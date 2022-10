Alarm przeciwlotniczy ogłoszono wieczorem na południu Ukrainy. Rosjanie zaatakowali dronami kamikadze Mikołajów - poinformował w mediach społecznościowych szef władz obwodowych - Vitalij Kim. Ministerstwa spraw zagranicznych Estonii, Litwy i Łotwy wspólnie wezwały do ustanowienia specjalnego trybunału, który miałby osądzić odpowiedzialnych za zbrodnię agresji Rosji przeciwko Ukrainie. Ukraiński wywiad wojskowy (HUR) ogłosił, że oferuje 100 tys. dolarów za przekazanie siłom ukraińskim Rosjanina Igora Girkina (Striełkowa) - byłego dowódcy separatystów w Donbasie i uczestnika aneksji Krymu. Girkin w ostatnich dniach udał się na front. Na Białoruś z Rosji łącznie przybyć ma ok. 9 tys. wojskowych w ramach formowania regionalnego zgrupowania wojsk - piszą ukraińskie media, powołując się na białoruski resort obrony. "Nie ma wątpliwości, po której stronie Izrael powinien stanąć w tym krwawym konflikcie. Nadszedł czas, aby Ukraina otrzymała również pomoc wojskową, tak jak zapewniają to Stany Zjednoczone i państwa NATO" - napisał w mediach społecznościowych Nahman Shai, izraelski minister ds. diaspory. Najważniejsze informacje z 235. dnia rosyjskiej inwazji na Ukrainę znajdziecie w naszej relacji z niedzieli 16.10.2022 r.

Zniszczony budynek w niedawno wyzwolonej miejscowości Kupiańsk w obwodzie charkowskim / PAP

22:31

Ministerstwa spraw zagranicznych Estonii, Litwy i Łotwy wspólnie wezwały do ustanowienia specjalnego trybunału, który miałby osądzić odpowiedzialnych za zbrodnię agresji Rosji przeciwko Ukrainie.

"Porządek międzynarodowy oparty o poszanowanie zasad, którego wszyscy chcemy bronić, nie może przetrwać, jeśli mamy do czynienia z bezkarnością za czyny, które łamią go w najbardziej rażący sposób: ludobójstwem, zbrodniami wojennymi, zbrodniami przeciwko ludzkości, zbrodnią agresji" - czytamy we wspólnym komunikacie opublikowanym przez trzy ministerstwa.

Według szefów dyplomacji państw bałtyckich taki trybunał byłby uzupełnieniem dla Międzynarodowego Trybunału Karnego. "Podczas gdy MTK ścigałby za zbrodnie wojenne, ludobójstwo i zbrodnie przeciwko ludzkości, główne zadanie Specjalnego Trybunału dotyczyłoby zbrodni agresji" - czytamy w oświadczeniu.

22:14

Kluczowe punkty zapalne w Donbasie, to Sołedar i Bachmut; trwają tam bardzo zaciekłe walki - poinformował prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Zaznaczył, że przeciwko ukraińskim siłom "okupanci rzucili wszystkich, kogo mogli, w tym 2 tys. więźniów".

Są wśród najemników właśnie tam. To więźniowie skazani na długie wyroki, ukarani za ciężkie przestępstwa. Utrzymują ich na froncie nie tylko pieniędzmi, ale też obietnicą amnestii - dodał.



21:58

Alarm przeciwlotniczy ogłoszono wieczorem na południu Ukrainy. Rosjanie zaatakowali dronami kamikadze Mikołajów - poinformował w mediach społecznościowych szef władz obwodowych - Vitalij Kim.

Jak poinformował z kolei prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, ciężkie walki toczą się w okolicach Bahmutu i Sołedaru w Donbasie, na wschodzie kraju.

21:07

W Petersburgu zorganizowano zbiorową ceremonię zaślubin dla mężczyzn, zmobilizowanych na wojnę. Jednego dnia w urzędzie zawarło związek małżeński ponad 40 par - informują rosyjskie media.

