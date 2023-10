Walka pod Awdijiwką w obwodzie donieckim na wschodzie Ukrainy to będzie długa gra - ocenia Iwan Tymoczko, szef rady rezerwistów wojsk lądowych Sił Zbrojnych Ukrainy. Wczoraj atak ofensywny pod Awdijiwką wznowiły rosyjskie wojska i - jak podaje w najnowszej analizie amerykański Instytut Studiów nad Wojną (ISW) - osiągnęły nieznaczny postęp. „New York Times” donosi, że w wojnie Rosji przeciwko Ukrainie biorą udział setki młodych ludzi z dalekiego Nepalu. "Część z nich zaciąga się do rosyjskiej armii, kuszona zarobkami, inni są po stronie Ukrainy" - pisze dziennik. Sobota to 604. dzień wojny Rosji przeciwko Ukrainie. Najważniejsze informacje na temat tego, co dzieje się za naszą wschodnią granicą, znajdziecie w naszej relacji z 21.10.2023 r.

Na zdjęciu: żołnierze ukraińscy / Kateryna Klochko / PAP/EPA 20:26 Ukraina przygotowuje się do nowego spotkania w ramach Formuły Pokoju, które odbędzie się w przyszłym tygodniu na Malcie oraz do szczytu parlamentarnego Platformy Krymskiej - przekazał prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w tradycyjnym wieczornym przemówieniu. 18:37 Ukraińskie siły prowadzą "poszerzone" działania operacyjne na wschodnim brzegu Dniepru w obwodzie chersońskim - donosi Instytut Studiów nad Wojną. To oznacza, że wojska Kijowa sforsowały rzekę, która stanowiła naturalną przeszkodę strzeżoną przez silnie ufortyfikowane formacje Rosjan. Ukraińcy chcą w ten sposób przeciąć rosyjskie linie, komplikując logistykę zaopatrzenia armii okupanta. O przełomie trudno jeszcze mówić, ale przekroczenie Dniepru i ewentualne umocnienie się tam, powinno być rozpatrywane w kategoriach sporego sukcesu ukraińskiej armii. Zobacz również: Ukraińcy przekroczyli Dniepr. Szturm piechoty morskiej na rosyjskie umocnienia 18:35 Jestem przekonany, że "sytuacja ulegnie zasadniczej zmianie", gdy z Zachodu przybędą myśliwce F-16 w celu wzmocnienia ukraińskiej obrony powietrznej - powiedział w wywiadzie udzielonym agencji Kyodo sekretarz ukraińskiej Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony (RBNiO) Ołeksij Daniłow. Daniłow powiedział też, że dzięki myśliwcom F-16 łatwiej będzie wyzwolić okupowane przez Rosjan terytoria. Przyznał jednak, że trudno jest przewidzieć czas potrzebny na wypędzenie wroga. Podkreślił również, że jakiekolwiek negocjacje w sprawie zawieszenia broni z Rosją są wykluczone, dopóki Moskwa nie zwróci okupowanych ziem, w tym Krymu.

13:11 Przed 24 lutego 2022 roku, czyli początkiem rosyjskiej inwazji na pełną skalę na Ukrainę, w Awdijiwce mieszkało niemal 30 tys. osób, a przed rokiem 2014 prawie 40 tysięcy. Miasto jest niemal doszczętnie zniszczone przez artylerię i lotnictwo agresora.



W Awdijiwce pozostaje obecnie ok. 1,6 tys. mieszkańców - poinformował serwis RBK-Ukraina.



W ocenie lokalnych władz natarcie rosyjskie na Awdijiwkę jest największe nie tylko od początku obecnej inwazji, ale od wybuchu walk w 2014 roku w Donbasie. 12:50 Walka pod Awdijiwką w obwodzie donieckim na wschodzie Ukrainy to będzie długa gra - ocenia Iwan Tymoczko, szef rady rezerwistów wojsk lądowych Sił Zbrojnych Ukrainy.



