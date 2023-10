17:15

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zaapelował w poniedziałek do państw UE o szybką realizację programów finansowych dla jego kraju oraz przyspieszenie dostaw pocisków artyleryjskich i rozszerzenie szkoleń wojskowych.

Ukraina jest wdzięczna za inicjatywę stworzenia oddzielnego segmentu obronnego w wysokości 20 miliardów euro w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Pokoju dla stałego wspierania naszych potrzeb obronnych. Ważna jest szybka praktyczna implementacja tych decyzji - oświadczył ukraiński prezydent na spotkaniu ministrów spraw zagranicznych państw unijnych w Kijowie.

Oczekujemy także na odblokowanie i przekazanie ósmej transzy pomocy w wysokości 500 mln euro w ramach Europejskiego Funduszu Pokojowego - dodał.

16:36

Dwie osoby zginęły, a 10 zostało rannych w ostatnim rosyjskim ataku na Chersoń - prekazały władze.

W nocy rosyjskiej rakiety spadły na obszary, na którym znajdują się osiedla mieszkaniowe, sklepy i placówki medyczne.

15:43

Adresy obiektów podlegających rosyjskiemu wywiadowi i ministerstwu obrony znajdowały się w otwartym dostępie na stronie internetowej merostwa Moskwy w wykazie obiektów, których nie można odciąć od energii elektrycznej - podały w poniedziałek media niezależne.

Wykaz ten z dokładnymi adresami specjalnych odbiorców prądu odkryli dziennikarze portalu Centrum Dossier, założonego przez przeciwnika Kremla, byłego szefa koncernu Jukos Michaiła Chodorkowskiego. Na liście są obiekty podlegające Służbie Wywiadu Zagranicznego (SWR) i wywiadowi wojskowemu GRU. Jak głosi tytuł, jest to spis "odbiorców energii elektrycznej, w przypadku których ograniczenie zużycia energii może spowodować następstwa w sferze gospodarki, ekologii i sferze socjalnej".



14:58

Wojska rosyjskie zaatakowały Kupiańsk w obwodzie charkowskim za pomocą bomby lotniczej. Uszkodzone zostały domy i samochody - poinformował Oleg Synegubow, szef administracji obwodu charkowskiego.

14:42

Zmiany polityczne na Słowacji i możliwa zmiana w USA zagroziły wsparciu UE i NATO dla Ukrainy. Wspólnota zbliża się do punktu krytycznego - podaje CNN powołując się na ministra spraw zagranicznych Litwy Gabrielusa Landsbergisa.

14:31

Niestety, nie wszyscy i nie zawsze, w tym wielkie postacie mediów, potrafią uświadomić sobie, czym są codzienne bombardowania i płacz dzieci tracących rodziców - oświadczył w poniedziałek Mychajło Podolak, doradca prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego, odnosząc się do krytycznego komentarza miliardera Elona Muska pod adresem szefa ukraińskiego państwa.

"Kiedy mija już pięć minut, a jeszcze nie poprosiłeś o miliardy dolarów wsparcia" - w ironicznym tonie napisał na platformie X (dawnym Twitterze) Musk, publikując zdjęcie zestresowanego Zełenskiego.

Miliarder prawdopodobnie odniósł się w ten sposób do braku środków finansowych dla Ukrainy w tymczasowym budżecie USA.

"Jakiekolwiek wsparcie udzielone Rosji jest dziś bezpośrednią inwestycją w wojnę, ludobójstwo, zniszczenie wolnego świata, eskalację i prawo do bezkarności. Jakiekolwiek milczenie lub ironia wobec Ukrainy to dzisiaj bezpośrednia zachęta dla rosyjskiej propagandy, usprawiedliwiającej masową przemoc i zniszczenia" - podkreślił Podolak.

13:42

Francja będzie towarzyszyć Ukrainie na jej drodze do Unii Europejskiej; będą to trwałe wysiłki na szczeblu dyplomatycznym i politycznym - oświadczyła w poniedziałek w Kijowie szefowa MSZ w Paryżu, Catherine Colonna podczas spotkania ministrów spraw zagranicznych państw UE.

"Francja będzie z Ukrainą na długo, będzie jej towarzyszyć do końca na drodze do Europy, tak więc wysyłam Rosji jasny sygnał, że nie ma co liczyć na to, że się zmęczymy (wsparciem dla Ukrainy-PAP)" - powiedziała minister, cytowana przez portal Ukrinform.



13:20

Włochy i Ukraina podpisały porozumienie w sprawie odbudowy Soboru Przemienienia Pańskiego w Odessie, który został zbombardowany przez armię rosyjską.

12:34

We wrześniu liczba rosyjskich ataków na Ukrainę przy pomocy irańskich dronów kamikadze Shahed-136 była największa od początku wojny; najeźdźcy wystrzelili 503 drony, lecz udało nam się zniszczyć aż 396 takich maszyn, czyli blisko 79 proc. - powiadomił ukraiński portal wojskowy Defense Express.

11:46

Dania otworzy biuro swojej ambasady w Mikołajowie, ważnym porcie na południu Ukrainy - podał portal Suspilne, powołując się na szefa duńskiego MSZ, Larsa Lokke Rasmussena. Dania weźmie udział w obudowie Mikołajowa i regionu - podkreślił minister.

