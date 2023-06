Dowództwo Operacyjne Południe Armii Ukrainy poinformowało na Facebooku, że Rosjanie wysadzili zaporę elektrowni wodnej w Nowej Kachowce w obwodzie chersońskim. Elektrownia wodna została całkowicie zburzona i nie nadaje się do obudowy – poinformował we wtorek rano państwowy operator elektrowni wodnych Ukrainy, Ukrghidroenerho. "Rosja odpowie za ten akt terroryzmu" - zaznaczył Wołodymyr Zełenski. Rosjanie nie przyznają się do ataku i twierdzą, że za wybuchem stoją Ukraińcy. Pod wodą może się znaleźć 80 miejscowości. Według Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej nie ma na razie bezpośredniego zagrożenia dla Zaporoskiej Elektrowni Jądrowej. W ciągu ostatnich 48 godzin doszło do znacznego nasilenia walk pomiędzy wojskami ukraińskimi a rosyjskimi w wielu sektorach frontu, tymczasem konflikt między Grupą Wagnera i rosyjskim ministerstwem obrony osiągnął bezprecedensowy poziom - przekazało we wtorek brytyjskie ministerstwo obrony. Oto najważniejsze informacje dotyczące 468. dnia wojny Rosji przeciwko Ukrainie.