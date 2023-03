Aleksiej Moskalew już wtedy został skazany na grzywnę za wpisy w mediach społecznościowych, w których krytykował inwazję na Ukrainę, nazywał rządzących na Kremlu terrorystami a rosyjskich żołnierzy gwałcicielami. Ostrzeżono go, że dziecko zostanie mu odebrane, a on sam trafi do więzienia.

Teraz sprawa nieoczekiwanie powróciła. Aleksiej Moskalew został oskarżony i osadzony w areszcie domowym. Odebrano mu dziecko, które wychowuje jako samotny rodzic. 13-letnia dziś Masza została przewieziona do sierocińca w ich rodzinnym mieście Jefriemow.