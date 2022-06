Siły Zbrojne Ukrainy przesunęły się o ponad 10 km w stronę zajętego przez wojska rosyjskie Melitopola – podał mer tego miasta. W Siewierodoniecku nadal kontynuowane są walki, Rosjanie ostrzeliwują pozycje ukraińskie, których sytuacja jest trudna. Rosyjskie media poinformowały, że dowódcy obrońców z zakładu Azowstal w Mariupolu trafili do aresztu śledczego w Moskwie. Wydarzenia związane ze 116. dniem inwazji Rosji na Ukrainę zbieramy w naszej relacji z 19.06.2022 r.

Aby odświeżyć stronę wciśnij F5 przeciągnij ją w dół lub włącz automatyczne odświeżanie :

Zdj. ilustracyjne / Sergei Ilnitsky / PAP/EPA

- W Siewierodoniecku kontynuowane są walki o miasto, wojska rosyjskie ostrzeliwują pozycje sił ukraińskich, sytuacja jest bardzo trudna - przekazał szef władz obwodowych Serhij Hajdaj.

- Doradca szefa MSW Wadym Denysenko oświadczył, że siły rosyjskie próbują zbliżyć się do Charkowa.

- Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zapewnił po wizycie w dwóch południowych regionach kraju: obwodzie mikołajowskim i odeskim, że Ukraina nie odda nikomu tej części swych terytoriów i utrzyma dostęp do Morza Czarnego.

- Wojna Rosji przeciwko Ukrainie może trwać latami; nie możemy przestać wspierać Kijowa, nawet jeżeli cena tej pomocy jest wysoka, nie można jej porównywać z ofiarą Ukraińców - powiedział sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg w wywiadzie dla "Bild am Sonntag" .

- Ukraińskie wojsko zbliża się do Chersonia, a w kierunku Melitopola armia przesunęła linię frontu 10 km na południe - poinformował mer Melitopola Iwan Fiodorow.

- Kilka osób z batalionu Azow, którzy poddali się w Mariupolu, zostało przewiezionych do aresztu śledczego Lefortowo w Moskwie - informuje agencja TASS, powołując się na źródła w organach ścigania.

18:47

Rosjanie ostrzelali Oczaków w obwodzie mikołajowskim - poinformowało dowództwo sztabu operacyjnego Południe. Z samolotów wystrzelono pociski w kierunku infrastruktury portowej, ale rakiety uderzyły także w kilka budynków prywatnych. Jedna osoba zginęła, a dwie zostały ranne.

18:44

Zbrodnie wojenne popełnione przez rosyjskich najeźdźców na Ukrainie pomoże zbadać 50 ekspertów z Misji Doradczej Unii Europejskiej na Ukrainie (EUAM) - poinformował wiceszef EUAM Fredrik Wesslau, cytowany przez agencję UNIAN.

Przebywający w Odessie Wesslau zaznaczył, że po rozpoczęciu inwazji Rosji na Ukrainę misja zmieniła mandat, zajmując się m.in. badaniem zbrodni wojennych. Dodał, że EUAM zapoznała się dotąd z niemal 17 tys. zbrodni wojennych popełnionych na Ukrainie przez żołnierzy rosyjskich.

18:14

"Polska od lat jest na celowniku Rosji, która wykorzystuje propagandę i dezinformację przeciwko RP. Kreml realizuje różne działania, których mianownikiem jest uderzenie w podstawowe prawo Polaków do własnej państwowości i bezpieczeństwa" - napisał na Twitterze rzecznik prasowy ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn.

17:46

19 mieszkańców ewakuowano z Lisiczańska w obwodzie ługańskim - poinformował Serhej Hajdaj. Proces jest bardzo trudny, gdyż wojska rosyjskie non stop ostrzeliwują miasto. Z kolei w sąsiednim Siewierodoniecku toczą się walki.

17:00

Kilka osób z batalionu Azow, którzy poddali się w Mariupolu, zostało przewiezionych do aresztu śledczego Lefortowo w Moskwie - informuje agencja TASS, powołując się na źródła w organach ścigania.

16:55

Na wschodzie Ukrainy zginął dowódca batalionu Sicz Karpacka Ołeh Kucyn - poinformował mer Iwano-Frankiwska Rusłan Marcinkiw. Przewodniczący nacjonalistycznej partii Swoboda Ołeh Tiahnybok sprecyzował, że Kucyn zginął podczas walk w okolicach Iziumia.

