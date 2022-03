Wojna w Ukrainie toczy się od 27 dni. Dziś dowiedzieliśmy się, kto odpowiada za ubiegłotygodniowe zbombardowanie teatru w Mariupolu. To "ulubieniec Putina", generał pułkownik Michaił Mizincew. Nadal nie udało się dotrzeć do większości osób, które zostały uwięzione pod gruzami zniszczonego teatru. W okolicach Mariupola separatyści z Doniecka porwali autobusy ewakuacyjne z pracownikami służb ds. sytuacji nadzwyczajnych. Nie milkną spekulacje ws. dołączenia białoruskich wojsk do wojny w Ukrainie. W Europie trwają natomiast przygotowania do wizyty Joe Bidena. Poniżej znajdziecie przegląd najważniejszych wydarzeń związanych z rosyjską inwazją z 22.03.2022 roku.