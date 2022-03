Już ponad 3,3 mln osób uciekło przed wojna z Ukrainy - poinformowało biuro Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców. "Jeśli Rosja nie zostanie zatrzymana teraz, jeśli nie zostanie ukarana teraz, to inni agresorzy na świecie wywołają inne wojny. W różnych regionach. Na różnych kontynentach. Wszędzie, gdzie jakieś państwo marzy o podboju sąsiada" – napisał w mediach społecznościowych prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Szef kijowskiej administracji wojskowej generał Mykoła Żyrnow powiedział, że od początku wojny władze zatrzymały w stolicy 127 prorosyjskich dywersantów, działających w ramach 14 grup prowadzących infiltrację w Kijowie. Najnowsze informacje, filmy i zdjęcia dotyczące rosyjskiej inwazji na Ukrainę zbieramy w naszej relacji.

Budynek mieszkalny w Kijowie zniszczony przez rosyjski ostrzał / ATEF SAFADI / PAP/EPA

16:51

Zdecydowana większość z około 250 belgijskich firm z siedzibą w Rosji odmawia opuszczenia tego kraju - informują belgijskie media. Część z nich tłumaczy decyzję o pozostaniu w Rosji “solidarnością z rosyjskimi pracownikami i klientami".

16:40

Szef kijowskiej administracji wojskowej generał Mykoła Żyrnow przekazał, że od początku wojny władze zatrzymały w stolicy 127 prorosyjskich dywersantów, działających w ramach 14 grup prowadzących infiltrację w Kijowie.



Żyrnow podkreślił, że kluczowe dla zlokalizowania i zatrzymania dywersantów są punkty kontrolne. Są one kluczowe dla fortyfikacji, konstrukcji inżynieryjnych, punktów sprawdzania przepustek dla ludzi i sprzętu - powiedział.

16:33

"Jeśli Rosja nie zostanie zatrzymana teraz, jeśli nie zostanie ukarana teraz, to inni agresorzy na świecie wywołają inne wojny. W różnych regionach. Na różnych kontynentach. Wszędzie, gdzie jakieś państwo marzy o podboju sąsiada" - napisał na Facebooku prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. W swoim poście zmieścił zdjęcia przedstawiające zniszczenia wojenne na Ukrainie.



16:30

Już ponad 3,3 mln osób uciekło przed wojna z Ukrainy - poinformowało biuro Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców. Jak dodano, 6 na 10 uciekających z Ukrainy udaje się do Polski, gdzie znalazło się już ponad 2 mln uchodźców. Ukraińcy uciekają również do innych sąsiednich państw - m.in. na Słowację, Węgry, do Rumunii i Mołdawii.