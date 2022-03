Ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski oświadczył, że świat nie wierzy w przyszłość Rosji, nie mówi o niej, lecz mówi o Ukrainie, o pomocy dla niej i przygotowuje się, by jej pomóc i odbudować po wojnie. Według niemieckiego ministra finansów Christiana Lindnera, rząd Niemiec przygotowuje się do rozszerzenia sankcji przeciwko Rosji i Białorusi - pisze agencja dpa. Liderzy Demokratów i Republikanów w amerykańskim Senacie ogłosili, że porozumieli się co do zarysów projektu ustawy o pomocy dla Ukrainy oraz krajów wschodniej flanki NATO w wysokości 12-14 mld dolarów. Najnowsze informacje, zdjęcia, filmy i komentarze dotyczące rosyjskiej inwazji na Ukrainę zbieramy w naszej relacji minuta po minucie.

Aby odświeżyć stronę wciśnij F5 przeciągnij ją w dół lub włącz automatyczne odświeżanie : Ukraińscy żołnierze w punkcie kontrolnym w pobliżu miejscowości Browary / ROMAN PILIPEY / PAP/EPA 00:25 Rosyjski bank centralny ogłosił, że do 9 września obywatele posiadający rachunki w walutach obcych nie będą mogli wypłacić więcej niż 10 tys. dolarów; ponadto banki nie będą mogły sprzedawać twardej waluty - podał Reuters.

Rosyjski Bank centralny przekazał też w komunikacie, że niezależnie od tego, jakie obce waluty klienci mają na swoich rachunkach, wypłaty gotówki będą realizowane w amerykańskich dolarach. W reakcji na sankcje nałożone przez kraje zachodnie na Rosję bank centralny Rosji m.in. narzucił ostrą kontrolę kapitału. Po rozpoczęciu 24 lutego inwazji Rosji na Ukrainę na agresora został nałożony szereg sankcji, m.in. doszło do zamrożenia aktywów rosyjskiego banku centralnego za granicą oraz odcięcia resortu finansów Rosji i tamtejszych firm od finansowania z rynków zachodnich. Zdecydowano o odcięciu części banków rosyjskich od systemu Swift.

00:13 W związku z inwazją Rosji na Ukrainę, do Polski przyjechało z Ukrainy ponad 6 tys. osób z polskimi paszportami i ponad tysiąc osób z Kartą Polaka - przekazał wiceszef resortu spraw zagranicznych Szymon Szynkowski vel Sęk. Chcemy ewakuować polskich obywateli, a dopiero wtedy, gdy nie będzie możliwości funkcjonowania i efektywnego wykonywania pracy, będzie podjęta decyzja o ewakuacji polskiego personelu dyplomatycznego. Aktualnie personel ten jest aktywnie zaangażowany w działania ewakuacyjne - dodał wiceszef MSZ. 00:02 Liderzy Demokratów i Republikanów w amerykańskim Senacie ogłosili, że porozumieli się co do zarysów projektu ustawy o pomocy dla Ukrainy oraz krajów wschodniej flanki NATO w wysokości 12-14 mld dolarów. Administracja USA pierwotnie wnioskowała o 10 mld dol. Jak ogłosił lider Demokratów w Senacie Chuck Schumer, kwota pomocy ma być "większa niż 12 mld i mniejsza niż 14 mld". Wcześniej jego odpowiednik z Partii Republikańskiej Mitch McConnell stwierdził, że politycy porozumieli się co do kwoty 14 mld. Szczegóły ustawy - która ma zostać dołączona do ustawy budżetowej i przegłosowana razem z nią. Pierwotny wniosek Białego Domu zakładał wydatki rzędu 10 mld dol., z czego 500 mln zostałoby przeznaczone na pomoc wojskową dla Ukrainy i państw wschodniej flanki NATO, 2,75 mld dol. - na pomoc humanitarną, w tym dla uchodźców w Polsce, a 1,75 mld dol. - na wsparcie ukraińskiej gospodarki i finansów. 00:01 Według niemieckiego ministra finansów Christiana Lindnera rząd Niemiec przygotowuje się do rozszerzenia sankcji przeciwko Rosji i Białorusi - pisze agencja dpa.



Spodziewam się, że następny pakiet sankcji będzie wykraczał poza Rosję i obejmie zwolenników wojny z Białorusi oraz wykluczy obchodzenie sankcji finansowych za pomocą kryptoaktywów - powiedział Lindner.



Minister gospodarki Niemiec Robert Habeck oznajmił, że UE jest gotowa na poradzenie sobie ze scenariuszem, w którym Władimir Putin odetnie dostawy energetyczne.

00;00 Ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski oświadczył, że świat nie wierzy w przyszłość Rosji, nie mówi o niej, lecz mówi o Ukrainie, o pomocy dla niej i przygotowuje się, by jej pomóc i odbudować po wojnie. Nie pozwolimy nikomu na świecie ignorować cierpienia i mordowania naszych obywateli, naszych dzieci. Dziś, gdy występowałem przed brytyjskim parlamentem, najstraszniejszym słowem było na dla mnie 50. 50 zabitych ukraińskich dzieci - mówił ukraiński przywódca. Na Ukrainie wejdzie nowy plan Marshalla, jak powiedział brytyjski premier Boris Johnson, który jest człowiekiem dotrzymującym słowa - dodał. Dziś ważny dzień. Stany Zjednoczone zrobiły ważny krok, który boleśnie odbije się na okupantach zmuszając ich do zapłacenia za agresję. Sprawi, że będą odpowiadać za zło, jakiego przyczynili, za całe zło - ocenił prezydent Ukrainy. Przypomniał, że USA zakazały nabywania rosyjskiej ropy naftowej, produktów petrochemicznych, gazu oraz oleju, a ponadto zabroniono obywatelom USA inwestować w rosyjski kompleks energetyczno-paliwowy. Tę wojnę trzeba kończyć. Trzeba zasiąść przy stole rozmów - rozmów uczciwych, merytorycznych i prowadzonych w interesie ludzi, a nie zastarzałych ambicji starych przywódców - zaapelował Zełenski. Zobacz również: 13. dzień rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Najważniejsze informacje Maciej Nycz