"Mężczyźni przybyli na uroczystość prosto z centrum szkoleniowego w obwodzie leningradzkim"- mówi lektor na nagraniu. Jak dodał, zainteresowanie wzięciem ślubu przed wyjazdem na wojnę jest "zrozumiałe". To "moralne wsparcie - że w domu czeka ktoś bliski".

20:00

"Państwa NATO i inne odpowiedzialne kraje, w tym Chiny i Indie, winny dać jasno do zrozumienia, że Rosja nie powinna rozważać użycia na Ukrainie broni nuklearnej" - oświadczył w niedzielę w rozmowie z telewizją CNN doradca Białego Domu ds. bezpieczeństwa narodowego Jake Sullivan.

Zapytany o to, czy prezydent USA Joe Biden zinterpretowałby użycie taktycznej broni nuklearnej na Morzu Czarnym jako "mniej poważne", Sullivan odparł, że podkreślanie takich różnic w tym kontekście byłoby bardzo niebezpieczne.

19:17

"Nie ma wątpliwości, po której stronie Izrael powinien stanąć w tym krwawym konflikcie. Nadszedł czas, aby Ukraina otrzymała również pomoc wojskową, tak jak zapewniają to Stany Zjednoczone i państwa NATO" - napisał w mediach społecznościowych Nahman Shai, izraelski minister ds. diaspory.

To reakcja na informację, że Iran planuje dostarczyć Rosji rakiety balistyczne i kolejne drony bojowe.

We wrześniu prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski powiedział, że jest zszokowany brakiem pomocy Izraela od początku rosyjskiej inwazji na pełną skalę.

18:55

Siły okupacyjne rozpoczęły ewakuację tzw. państwowych instytucji z zajętej przez nie części obwodu chersońskiego na południu Ukrainy - przekazuje w niedzielę sztab generalny sił zbrojnych Ukrainy. "Okupanci wzmacniają działania filtracyjne w obwodzie chersońskim i zaczęli proces ewakuacji tzw. państwowych instytucji" - czytamy w wieczornym komunikacie sztabu.

Z informacji, jakie posiada sztab, wynika, że z Chersonia na anektowany Krym wywożeni są pracownicy i majątek banków oraz zakładów emerytalnych.

Ukraiński sztab podaje, że lotnictwo ukraińskich sił obronnych w ciągu minionej doby przeprowadziło ponad 20 uderzeń na pozycje rosyjskich wojsk.

18:34

Do sobotniej strzelaniny na poligonie wojskowym w Rosji, w której, według oficjalnych informacji, zginęło 11 osób, a 15 zostało rannych, doszło po wypowiedzeniu przez jednego z dowódców obraźliwych słów pod adresem Allaha - informuje w niedzielę niezależny rosyjski portal Meduza.

17:42

Na południu Ukrainy stosunek strat ukraińskich do rosyjskich wynosi 1 do 6,5 - poinformowała w niedzielę wiceminister obrony Ukrainy Hanna Malar. Malar podkreśliła, że takie dane przekazał dowódca zgrupowania Południe ukraińskich sił zbrojnych -generał Andrij Kowalczuk.

Jak wskazał generał, "krytyczny punkt" stosunku strat to 1 do 8; później armia przeciwnika będzie "rozsypywać się" pod względem psychologicznym.

17:03

Sytuacja na granicy ukraińsko-białoruskiej jest napięta, ale pozostaje pod kontrolą - zapewnił w niedzielę rzecznik straży granicznej Ukrainy Andrij Demczenko, cytowany przez agencję Interfax-Ukraina.

Zapewnił, że ukraiński wywiad i odpowiednie jednostki sił obronnych obserwują sytuację na całym terytorium Białorusi, bo "Rosja aktywnie naciska na Białoruś", by ta przyłączyła się do wojny przeciwko Ukrainie - przekazuje Interfax-Ukraina.

16:24

Na Białoruś z Rosji łącznie przybyć ma ok. 9 tys. wojskowych w ramach formowania regionalnego zgrupowania wojsk - informują w niedzielę ukraińskie media, powołując się na białoruski resort obrony.

11 października prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski ostrzegł, że Rosja próbuje wciągnąć Białoruś w wojnę i w tym celu może być zorganizowana jakaś prowokacja.

