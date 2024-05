Administracja USA ogłosiła w piątek kolejny pakiet broni dla Ukrainy - o wartości 400 mln dolarów. W skład nowej transzy wchodzą m.in. rakiety do systemów Patriot i NASAMS, wyrzutnie HIMARS i wozy Bradley i M113. Dwie osoby zostały ranne, w tym 11-letnie dziecko, w ataku rakietowym na Charków. Atak dronów w obwodzie kałuskim na południowy zachód od Moskwy. Czechy przekazały Ukrainie pierwszy symulator lotu myśliwcem F-16, na którym będą szkoleni piloci przygotowujący się do obsługi tych maszyn - poinformował dowódca ukraińskich Sił Powietrznych, generał Mykoła Ołeszczuk. Piątek była 807. dniem wojny Rosji przeciwko Ukrainie. Wydarzenia za naszą wschodnią granicą śledziliśmy dla was w raporcie dnia.

21:35 Rozpoczęta rosyjska ofensywa pod Charkowem prawdopodobnie będzie zwiększać intensywność i należy zakładać, że Rosjanie mogą szykować się do bezpośredniego ataku na miasto - powiedział rzecznik Rady Bezpieczeństwa Narodowego John Kirby. Dodał, że USA koordynują z Ukrainą obronę przed ofensywą. 20:45 Stany Zjednoczone pracują nad dostarczeniem Ukrainie wszystkiego, czego będzie potrzebować do odparcia nasilającej się ofensywy rosyjskiej - przekazał rzecznik Białego Domu John Kirby. Jest możliwe, że w nadchodzących tygodniach Rosjanie poczynią pewne postępy, ale Stany Zjednoczone nie przewidują żadnego znaczącego przełomu - przekazał rzecznik. 20:20 Wielka Brytania nie powinna wykluczać wysłania wojska na Ukrainę, ale wraz z Francją stosować "strategiczną dwuznaczność" - pisze Keir Giles, ekspert Królewskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych (Chatham House) w Londynie, na portalu tego think tanku.

"Publiczne wykluczanie obecności zachodnich wojsk na Ukrainie nie ma sensu, niezależnie od tego, czy taka propozycja jest realistyczna dla niektórych krajów NATO". Gdy postępują tak zachodni politycy, to utwierdzają Putina w przekonaniu, że może dalej prowadzić wojnę bez obawy o jej konsekwencje. "Europejscy przywódcy (...) powinni pójść za przykładem Macrona i zachować 'strategiczną dwuznaczność' (to znaczy, że nie należy mówić wrogowi, czego na pewno się nie zrobi)" - wyjaśnia ekspert. 19:20 Tę tragedię należy przerwać. Cały cywilizowany świat powinien się do tego przyłączyć. Do przyjęcia jest jedynie sprawiedliwy pokój. Bardzo cenimy waszą odwagę i niezłomność. Bronicie nie tylko swojego państwa, ale i zasad, na których opiera się nasze bezpieczeństwo - powiedziała prezydent Słowacji Zuzana Czaputova po rozmowach z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim. Czaputova kończy urzędowanie w połowie czerwca br. Składa już trzecią wizytę w Kijowie od maja 2022 r., tj. po agresji Rosji. Podczas spotkania z Zełenskim rozmawiała m.in. o sytuacji na froncie i współpracy obronnej - przekazało biuro prezydenta Ukrainy. 17:00 Stany Zjednoczone przygotowują wart 400 mln dolarów pakiet zbrojeniowy dla Ukrainy - informuje Reuters. Transporty zawierać ma artylerię, pociski do systemów obrony powietrznej, przeciwczołgowej, pojazdy opancerzone i broń. Uzbrojenie może być od razu włączone do walk na froncie - przekazał agencji anonimowy urzędnik. 16:59 Rosjanie rozpoczęli nową falę ataków na pozycje ukraińskie w miejscowościach przygranicznych w obwodzie charkowskim; trwają tam intensywne walki, lecz sam Charków nie jest zagrożony - oświadczył w piątek szef ukraińskich obwodowych władz wojskowych Ołeg Syniegubow. Wróg rozpoczął nową falę ofensywy na północy obwodu charkowskiego. Są to miejscowości rejonu (powiatu) charkowskiego i czuhujewskiego. Nasze brygady bojowe powitały przeciwnika ogniem. Wszystkie ataki zostały odparte. W tej chwili nie ma żadnych strat terytorialnych - powiedział w ukraińskiej telewizji. 