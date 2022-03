Rosyjskie wojska zniszczyły 117 ukraińskich szpitali i ostrzelały 43 karetki pogotowia - przekazał ukraiński minister zdrowia Wiktor Laszko. Jak dodał, ukraińską służbę zdrowia wspomaga 103 lekarzy z zagranicy.

Zaatakowany przez Rosjan szpital w Żytomierzu / MIGUEL A. LOPES / PAP/EPA

Ukraiński minister zdrowia Wiktor Laszko podał, że 7 ze 117 szpitali ma tak poważne uszkodzenia, że nie da się ich naprawić. Przekazał też, że do położonego na północnym wschodzie kraju Charkowa dostarczono 18 karetek, które zostały podarowane przez Danię w ramach pomocy humanitarnej.



W ukraińskich placówkach medycznych pracuje też 103 lekarzy z zagranicy - poinformował Laszko.

Szef Czerwonego Krzyża w Kijowie

Szef Międzynarodowego Komitetu Czerwonego Krzyża Peter Maurer przyjechał na Ukrainę z pięciodniową misją, aby zaapelować o zwiększenie dostępu do pomocy humanitarnej i o ochronę cywilów w zaatakowanym przez Rosję kraju - poinformowała organizacja na swojej stronie internetowej.



Po ogromnym cierpieniu ludności cywilnej i naszych wzmożonych rozmowach z rządami Rosji i Ukrainy uważam za niezwykle ważne, byśmy mieli bezpośredni kontakt dla zrozumienia wagi neutralnej, niezależnej i bezstronnej pracy humanitarnej, a także by nasze uprawnienia do działania w kraju były w pełni zrozumiane przez władze - przekazał Maurer w oświadczeniu.