Wzięliśmy na siebie szczególną odpowiedzialność za odbudowę Mikołajowa oraz regionu mikołajowskiego i od początku tego tygodnia będziemy mieć pełnowartościowe biuro w Mikołajowie - powiedział Rasmussen w kuluarach spotkania w Kijowie ministrów spraw zagranicznych państw UE.

11:44

W ostatnich tygodniach komponent lotniczy rosyjskiej Floty Czarnomorskiej przyjął szczególnie ważną rolę w operacjach floty, która zmaga się ze zbiegającymi się zagrożeniami na południowej flance wojny na Ukrainie - przekazało brytyjskie ministerstwo obrony.

Jak podano w codziennej aktualizacji wywiadowczej, lotnictwo marynarki wojennej kładzie nacisk na operacje patrolowania morza z powietrza, a wysoce prawdopodobne jest, że główną misją jest wczesna identyfikacja bezzałogowych statków nawodnych.



11:43

Wbrew sankcjom UE drogie, warte nawet 100 tys. euro samochody przewożone są przez Finlandię do Rosji. Śledzony Lexus pochodził z Kanady i przybył przez Atlantyk do Europy kontenerowcem. Z Niemiec trafił do portu nad Zatoką Fińską. Stamtąd na lawecie pokonał około 5 tys. km i znalazł się w salonie na Syberii - wynika z reportażu stacji Yle.

10:55

Ukraina respektuje decyzję wyborców słowackich, wyrażoną podczas wyborów do parlamentu - oświadczył szef MSZ w Kijowie Dmytro Kułeba. Wybory na Słowacji wygrała partia Smer-SD byłego premiera Roberta Fico, który obiecywał zakończenie pomocy wojskowej dla Ukrainy.



Trzeba poczekać na sformowanie koalicji i po tym dopiero, patrząc na jej skład, będzie można wyciągnąć wstępne wnioski - dodał ukraiński minister.

10:36

W Kijowie rozpoczęło się spotkanie ministrów spraw zagranicznych UE, którzy omówią wsparcie dla walczącej z agresją Rosji Ukrainy oraz formułę pokoju prezydenta Wołodymyra Zełenskiego. Polskę na spotkaniu reprezentuje podsekretarz stanu w MSZ Wojciech Gerwel.

Takie spotkania określane są jako nieformalne, gdyż odbywają się poza UE i są swego rodzaju debatami, które pozwolą nam poznać sytuację, związaną z wojną na Ukrainie oraz omówić kontynuację wsparcia dla tego kraju - wyjaśnił przed obradami szef unijnej dyplomacji Josep Borrell.

10:13

Powtarzane przez część zachodnich obserwatorów tezy, że działania wojenne na Ukrainie znalazły się w impasie, a konflikt można zakończyć metodami dyplomatycznymi, są głęboko błędne; Władimir Putin postrzega każdy kompromis jako kapitulację, a kapitulacja zachęca go do dalszej agresji - ocenił w najnowszej analizie amerykański Instytut Studiów nad Wojną (ISW).

W obszernym raporcie think tank z Waszyngtonu przeanalizował wydarzenia z lat 2014-21, czyli od czasu aneksji Krymu przez Rosję i wywołania przez Kreml rebelii w Donbasie aż do "ultimatum", przedłożonego Zachodowi na kilka miesięcy przed inwazją na Ukrainę. ISW podkreślił, że Moskwa nigdy nie postrzegała działań władz w Kijowie jako zagrożenia dla własnego bezpieczeństwa, a wszelkie tego rodzaju oświadczenia były tylko propagandowymi uzasadnieniami przyszłej agresji.

08:59

Pięć osób zginęło w ciągu minionej doby w wyniku rosyjskich ostrzałów w obwodach donieckim, charkowskim i chersońskim, na wschodzie i południu kraju - poinformowały władze tych trzech ukraińskich regionów w komunikatach w mediach społecznościowych.

W obwodzie chersońskim na południu kraju odnotowano w niedzielę 71 ostrzałów przy użyciu samolotów bojowych, czołgów, dronów, moździerzy, a także dział artyleryjskich i wyrzutni rakietowych.

08:49

Minister obrony Ukrainy Rustem Umierow przekazał, że szef Pentagonu Lloyd Austin zapewnił go o dalszej pomocy wojskowej dla Kijowa. Również MSZ Ukrainy zapewniło, że wsparcie Ameryki pozostaje niezmienne, mimo braku środków dla Ukrainy w tymczasowym budżecie USA.

08:17

Celem niedzielnego ataku dronów na Smoleńsk w zachodniej części Rosji były tamtejsze zakłady lotnicze, należące do państwowego koncernu zbrojeniowego Taktyczne Uzbrojenie Rakietowe; na terenie tych zakładów znajduje się lotnisko wojskowe Siewiernyj - powiadomiło Radio Swoboda. Na lotnisku tym znajduje się wrak polskiego prezydenckiego samolotu Tu-154M.

07:43

Co najmniej jedna osoba zginęła w wyniku rosyjskiego ostrzały w regionie chersońskim. Sześć kolejnych osób, w tym dwoje dzieci, zostało rannych.

06:13

W żadnym wypadku nie możemy pozwolić na przerwanie amerykańskiego wsparcia dla Ukrainy - powiedział prezydent USA Joe Biden po tym, gdy w sobotę odsunięto na 45 dni widmo zamknięcia rządu w związku z nieuchwaleniem budżetu na nowy rok fiskalny.

Chcę zapewnić naszych sojuszników, że możecie liczyć na nasze wsparcie, nie odejdziemy - zapewnił.