16:20

Mer Czernihowa - miasta na północy Ukrainy - Władysław Atroszenko poinformował w niedzielę, że ukraińska straż graniczna nie wypuściła go z kraju do Polski. Urzędnik powiązał decyzję o nieprzepuszczeniu go przez granicę z "atakiem politycznym jednego z pracowników biura prezydenta".

Ledwie co na granicy nie puszczono mnie do Polski, dokąd zmierzałem, by podpisać umowę o partnerstwie i pomocy dla Czernihowa - napisał mer na Facebooku. Sprecyzował, że jechał do Rzeszowa w składzie czteroosobowej delegacji.

Atroszenko przekazał we wpisie, że nie wypuszczono go na punkcie kontrolnym Krakowiec, uzasadniając tę decyzję tym, że "rzekomo dokumenty nie były w porządku".

16:14

Ukraińskie wojsko zbliża się do Chersonia, a w kierunku Melitopola armia przesunęła linię frontu 10 km na południe - poinformował mer Melitopola Iwan Fiodorow.

16:11

Osiem osób rannych w wyniku ataku rakietowego na skład ropy w regionie Nowomoskowska znajduje się w szpitalach. Stan jednej z nich jest ciężki.

15:15

Na Ukrainie zakazano importu książek z Rosji i Białorusi - podaje agencja Ukrinform. Parlament zabronił też nadawania rosyjskiej muzyki w transporcie publicznym i w mediach elektronicznych.

Jak informuje Interfax-Ukraina, Rada Najwyższa (parlament) zakazała publicznego odtwarzania muzyki z Rosji w mediach i transporcie publicznym. Zakaz ma dotyczyć publicznego wykonywania i odtwarzania utworów wykonywanych albo stworzonych przez obywateli Federacji Rosyjskiej.

Przewidziano przy tym powstanie spisu wykonawców rosyjskich, którzy potępiają agresję przeciwko Ukrainie. Utwory takich artystów będą mogły być odtwarzane.

14:44

W związku z rosyjską napaścią na Ukrainę brytyjska armia musi być gotowa do ponownej walki w Europie - ostrzegł w liście wysłanym do swoich podkomendnych nowy dowódca sił lądowych, gen. Patrick Sanders.

Sanders, który w poniedziałek zastąpił gen. Marka Carletona Smitha, zwrócił uwagę, że jest "pierwszym szefem sztabu generalnego od 1941 r., obejmującym dowództwo nad armią w cieniu wojny lądowej w Europie, w którą zaangażowane jest mocarstwo kontynentalne".

Inwazja Rosji na Ukrainę podkreśla nasz podstawowy cel - ochronę Wielkiej Brytanii oraz gotowość do walki i wygrywania wojen na lądzie - oraz wzmacnia wymóg odstraszania rosyjskiej agresji groźbą użycia siły. Świat zmienił się od 24 lutego i obecnie istnieje palący imperatyw wykucia armii zdolnej do walki wraz z naszymi sojusznikami i pokonania Rosji w bitwie - napisał nowy dowódca British Army.

13:53

Krewni marynarzy, którzy zginęli w kwietniu na rosyjskim krążowniku Moskwa na Morzu Czarnym są w Rosji zmuszani do milczenia przez urzędników i służby specjalne, Rosja wciąż nie uznała marynarzy za poległych na wojnie - ocenia ukraiński wywiad wojskowy (HUR).

"Funkcjonariusze Federalnej Służby Bezpieczeństwa, gdy dowiedzieli się, że krewni chcą ujawnić w mediach informację o poległych, przyszli do nich do ich domów i miejsc pracy. Przeprowadzają 'pracę wyjaśniającą', w tym grożą odpowiedzialnością karną za ujawnienie tajemnicy państwowej" - podaje wywiad.

13:15

Musimy się przygotować na długą wojnę na Ukrainie i zapewnić temu krajowi przetrwanie, bo jeśli Rosja utrzymałaby okupowane tereny, żaden kraj na świecie nie mógłby się czuć bezpieczny - napisał brytyjski premier Boris Johnson w tekście dla "The Sunday Times".

13:08

"Nie zapominajmy o udręczonym narodzie ukraińskim", "narodzie, który cierpi" - wezwał papież Franciszek podczas spotkania z wiernymi w Watykanie. Zachęcił, by każdy zadał sobie pytanie, co robi dla narodu ukraińskiego.

12:45

"W Warszawie zostanie otwarta wystawa zniszczonych, spalonych rosyjskich pojazdów pancernych" - przekazał minister obrony Ukrainy Ołeksij Reznikow. Zapowiedział, że później będzie ją można obejrzeć także w Madrycie czy Lizbonie.

