę.

07:51

Rosja w Zaporoskiej Elektrowni Atomowej na południu Ukrainy będzie używać własnego paliwa jądrowego - poinformowała agencja Reutera, powołując się na rosyjskiego operatora elektrowni atomowych Rosenergoato

"W przyszłości w elektrowni używane będzie nasze paliwo jądrowe" - powiedział rosyjskim mediom Renat Karcza, doradca dyrektora generalnego Rosenergoatomu.

Obecnie siłownia pracuje na paliwie amerykańskiej firmy Westinghouse, pochodzącym z zakładów w Szwecji.

07:45

Instytut Studiów nad Wojną (ISW) ocenia w najnowszej analizie o rosyjskiej inwazji na Ukrainę, że wojska Rosji mogły sprowadzić na Ukrainę z Iranu personel związany z Korpusem Strażników Rewolucji Islamskiej. Korpus jest głównym operatorem irańskich dronów.

07:39

Rosja zachowuje się jak terrorysta-samobójca, jak samobójcze państwo, które nie ma litości dla swoich 140 mln obywateli - mówi w rozmowie z PAP ukraiński dziennikarz Roman Cymbaluk, były korespondent ukraińskich mediów w Rosji, który po 13 latach pracy wyjechał z tego kraju na kilka miesięcy przed początkiem rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Putin nie ma litości dla własnych żołnierzy i groźby Kremla należy brać poważnie, ale Rosja nie wygra tej wojny, Ukraina była i będzie - podkreśla.

07:16

Nowym dowódcą rosyjskich wojsk na Ukrainie został Siergiej Surowikin, generał kierujący w przeszłości rosyjskimi nalotami na syryjskie Aleppo oraz puczysta, próbujący w 1991 roku uratować upadający Związek Radziecki. Surowikin będzie teraz bez konieczności pytania Moskwy prowadzić rosyjskie operacje na Ukrainie - powiedział PAP Piotr Żochowski, ekspert warszawskiego Ośrodka Studiów Wschodnich (OSW).



Mówiąc o przyczynach podjętej w Moskwie decyzji, Żochowski zaznaczył, że "mianowanie gen. Surowikina dowódcą Połączonego Zgrupowania Sił Rosyjskich jest reakcją Kremla na niepowodzenia, których lądowy komponent rosyjskiej armii doświadczył na południu i wschodzie Ukrainy".

07:03

Rosja niszczy fundamenty międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa - powiedział prezydent USA Joe Biden po tym, jak Zgromadzenie Ogólne ONZ w przeważającej większości opowiedziało się przeciwko aneksji przez Moskwę części Ukrainy.



"Rosja nie może zmieniać granic siłą. Rosja nie może zagarnąć terytorium innego kraju jako swoje własne. Ukraina ma prawo do takich samych praw jak każdy inny suwerenny kraj. Musi być w stanie wybrać swoją przyszłość, a jej naród musi być w stanie żyć pokojowo wewnątrz swoich uznanych międzynarodowo granic" - dodał amerykański prezydent.



Jak zaznaczył, po prawie ośmiu miesiącach wojny świat pokazał, że jest bardziej zjednoczony i bardziej niż kiedykolwiek zdeterminowany, aby pociągnąć Rosję do odpowiedzialności za popełnione zbrodnie i dodał, że nie będzie tolerancji dla nielegalnych prób aneksji ani kradzieży ziemi sąsiada przy użyciu siły.

06:36

Obiekty infrastruktury krytycznej zostały w czwartek we wczesnych godzinach porannych zaatakowane przez drony w rejonie Kijowa.

"Kolejny atak dronów kamikaze na obiekty infrastruktury krytycznej" - poinformował na Telegramie Kyryło Tymoszenko z biura prezydenta Ukrainy, którego cytuje agencja Reutera

06:25

Burmistrz miasta Mikołajów Ołeksandr Senkiewicz przekazał, że w wyniku rosyjskiego ataku uszkodzono pięciopiętrowy budynek mieszkalny.

06:17

Nagranie z ostrzału w regionie Kijowa, do którego doszło dzisiaj nad ranem.

06:08

Brytyjski sekretarz obrony Ben Wallace poinformował przed czwartkowym spotkaniem ministrów obrony państw NATO w Brukseli, że jego kraj przekaże Ukrainie rakiety obrony powietrznej zdolne do zestrzeliwania pocisków manewrujących.



"Ostatnie zmasowane ataki Rosji na obszary cywilne na Ukrainie uzasadniają stałe wsparcie dla tych, którzy dążą do obrony swojego kraju. Dlatego dziś autoryzowałem dostawę przeciwlotniczych rakiet AMRAAM dla Ukrainy" - oświadczył Wallace cytowany w czwartek przez agencję Reutera.



"Rakiety pomogą w ochronie infrastruktury krytycznej Ukrainy" - dodano w komunikacie ministerstwa.



Ponadto jak poinformował minister, przekazane zostaną również setki dodatkowych rakiet obrony powietrznej innych typów, wraz z większą liczbą dronów i dalszych 18 dział artylerii.



05:27

Osiedle w obwodzie stolicy Ukrainy, Kijowa, zostało ostrzelane wczesnym rankiem w czwartek, poinformowała administracja regionu za pomocą komunikatora Telegram.



"Ratownicy już pracują na miejscu" - brzmi komunikat władz lokalnych, cytowanych przez agencję Reutera.



Nie podano dalszych szczegółów na temat tego, gdzie miał miejsce atak.



Władze ukraińskie poinformowały, że od poniedziałku w wyniku zmasowanych ataków sił rosyjskich na Kijów i inne miasta Ukrainy zginęło co najmniej 26 osób.





05:24

Zaporoże po rosyjskim ostrzale.

05:16

Sekretarz stanu USA Antony Blinken z zadowoleniem przyjął wynik głosowania nad rezolucją Zgromadzenia Ogólnego ONZ potępiającą próbę aneksji przez Rosję terytorium Ukrainy.



"Dzisiejsze głosowanie jest potężnym przypomnieniem, że świat stoi za Ukrainą, w obronie Karty Narodów Zjednoczonych i w zdecydowanym sprzeciwie wobec niszczycielskiej wojny Rosji przeciwko Ukrainie i jej mieszkańcom" - napisał na Twitterze Blinken.

05:02

Zgromadzenie Ogólne ONZ zagłosowało przeważającą liczbą głosów rezolucję potępiającą rosyjską próbę aneksji terytorium Ukrainy. Za rezolucją opowiedziały się 143 kraje, zaś przeciwko było tylko 5, w tym sama Rosja.



Przeciwko potępieniu Rosji zagłosowały jedynie Syria, Korea Północna, Białoruś i Nikaragua. 35 krajów wstrzymało się od głosu, w tym Indie i Chiny.



Tekst rezolucji mówi o potępieniu Rosji za jej próbę aneksji czterech obwodów Ukrainy i uznaje, że przeprowadzone przez Rosję pseudoreferenda na tych terytoriach są nieważne i nie mogą stanowić podstawy dla zmiany ich statusu.