16:15

W Moskwie parkingi podziemne w budynkach mieszkalnych przygotowywane są pod schrony - informuje niezależny rosyjski portal Ważnyje Istorii. Mieszkańców kilku budynków poproszono już o zabranie z parkingów samochodów i swoich rzeczy.

Portal podkreśla, że przygotowanie schronów na wypadek ostrzałów rozpoczęło się w Rosji już wiosną.

15:35

Iran planuje potajemnie dostarczyć Rosji ciężkie uzbrojenie, w tym rakiety ziemia-ziemia i kolejne drony bojowe - poinformował w niedzielę amerykański dziennik "Washington Post". Dostarczenie Rosji rakiet ziemia-ziemia byłoby pierwszym przypadkiem takiego wsparcia Moskwy przez władze z Teheranu - przypomniała gazeta, powołując się na źródła w USA i państwach sojuszniczych.

Ministerstwo spraw zagranicznych Iranu zaprzecza wysyłaniu Rosji jakiejkolwiek broni w związku z rosyjską agresją przeciwko Ukrainie.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski oznajmił w sobotę, że wojska rosyjskie użyły już irańskich dronów do ataków na różne cele w jego kraju.

14:57

Ofiar sobotniej strzelaniny na poligonie wojskowym w obwodzie biełgorodzkim w Rosji może być dwa razy więcej niż ogłoszono - informuje w niedzielę niezależny rosyjski portal Meduza. Oficjalnie poinformowano o 11 zabitych i 15 rannych.

Do strzelaniny na poligonie w obwodzie biełgorodzkim, graniczącym z Ukrainą, doszło w sobotę około godz. 10.00 rano - podał serwis Baza. Dopiero wieczorem wydarzenie na poligonie potwierdziło rosyjskie ministerstwo obrony, określając strzelaninę jako "zamach terrorystyczny", do którego doszło podczas ćwiczeń ze strzelania z "ochotnikami chcącymi wyjechać na wojnę na Ukrainie". Według doniesień medialnych ofiary, to osoby zmobilizowane, pochodzące z obwodu briańskiego.

14:15

Ukraiński wywiad wojskowy (HUR) ogłosił w niedzielę, że oferuje 100 tys. dolarów za przekazanie siłom ukraińskim Rosjanina Igora Girkina (Striełkowa) - byłego dowódcy separatystów w Donbasie i uczestnika aneksji Krymu. Girkin w ostatnich dniach udał się na front.

"Jak wiadomo, jeden z najbardziej znanych terrorystów rosyjskich postanowił wznowić swój udział w wojnie przeciwko naszemu państwu. Igot Girkin (Striełkow) jest terrorystą rosyjskim, byłym tzw. ministrem obrony Donieckiej Republiki Ludowej (DRL). Służba Bezpieczeństwa Ukrainy i Prokuratura Generalna wszczęły przeciwko Girkinowi kilka spraw dotyczących działalności terrorystycznej, zabójstw i naruszenia suwerenności państwowej" - ogłosił HUR w oficjalnym komunikacie.

Wywiad, oferując 100 tys. USD za przekazanie Girkina do niewoli ukraińskiej, przypomniał, że Rosjanin poszukiwany jest przez holenderski wymiar sprawiedliwości

13:24

25 proc. uciekających przed wojną Ukraińców, którzy dotarli do Holandii, planuje pozostać w tym kraju na stałe, wynika z badan instytutu Clingendael.

Według danych ministerstwa sprawiedliwości i bezpieczeństwa, od czasu rosyjskiej agresji na Ukrainę 24 lutego, w Niderlandach zalegalizowało swój pobyt 80 540 Ukraińców.

13:20

Jezus zobaczyłby dziś na Ziemi wiele wojen, wiele ubóstwa i tyle nierówności, a jednocześnie ogromne zdobycze techniki, nowoczesne środki i ludzi, którzy zawsze się spieszą - powiedział papież Franciszek tysiącom wiernych przybyłych w niedzielę w południe na modlitwę Anioł Pański w Watykanie.