12:17

Amerykański aktor Bez Stiller przyjechał do Polski. Jako ambasador dobrej woli Agencji ONZ ds. Uchodźców, pomaga uchodźcom z Ukrainy, których wojna zmusiła do opuszczenia kraju. Bez Stiller jest kolejną gwiazdą zaangażowaną w pomoc Ukrainie.

12:13

W obwodzie zaporoskim na południu Ukrainy zwiększyła się liczba kolumn rosyjskiego sprzętu wojskowego - oceniają Siły Zbrojne Ukrainy. Nie wykluczają, że oddziały rosyjskie zaczną w tym regionie nowe działania bojowe.

Skupisko sprzętu wojskowego znajduje się na terenie dwóch zakładów w miejscowości Dniprorudne. W pobliskiej miejscowości Wasyliwka, na terenie komendy wojskowej, Rosjanie rozładowują "znaczną ilość uzbrojenia wielkokalibrowego i amunicji". W Pryszybie - innej miejscowości w tym rejonie - "odnotowano przybycie sprzętu wojskowego".

W komunikacie zaznaczono, że "w ciągu doby zarejestrowano zwiększenie liczby kolumn sprzętu przeciwnika" z anektowanego Krymu w kierunku Melitopola - okupowanego przez Rosjan miasta w obwodzie zaporoskim.

Dodano, że w regionie nasilają się ostrzały rosyjskie, których celem są nie tylko pozycje sił ukraińskich, ale i obszary cywilne. W ciągu ostatniej doby Rosjanie ostrzelali wsie: Czerwone i Nowodanyliwka oraz miasto Hulajpole.



11:43

Jedna osoba zginęła, a pięć zostało rannych w wyniku rosyjskich ostrzałów - powiadomił szef władz obwodu charkowskiego Ukrainy Ołeh Syniehubow, podsumowując minioną dobę. Doradca szefa MSW Wadym Denysenko oświadczył, że siły rosyjskie próbują zbliżyć się do Charkowa.

Syniehubow poinformował, że Rosjanie ostrzeliwali m.in. jedną z dzielnic na południowym wschodzie Charkowa, a także okolice miejscowości na północ i wschód od miasta oraz rejon iziumski.

Wojska rosyjskie kontrolują tereny położone na północ i na wschód od Charkowa. Miasto znajduje się w zasięgu rosyjskiej artylerii.

Według doradcy ministra spraw wewnętrznych Wadyma Denysenki sytuacja w północnej części obwodu "jest dość trudna", bo wojska rosyjskie próbują zbliżyć się do Charkowa i ponownie (jak przed odepchnięciem przez siły ukraińskie) - przekształcić je w miasto przyfrontowe.

Denysenko, cytowany przez agencję Ukrinform, powiedział w niedzielę, że Rosjanie chcą zbliżyć się do miasta na tyle, by móc je maksymalnie ostrzeliwać.



11:05

Wojna Rosji przeciwko Ukrainie może trwać latami; nie możemy przestać wspierać Kijowa, nawet jeżeli cena tej pomocy jest wysoka, nie można jej porównywać z ofiarą Ukraińców - powiedział sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg w wywiadzie dla "Bild am Sonntag".

10:52

Podczas gaszenia pożaru, który wybuchł po rosyjskim ostrzale rakietowym bazy paliwowej w obwodzie dniepropietrowskim Ukrainy, doszło do wybuchu zbiornika z paliwem - poinformował szef władz obwodowych Wałentyn Rezniczenko. Zginął ratownik, kolejni dwaj są ranni.



Według informacji władz z soboty Rosjanie zaatakowali bazę paliwową trzema rakietami manewrującymi.



10:09

Armia rosyjska straciła około 33 600 żołnierzy na Ukrainie od początku inwazji na ten kraj 24 lutego - oznajmił Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy. Według tych danych Rosjanie stracili 250 ludzi w ciągu ostatniej doby.

Siły ukraińskie zniszczyły w ciągu minionej doby kolejne trzy czołgi, cztery pojazdy opancerzone i sześć systemów artyleryjskich - podał sztab.

W komunikacie opublikowanym na Facebooku poinformowano także o jednym zestrzelonym śmigłowcu i czterech strąconych dronach przeciwnika. Ukraińska obrona zestrzeliła także jeden pocisk manewrujący.