16:00 Prawdopodobnie jesteśmy świadkami początku zapowiadanej od tygodni wielkiej rosyjskiej ofensywy. W obwodzie charkowskim toczą się bardzo ciężkie walki. Ukraina wysyła tam swoje rezerwy i spodziewa się, że siły wroga też będą wzmacniane. Celem Rosjan jest najprawdopodobniej Charków. Zobacz również: Zaczęło się. Rosjanie idą na Charków 13:20 Kijów oczekuje, że pierwsze myśliwce F-16 zostaną dostarczone na Ukrainę w czerwcu lub lipcu - przekazał agencji Reutera wysoki rangą urzędnik ukraińskiej administracji. Siły Zbrojne Ukrainy chcą zniwelować przewagę Rosji w powietrzu, która była decydująca w kontekście działań wojennych na przestrzeni ostatnich dwóch lat. Źródło Reutersa nie poinformowało, z którego kraju na Ukrainę przybędą nowe maszyny. 11:24 Czechy przekazały Ukrainie pierwszy symulator lotu myśliwcem F-16, na którym będą szkoleni piloci przygotowujący się do obsługi tych maszyn - poinformował dowódca ukraińskich Sił Powietrznych, generał Mykoła Ołeszczuk. Według informacji medialnych, pierwszych sześć z 45 myśliwców F-16, jakie zachodni sojusznicy zobowiązali się przekazać Kijowowi, może trafić na Ukrainę w lipcu. 11:19 Ze względu na intensywne ostrzały ze strony rosyjskich wojsk z linii frontu w obwodzie donieckim na wschodzie Ukrainy ewakuowano 300 osób, w tym 33 dzieci - poinformował szef obwodowych władz wojskowych Wołodymyr Fiłaszkin. Według jego relacji rosyjska armia zaatakowała kilka wsi w rejonie Pokrowska. W Selidowem uszkodzonych zostało siedem budynków, a w Hostrem w rejonie Kurachowa ranna została jedna osoba. W rejonie Kramatorska zniszczone zostały cztery domy. 10:32 Dwie osoby zostały ranne, w tym 11-letnie dziecko, w ataku rakietowym na Charków. Zniszczonych zostało 26 budynków, dwa z nich całkowicie. 08:53 Obrona powietrzna Ukrainy strąciła wszystkie 10 dronów uderzeniowych, które wojska Rosji wysłały z okupowanego Krymu - poinformował dowódca Sił Powietrznych Ukrainy, generał Mykoła Ołeszczuk. 08:52 Zmiana retoryki Kremla na temat Mołdawii może wskazywać, że chce stworzyć warunki do próby przejęcia przez Rosję kontroli nad całym tym państwem, a nie tylko jego częścią - pisze amerykański Instytut Studiów nad Wojną (ISW) w najnowszym raporcie. ISW zwraca uwagę na czwartkową wypowiedź rzeczniczki rosyjskiego MSZ Marii Zacharowej, która zarzuciła rządowi Mołdawii prowadzenie w kraju polityki porównywalnej z "nazistowskim ludobójstwem". 08:49 Do krótkotrwałego pożaru doszło po ataku dronów w obwodzie kałuskim na południowy zachód od Moskwy - poinformował gubernator Władisław Szapsza, cytowany przez agencję Reutera. Według mediów trafiony został zakład przetwórstwa ropy. Według relacji mieszkańców w okolicach zakładu słychać było wybuchy, poprzedzone charakterystycznym dźwiękiem lecących dronów. Zgodnie z tymi informacjami pożar, który wybuchł, był duży i rano w piątek nie był jeszcze ugaszony. 05:03 Pentagon poinformował w czwartek, że zapobiegł nieuprawnionemu korzystaniu przez rosyjskie wojsko z terminali internetowych Starlink, obsługiwanych przez SpaceX Elona Muska na Ukrainie - podał Bloomberg. Zobacz również: Pentagon: Jest blokada dostępu do Starlinków dla Rosjan na Ukrainie 05:01 Na terenie Ukrainy działają podziemne zakłady zbrojeniowe - poinformował "El Mundo" zaznaczając, że fabryki te mogą być alternatywą dla pogrążonego w niedoborach broni Zachodu. Hiszpański dziennik szacuje, że w skład sieci ukraińskich zakładów zbrojeniowych wchodzi już 500 fabryk. Zobacz również: Sieć podziemnych fabryk broni w Ukrainie. Chcą pracować dla Zachodu 04:58 Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski odwołał Serhija Ruda ze stanowiska szefa Zarządu Ochrony Państwa (UDO) Ukrainy. Nie podano przyczyn dymisji Ruda. Portal Ukraińska Prawda sugeruje jednak, że może ona mieć związek z aresztowaniem dwóch pułkowników UDO, którzy byli zamieszani w plany rosyjskiej służby bezpieczeństwa FSB zamachu na Zełenskiego. 04:55 Niemcy zakupią od Stanów Zjednoczonych trzy systemy HIMARS dla Ukrainy - poinformował niemiecki minister obrony Boris Pistorius podczas wizyty w Waszyngtonie. Potrzeby Ukrainy na froncie są ogromne, a Niemcy przyspieszają dostawy broni - podkreślił i wyjaśnił, że mowa jest o systemach MLRS z rezerw amerykańskiej armii, za które Niemcy zapłacą. Zobacz również: Wielkie szczęście mieszkańca Neapolu. Kupił los za 2 euro, wygrał 101 mln

