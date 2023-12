W wieczornym przesłaniu prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski odniósł się do krytyki, jaką pod jego adresem wypowiedział mer Kijowa Witalij Kliczko. "Daily Telegraph" informuje, że Niemcy planują zmniejszyć pomoc wojskową dla Ukrainy. O wszczęciu postępowania w związku z rozstrzelaniem dwóch nieuzbrojonych żołnierzy ukraińskich poinformowała prokuratura generalna Ukrainy. Wcześniej struktury wojskowe potwierdziły, że opublikowane w sobotę w internecie nagranie przedstawia zastrzelenie jeńców wojennych. Ukraińska obrona powietrzna zestrzeliła w nocy 10 z 12 dronów, którymi zaatakowali Rosjanie. Mer Kijowa Witalij Kliczko krytykuje prezydenta Zełenskiego: "Popełnił błędy". Niedziela była 648. dniem wojny Rosji przeciwko Ukrainie. Wydarzenia za naszą wschodnią granicą relacjonujemy dla Was w naszym raporcie dnia.

Wołodymyr Zełenski na froncie wojny z Rosją / UKRAINIAN PRESIDENTIAL OFFICE HANDOUT / PAP/EPA

22:47

Dziękuję wszystkim, którzy nie są rozczarowani i nie marnują swojej cennej energii na kłótnie. Tym, którzy działają na rzecz interesu narodowego - mówił w wieczornym przesłaniu prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Jego słowa są odbierane jako odpowiedź na słowa krytyki, jakie pod adresem ukraińskiego przywódcy skierował mer Kijowa Witalij Kliczko.

W wywiadzie dla szwajcarskiego portalu 20 Minuten Kliczko wytknął Zełenskiemu, że "ludzie zadają sobie pytanie, dlaczego Ukraina nie była lepiej przygotowana do tej wojny". Dlaczego Zełenski do końca zaprzeczał, że do niej dojdzie. Dlaczego Rosjanie mogli tak szybko dojść do Kijowa. Było zbyt wiele informacji, które nie pasowały do rzeczywistości - ocenił mer Kijowa.

Wideo youtube

Dziękuję wszystkim, którzy nie zapominają, że linia frontu potrzebuje wsparcia każdego dnia. Jestem wdzięczny wszystkim, którzy pracują na rzecz stałego, ciągłego, realnego wsparcia. Dziękuję wszystkim, którzy rozumieją, jak ważne jest, aby nasi ludzie na liniach frontu i tymczasowo okupowanych terytoriach czuli, że Ukraina o nich pamięta. Pamięta i nie pozostawi ich na pastwę wroga - dodał Zełenski.

Prezydent Ukrainy podziękował też krajom, które pomagają w szkoleniu ukraińskich żołnierzy. Każda taka misja szkoleniowa to konkretny wkład w zwycięstwo, które nadejdzie - zapewnił prezydent Ukrainy.

21:30

W niedzielę zmarł współautor aktu ogłoszenia niepodległości państwowej Ukrainy, jeden z założycieli Ludowego Ruchu Ukrainy Leontij Sandulak - podała Ukraińska Prawda.

20:10

W rosyjskim bombardowaniu Awdijiwki i Kostiantyniwki zginęła jedna osoba, a dwie zostały ranne.