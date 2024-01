Co najmniej cztery osoby zginęły, a 45 zostało rannych po zmasowanym ataku rakietowym lotnictwa rosyjskiego na Ukrainę w godzinach porannych. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zapewnił, że Rosja odczuje ukraińską odpowiedź na dzisiejszy atak. W pobliżu czasowo okupowanego Mariupola zniszczeniu uległ most kolejowy wybudowany przez Rosjan w ramach planu budowy linii kolejowej z Rosji do miasta. Najnowsze informacje o rosyjskiej inwazji na Ukrainę znajdziecie w naszej relacji.

21:08 Jedenaście osób zginęło w sobotę w rosyjskim ataku rakietowym na rejon Pokrowski obwodu donieckiego na wschodzie Ukrainy - poinformował minister spraw wewnętrznych Ihor Kłymenko.

20:21 "Dziś rano niestety znów doszło do zmasowanego ataku rakietowego. Charków i obwód charkowski, Zaporoże, Krzywy Róg, obwód chmielnicki. 45 osób zostało rannych, na razie wiadomo, że cztery osoby nie żyją. Moje kondolencje dla regionalnych władz, krewnych i bliskich. Państwo terrorystyczne z pewnością odczuje naszą odpowiedź" - powiedział prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w wieczornym wystąpieniu wideo. Wideo youtube 18:52 Rubiżne, obwód rostowski i Pietropawłowka. To lokalizacje zaatakowane ostatnio przez Rosjan. Problem polega na tym, że wszystkie należą do Rosji... W rosyjskiej armii obserwujemy chyba pewne rozluźnienie. Przez długi czas było cicho o większych błędach armii Władimira Putina. W ostatnim tygodniu, okupanci nadrabiają zaległości w popełnianiu zdumiewających błędów. Zobacz również: Ogniem w rosyjskich spadochroniarzy. Strzelali też Rosjanie 18:42 Rozmawiamy ze stroną ukraińską o nowych formach wsparcia jej bohaterskiego oporu przed agresją rosyjską - powiedział szef MSZ Radosław Sikorski. Podkreślił, że także podczas spotkania z szefową MSZ Japonii padły zapowiedzi dodatkowego wsparcia - dla Ukrainy i dla wysiłków Polski na rzecz uchodźców ukraińskich. Szef MSZ Radosław Sikorski spotkał się w poniedziałek w Warszawie z szefową japońskiego MSZ Yoko Kamikawą. Po spotkaniu minister był pytany przez dziennikarzy o ostatnie zmasowane ataki rosyjskie na cele cywilne w Ukrainie. Minister ocenił, że Kreml chce, by zmasowane ataki rakietowe złamały opór Ukraińców i determinację społeczności międzynarodowej, by wspierać Kijów. Prezydent Putin pomylił się co do tego, że uda mu się podbić Ukrainę w ciągu trzech dni, teraz też się pomyli - oświadczył Radosław Sikorski.

18:30 "W ciągu dnia agresor dwukrotnie ostrzeliwał Nikopol. Używana ciężka artyleria. Ludzie przeżyli" - poinformował na Telegramie Serhij Łysak, gubernator obwodu dniepropietrowskiego. 17:29 Ministerstwo Obrony Białorusi buduje nowe miasteczko wojskowe w obwodzie homelskim na wschodzie kraju, 40 km od granicy z Ukrainą - poinformowało w poniedziałek Radio Swaboda. Budowa miasteczka, która rozpoczęła się w 2023 r., ma się zakończyć w 2027 r., ale jego pierwsza część ma zostać oddana do użytku już w marcu bieżącego roku.

16:17 W Żytomierzu, mieście położonym na zachód od Kijowa, funkcjonuje tzw. Batalion Babć; tworzą go kobiety w wieku emerytalnym, które szyją ubrania na potrzeby ukraińskich żołnierzy, walczących z rosyjskimi najeźdźcami; powstają tam m.in. koszulki, rękawiczki i kominiarki - pisze agencja Ukrinform. Kobiety pracują każdego dnia w obiekcie należącym do organizacji charytatywnej pod nazwą "Troska o osoby starsze na Ukrainie". Batalion Babć to określenie nieformalne, wymyślone przez ukraińskich żołnierzy. Na ścianach prowizorycznej szwalni w Żytomierzu wiszą flagi z wypisanymi na nich wyrazami wdzięczności od wojskowych. Niektórzy z nich nazywają troskliwe kobiety swoimi drugimi matkami - czytamy w reportażu, opublikowanym w niedzielę na portalu internetowym Ukrinformu.