Ponownie zachęcił do modlitwy za naród Ukrainy.

13:08

Liderka białoruskiej opozycji Swiatłana Cichanouska wezwała UEFA do zakazu udziału piłkarskich reprezentacji narodowych swojej ojczyzny w rozgrywkach. Drużyny białoruskie nadal mogą rywalizować, ale mecze u siebie muszą rozgrywać poza granicami kraju.

12:11

Jeśli Ukraina przestanie walczyć, przestanie istnieć jako niezależny, suwerenny naród; jeśli Rosja Putina przestanie walczyć, wtedy będziemy mieli pokój - powiedział sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg w wywiadzie dla telewizji ARD w niedzielę. Putin może jutro zakończyć wojnę, wycofując swoje wojska z Ukrainy - podkreślił .

Wszyscy chcemy, by ta wojna zakończyła się jak najszybciej - zaznaczył Stoltenberg pytany o to, czy istnieje szansa na dyplomatyczne zakończenie wojny.

12:03

Alarm przeciwlotniczy na prawie całym terytorium Ukrainy.

11:40

11:01

Niezidentyfikowana osoba wrzuciła koktajl Mołotowa do budynku komisji wojskowej w miejscowości Szczołkowo w obwodzie moskiewskim.

10:46

W rejonie lotniska w rosyjskim Biełgorodzie, niedaleko granicy z Ukrainą, doszło do kilkunastu eksplozji - podało w niedzielę na serwisie Telegram Centrum Komunikacji Strategicznej Sił Zbrojnych Ukrainy.

"Miejscowi mieszkańcy naliczyli 16 wybuchów w rejonie lotniska" - podało Centrum. Nie skomentowało przyczyny tych wybuchów.

Niezależny portal Meduza podał, cytując rosyjskich urzędników z władz regionalnych, że doszło do ostrzału.

10:41

Na pewno nie będzie węgla z Rosji, który był tańszy nawet mimo kosztów transportu. Embarga na węgiel z Rosji na pewno nie zniesiemy - powiedziała minister klimatu i środowiska Anna Moskwa w wywiadzie dla portalu i.pl.

10:36

Zmobilizowani Rosjanie pilnują na froncie, by rzuceni na pierwszą linię zwerbowani więźniowie nie zdezerterowali i w razie ucieczki mają do nich strzelać, sami poborowi są jednak identycznie pilnowani przez regularne oddziały - podała Służba Bezpieczeństwa Ukrainy.

SBU powołuje się na przechwyconą rozmowę telefoniczną. Nagranie zostało opublikowane w niedzielę na oficjalnym kanale ukraińskich służb na YouTube.

10:14

Rosyjski przemysł zbrojeniowy prawdopodobnie nie jest w stanie produkować zaawansowanej amunicji w tempie, w którym jest ona zużywana podczas inwazji tego kraju na Ukrainę - informuje w niedzielę brytyjskie ministerstwo obrony.

Podczas zmasowanych ataków rakietowych na Ukrainę w poniedziałek 10 października Rosja prawdopodobnie wystrzeliła w cele na Ukrainie ponad 80 pocisków manewrujących - przypomniano w codziennym raporcie wywiadowczym. Według ukraińskiego MON-u, ponad połowa z tych pocisków została zestrzelona, jednak dziesiątki z nich uderzyły w Kijów i inne miejscowości, zabijając cywilów i niszcząc infrastrukturę cywilną - dodano.

"Takie ataki stanowią dalszą degradację rosyjskich zasobów rakiet dalekiego zasięgu, co prawdopodobnie ograniczy w przyszłości zdolności do uderzeń w zamierzoną liczbę celów" - ocenia brytyjskie ministerstwo obrony. Podkreśla, że rosyjski przemysł zbrojeniowy prawdopodobnie nie jest w stanie wyprodukować oczekiwanej liczby pocisków, by odnowić ten arsenał.

10:09

Od początku rosyjskiej inwazji na Ukrainę życie straciło 423 dzieci, a 810 zostało rannych - poinformowało biuro Prokuratora Generalnego Ukrainy.