Jak poinformował sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy, minionej doby doszło na froncie do ponad stu starć z wojskami rosyjskimi. Na kierunku awdijiwskim rosyjskie wojsko nie porzuca prób okrążenia miasta, ale ukraińskie siły utrzymują obronę i zadają przeciwnikowi ciężkie straty - zapewniono.



Tymoczko, cytowany przez portal RBK-Ukraina, wyraził przekonanie, że rosyjskie wojska będą kontynuować atak w tym kierunku. Jak podkreślił, w Awdijiwce od 2014 roku, kiedy rozpoczęła się rosyjska agresja, budowane były inżynieryjne umocnienia i okupanci liczą, że będą mogli wykorzystywać te obiekty w swoich celach.



Oczywiście te siły i zasoby, które gromadzili, które rzucili po raz pierwszy do walki, nie wykazały się, więc dowództwo (Rosji), odpowiedzialne za ten odcinek, nie może zaraportować Putinowi porażek, więc tak jak rzucali, tak będą nadal rzucać siły - ocenił.



Wygląda na to, że gra będzie tam toczyć się długo, niestety - powiedział Tymoczko. 11:00 Z powodu rosyjskiej agresji 174 tys. kilometrów kwadratowych ukraińskiego terytorium jest potencjalnie zaminowanych - powiedział premier Ukrainy.



Denys Szmyhal oświadczył, że odszkodowanie za zniszczenia w ukraińskim środowisku powinno zostać wypłacone ze środków pochodzących ze skonfiskowanych rosyjskich aktywów. 09:22 Szkody dla środowiska Ukrainy spowodowane rosyjską agresją oceniamy obecnie na 55,6 mld euro - poinformował premier Ukrainy Denys Szmyhal, cytowany przez portal rządowy.



Połowa oszacowanych szkód związana jest z zanieczyszczeniem środowiska z powodu pożarów lasów, ostrzałów i spalania paliw - przekazał szef rządu.



Jak dodał, ukraińskie władze oceniły na 3,8 mld euro szkody spowodowane przez zniszczenie przez Rosjan zapory w Nowej Kachowce. 08:33 Sztab generalny Sił Zbrojnych Ukrainy podał w piątek, że w ciągu doby ukraińskie siły zniszczyły bądź uszkodziły pod Awdijiwką prawie 50 rosyjskich czołgów i ponad 100 pojazdów opancerzonych.



ISW zaznacza, że poprzednie natarcie poskutkowało dużymi stratami po rosyjskiej stronie. To, że rosyjska armia przegrupowała się i znów podjęła atak na Awdijiwkę, może świadczyć albo o tym, że rosyjskie wojska uważają, iż mogą podbić to miasto, albo rosyjskie dowództwo źle ustala priorytety operacji ofensywnych, nie zwracając uwagi na straty - czytamy. 07:22 Rosyjskie wojska wznowiły atak ofensywny pod Awdijiwką w obwodzie donieckim na wschodzie Ukrainy i osiągnęły nieznaczny postęp - podaje w najnowszej analizie amerykański Instytut Studiów nad Wojną (ISW).



Wznowienie natarcia świadczy o tym, że mimo ciężkich materialnych i osobowych strat rosyjskie dowództwo chce kontynuować operacje ofensywne na tym kierunku - podkreśla ISW.



Ośrodek wskazuje, że rosyjska armia osiągnęła niewielkie postępy w okolicy miejscowości Krasnohoriwka, 5 km na północ od Awdijiwki. 07:00 W wojnie Rosji przeciwko Ukrainie biorą udział setki młodych ludzi z dalekiego Nepalu. Część z nich zaciąga się do rosyjskiej armii, kuszona zarobkami, inni są po stronie Ukrainy. To sprawia, że Nepalczycy mogą zabijać się nawzajem w odległej wojnie - podał dziennik "New York Times".