16:12 W obwodzie kijowskim, czerkaskim, czernihowskim, żytomierskim i kirowogradzkim ogłoszono alarmy powietrzne. 16:05 "Siły Zbrojne Ukrainy zniszczyły w połowie zbudowany most kolejowy, zbiorniki paliwa i transport inżynieryjny w rejonie wsi Granitne koło Mariupola" - czytamy w komunikacie Rady Miasta Mariupol. Most był częścią rosyjskiego planu budowy linii kolejowej z Rosji do Mariupola. 13:28 Na nagłośnione przez Kreml spotkanie Władimira Putina w prawosławne Boże Narodzenie z rodzinami wojskowych zabitych na Ukrainie zaproszono gości starannie wyselekcjonowanych, m.in. rodzinę duchownego znanego z krytyki matek, które nie chcą wysyłać synów na front - podały w poniedziałek media niezależne. Spotkaniu, które odbyło się w niedzielę, przyjrzeli się dziennikarze niezależnego portalu Agientstwo. Przeanalizowali kadry z dwugodzinnej - jak twierdzi Kreml - rozmowy Putina z rodzinami wojskowych zabitych na wojnie. Najliczniej uczestniczyła w spotkaniu rodzina prawosławnego duchownego Michaiła Wasiljewa, za życia - zwierzchnika świątyni wojsk rakietowych Rosji. Przy świątecznym stole zasiadła wdowa i pięcioro dzieci Wasiljewa, który zginął na Ukrainie w listopadzie 2022 roku. 11:24 Osiemnaście rakiet manewrujących i osiem dronów zestrzeliła obrona Ukrainy w nocy z niedzieli na poniedziałek - poinformowały ukraińskie Siły Powietrzne. Celem zmasowanych ataków rosyjskich była infrastruktura cywilna i wojskowa na Ukrainie - przekazano. 11:15 Na okupowane miasto Rubiżne na wschodzie Ukrainy spadła bomba lotnicza z rosyjskiego samolotu wojskowego; według władz okupacyjnych nikt nie został poszkodowany - podał portal Ukrainska Prawda. Do incydentu doszło w czasie, gdy - jak oznajmiły władze okupacyjne - samolot "wykonywał zadania bojowe". Na Rubiżne spadła bomba lotnicza FSB-250. Szef tzw. Ługańskiej Republiki Ludowej Łeonid Pasicznyk zapewnił, że nikt nie został poszkodowany. Ewakuowano mieszkańców najbliższych domów. 10:50 Co najmniej trzy osoby zginęły, a 33 zostały ranne po zmasowanym ataku rakietowym lotnictwa rosyjskiego na Ukrainę w godzinach porannych. "8 stycznia. Wróg odpalił dziesiątki rakiet w kierunku miast i wsi Ukrainy. Według danych z chwili obecnej 33 osoby ucierpiały, a dwie zginęły. Trwa likwidacja następstw ostrzałów" - napisał na Telegramie zastępca szefa biura prezydenta Wołodymyra Zełenskiego Ołeksij Kułeba. Władze obwodu chmielnickiego przekazały następnie wiadomość o dwóch zabitych w wyniku bombardowań, co sprawiło, że liczba ofiar śmiertelnych w skali całej Ukrainy wyniosła trzy. Wcześniej region chmielnicki informował o jednej osobie zabitej. 09:09 W Zaporożu Rosjanie ostrzelali dzielnicę mieszkalną. W wyniku eksplozji ucierpiała kobieta i mężczyzna - poinformował Jurij Małaszko z obwodowych władz wojskowych. W Krzywym Rogu ostrzelane zostało centrum handlowe. W obwodzie chmielnickim w godzinach porannych słychać było co najmniej sześć eksplozji. Informacje o ich następstwach jeszcze nie nadeszły. 09:08 Co najmniej cztery rakiety, odpalone przez wojska rosyjskie, trafiły w przedsiębiorstwo i placówkę oświatową w Charkowie, gdzie ranna została 53-letnia kobieta - przekazał szef Charkowskiej Wojskowej Administracji Obwodowej Ołeh Sybiehubow. W obwodzie charkowskim ostrzelane zostało także miasteczko Zmijiw koło Czuhujewa. Uszkodzony tam został budynek prywatny: spod jego ruin ratownicy wydostali dwóch mężczyzn w wieku 90 i 60 lat. Pod gruzami znajduje się jeszcze kobieta. 07:34 "Informujemy, że od kilku godzin obserwowana jest zintensyfikowana aktywność lotnictwa dalekiego zasięgu Federacji Rosyjskiej, która związana jest wykonaniem uderzeń rakietowych na cele zlokalizowane na terytorium Ukrainy. Wszystkie niezbędne procedury mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa polskiej przestrzeni powietrznej zostały uruchomione, a sytuacja jest na bieżąco monitorowana" - przekazało polskie Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych. 06:55 Siły rosyjskie prowadzą atak rakietowy na dużą skalę na kilka regionów Ukrainy. W całym kraju został ogłoszony alarm przeciwlotniczy - poinformowało ukraińskie wojsko. Przedstawiciele władz wojskowych w Krzywym Rogu, Zaporożu, Charkowie, Dnieprze i Chmielnickim podali, że ich miasta są pod "zmasowanym atakiem rakietowym" Rosji. Zobacz również: Zełenski: Putin pożre was z waszym NATO, UE i demokracją