09:59

Rosyjski czołg po konfrontacji z amerykańskim ręcznym przeciwpancernym pociskiem kierowanym Javelin wojsk ukraińskich.

09:07

Zniszczony budynek administracji w okupowanym przez Rosjan Doniecku. To inny budynek niż ten, w którym mieści się administracja tzw. Donieckiej Republiki Ludowej.

08:55

Rosyjscy okupanci ostrzelali dwie szkoły w okolicach miasta Połohy w obwodzie zaporoskim. Szczęśliwie nie ma ofiar.

08:43

W Łymanie, mieście w obwodzie donieckim, znaleziono ciała sześciu osób, które zginęły podczas okupacji rosyjskiej - poinformował w niedzielę szef administracji obwodowej Pawło Kyryłenko. Nie podał dalszych szczegółów.

"Znaleziono ciała kolejnych sześciu cywilów zabitych przez Rosjan podczas okupacji" - napisał Kyryłenko w serwisie Telegram.

Łyman, ważny węzeł kolejowy, znajdował się pod okupacją rosyjską od 25 maja do początku października.

Kyryłenko poinformował także, że w sobotę mieszkaniec Bachmutu zginął w wyniku ostrzałów rosyjskich. Liczba zabitych cywilów w tym regionie od początku inwazji rosyjskiej sięgnęła tym samym 1009. Rannych zostało ponad 2400 osób.

08:40

Od początku wojny w Ukrainie do Polski wjechało 7,051 mln osób, a z Polski na Ukrainę ponad 5,254 mln osób - poinformowała w niedzielę Straż Graniczna.

08:11

Rosjanie minionej nocy po raz kolejny ostrzelali miasto Nikopol w obwodzie dniepropietrowskim. Jak poinformował szef władz obwodowych Wałentyn Rezniczenko, ranny został 47-letni mężczyzna.

07:51

07:40

Amerykańskie ATACMS, wystrzeliwane z HIMARS-ów rakiety o zasięgu 300 km, od dawna są na szczycie listy życzeń Ukraińców ubiegających się o broń z USA. Dotychczas Waszyngton konsekwentnie jednak ich Kijowowi odmawia.

Ktoś w administracji śmiertelnie się boi sprowokowania Rosji - powiedział Polskiej Agencji Prasowej republikański kongresmen Adam Kinzinger.

07:33

Rosja nadal prowadzi masowe przymusowe deportacje Ukraińców, które zapewne są równoznaczne z celowymi czystkami etnicznymi - ocenia amerykański Instytut Studiów nad Wojną (ISW) w najnowszej analizie. Z obwodu chersońskiego wywieziono tysiące dzieci.

"Władze rosyjskie otwarcie przyznają, że przekazują dzieci z okupowanych terytoriów Ukrainy do adopcji przez rodziny rosyjskie, w sposób który może stanowić pogwałcenie konwencji w sprawie zapobiegania i karania zbrodni ludobójstwa" - zauważa ISW.

W analizie podkreślono, że wicepremier Rosji Marat Chusnullin powiedział 14 października, iż "kilka tysięcy" dzieci z obwodu chersońskiego "jest już w innych regionach Rosji, gdzie odpoczywają w ośrodkach wypoczynkowych i na obozach dla dzieci".



07:29

Nie można całkowicie wykluczyć użycia przez Rosjan broni jądrowej podczas wojny na Ukrainie - powiedział Polskiej Agencji Prasowej Marek Menkiszak z Ośrodka Studiów Wschodnich.

Może to nastąpić tylko w skrajnej sytuacji, kiedy Władimir Putin dojdzie do przekonania, że istnieje bezpośrednie zagrożenie upadku jego reżimu - ocenił.

Ekspert Ośrodka Studiów Wschodnich komentując ostatnie wydarzenia na Ukrainie wskazał na "pewne sukcesy strony ukraińskiej", która kontynuuje kontrofensywę w obwodach chersońskim, donieckim i charkowskim. Podkreślił także "gwałtowną próbę" uzupełniania przez Rosję braków na froncie i powstrzymywania "presji ukraińskiej" poprzez kierowanie zmobilizowanych sił, bez wystarczającego szkolenia, na front.

