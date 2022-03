Sobota 19 marca 2022 była 24. dniem wywołanej przez Rosję wojny w Ukrainie. Do jednego z najtragiczniejszych w skutkach rosyjskich ataków doszło w Mikołajowie, gdzie zbombardowano wojskowe koszary - spod gruzów wydobyto co najmniej 50 ciał. Wciąż trwa akcja ratunkowa na gruzach zbombardowanego teatru w Mariupolu. Rosyjskie wojsko ostrzelało również szpital w Trościańcu (obwód sumski). Zebraliśmy dla Was najważniejsze informacje.