07:13

Proszę w imię Boże o to, aby położyć kres okrutnemu szaleństwu wojny - wezwał papież Franciszek w tekście opublikowanym w niedzielę przez włoski dziennik "La Stampa". Gazeta zamieściła fragment ukazującej się we Włoszech książki "Proszę was w imię Boże". Papież apeluje w niej o budowę pokoju i lepszego świata.

Franciszek przywołał na wstępie słowa poety Wergiliusza, który ponad dwa tysiące lat temu napisał, że wojna nie da ocalenia.

Trudno uwierzyć w to, że od tamtego czasu świat nie wyciągnął lekcji z barbarzyństwa, do jakiego dochodzi w konfliktach między braćmi, rodakami i krajami. Wojna jest najwyraźniejszym znakiem braku człowieczeństwa - podkreślił.

Franciszek przypomniał też określenie "niepotrzebna rzeź", jakiego użył Benedykt XV w odniesieniu do I wojny światowej, a także słowa o tym, że wojna jest "zawsze porażką ludzkości".

Dzisiaj prosząc w imię Boże o to, aby położyć kres okrutnemu szaleństwu wojny, uważam jej utrzymywanie pośród nas za prawdziwą porażkę polityki - dodał.

07:12

Francja zamierza przeszkolić na swym terytorium blisko 2 tysiące ukraińskich żołnierzy - zapowiedział francuski minister do spraw sił zbrojnych Sebastien Lecornu w wywiadzie, który na swej stronie internetowej opublikował dziennik "Le Parisien".

Minister przypomniał, że Francja szkoliła już ukraińskich żołnierzy w zakresie obsługi armato-haubic Caesar. Teraz chcemy pójść nieco dalej - podkreślił.

Jak sprecyzował, przygotowywane szkolenie będzie realizowane w trzech etapach: najpierw ogólne przeszkolenie żołnierzy, następnie szkolenie uwzględniające konkretne potrzeby zgłaszane przez stronę ukraińską i na końcu przeszkolenie z obsługi dostarczanej Ukrainie broni.

07:08

Niski poziom wód i wojna na Ukrainie doprowadziły do spadku o jedną trzecią liczby statków przepływających przez rozdzielający Bułgarię i Rumunię Dunaj - poinformowała w sobotę agencja BTA, powołując się na bułgarską dyrekcję nadzoru rzek.

Warunki na początku 2022 roku sprzyjały żegludze, jednak wtedy wybuchła na Ukrainie wojna oraz już w czerwcu - w okresie znanym zwykle z wysokich stanów wód - ich poziom zaczął spadać. Największe spadki poziomu wody odnotowaliśmy w lipcu, sierpniu oraz wrześniu - zauważył dyrektor instytucji nadzorującej stan rzek w Bułgarii, Iwan Żekow.

Według statystyk, w okresie styczeń-wrzesień 2022 r. przez bułgarsko-rumuński odcinek Dunaju przepłynęło łącznie 6968 statków, w porównaniu do 10 746 w roku 2021 i 10 991 w roku poprzednim.

07:05

Od początku obowiązywania tzw. inicjatywy zbożowej z Ukrainy wypłynęło już 7,5 mln ton ładunków - poinformowało Ministerstwo Infrastruktury tego państwa. 341 statków wypłynęło do Azji, Europy i Afryki.

W sobotę, w ramach tej inicjatywy, z ukraińskich portów Odessa i Piwdennyj wypłynęło siedem statków z 101 tys. ton żywności, która trafi do krajów Azji i Europy.

Ukraińska redakcja BBC podkreśla, że przed wojną Ukraina eksportowała tyle ładunków przez mniej niż półtora miesiąca.

W warunkach wojskowej blokady ukraińskich portów przez Rosję w lipcu przedstawiciele Ukrainy i Rosji zawarli z Turcją i ONZ dwie oddzielne "lustrzane" umowy, odblokowujące eksport ukraińskiego zboża przez porty czarnomorskie. Ma to gwarantować bezpieczne korytarze morskie do trzech ukraińskich portów: Odessy, Czarnomorska i Piwdennego.