Największe straty - według strony ukraińskiej - Rosjanie ponoszą na kierunku Bachmutu i Zaporoża. Ogółem od początku inwazji, jak twierdzi sztab, Rosjanie stracili: 1468 czołgów, 3577 pojazdów opancerzonych, 216 samolotów, 181 śmigłowców, 745 systemów artylerii, 235 wieloprowadnicowych wyrzutni rakiet, 98 systemów przeciwlotniczych, 2523 pojazdy i cysterny, 14 jednostek pływających i 598 dronów.



10:08

Oddziały rosyjskie uczestniczące w wojnie na Ukrainie mają na tyle poważne problemy z morale, że ograniczają one zdolność Rosji do osiągania celów operacyjnych - przekazało brytyjskie ministerstwo obrony.

09:04

Od 24 lutego funkcjonariusze straży granicznej odprawili w przejściach granicznych na kierunku z Ukrainy do Polski 4,166 mln osób. Ostatniej doby do naszego kraju z Ukrainy przyjechało 26 tys. osób.



08:56

Amerykański Instytut Studiów nad Wojną (ISW) ocenia w najnowszym komentarzu, że w szturmowanym Siewierodoniecku wojska rosyjskie poczyniły na obrzeżach miasta niewielkie postępy, ale zatrzymały się na innych kierunkach natarcia.

"Wojska rosyjskie prawdopodobnie będą w stanie zająć Siewierodonieck w najbliższych tygodniach. Odbędzie się to jednak kosztem skoncentrowania większości sił, którymi dysponują, na niewielkim terenie. Inne operacje rosyjskie na wschodzie Ukrainy, takie jak próby zajęcia Słowiańska i przesunięcia się na wschód od Bachmutu - odnotowały niewielkie postępy w ciągu ostatnich dwóch tygodni" - czytamy w raporcie ISW.

Amerykański ośrodek ocenia, że w obwodzie charkowskim na wschodzie Ukrainy celem wojsk rosyjskich jest teraz odepchnięcie sił ukraińskich tak, by uniemożliwić im ostrzał artyleryjski połączeń kolejowych. Rosja wykorzystuje teraz trasy kolejowe na północy obwodu do zaopatrywania swoich wojsk prowadzących operację w celu zajęcia Słowiańska.

Na południu, na terenach okupowanych, Rosja konsoliduje kontrolę administracyjną, by stworzyć warunki do aneksji tych obszarów bądź innego wybranego rozwiązania politycznego - informuje dalej ISW. Zwraca przy tym uwagę na działania partyzanckie ze strony ukraińskiej. Tego rodzaju akcje będą "utrudniały wprowadzanie agendy okupacyjnej i nastrojów prorosyjskich na terenach okupowanych" - ocenia Instytut.

08:54

Grupa rosyjskich żołnierzy schwytana w okolicach Ługańska.

08:52

Rosjanie zniszczyli kompleks sportowy w Mikołajewie.

08:49

W Kijowie nad ranem rozległ się dźwięk syren przeciwlotniczych. Według wstępnych informacji ukraińskie wojsko zestrzeliło rosyjski pocisk.

Władze administracji obwodowej powiadomiły w komunikacie na Telegramie, że w rejonie wyszogrodzkim (pod Kijowem) "było słychać wybuchy i zadziałała obrona przeciwlotnicza". "Nie wykryto zadymienia, nie ma pożarów, nikt nie ucierpiał" - podano.

08:00

W Siewierodoniecku kontynuowane są walki o miasto, wojska rosyjskie ostrzeliwują pozycje sił ukraińskich, sytuacja jest bardzo trudna - przekazał szef władz obwodowych Serhij Hajdaj. Dodał, że przeciwnik atakuje również w rejonie Popasnej.

"W Siewierodoniecku sytuacja jest bardzo trudna. Przeciwnik przez całą dobę prowadzi rozpoznanie z dronów, koryguje ogień i szybko dostosowuje go do zmian ukraińskich pozycji obronnych" - powiadomił Hajdaj w komunikacie na Telegramie.

Telegram

Urzędnik poinformował również, że Rosjanie intensywnie ostrzelali okolice mostów na Dońcu, dwukrotnie trafili w infrastrukturę zakładów chemicznych Azot.

Dodał, że w sąsiadującym z Siewierodonieckiem Lisiczańsku w ciągu ostatniej doby znaleziono ciała dwóch mężczyzn, którzy zginęli w ostrzałach.

Przeciwnik prowadził ostrzał wielu ukraińskich miejscowości w obwodzie ługańskim, przeprowadził ataki lotnicze w rejonie dwóch wsi, atak rakietowy na Werchniokamjankę.

Hajdaj powiadomił także o dużych zniszczeniach obiektów cywilnych w rejonie Popasnej i miejscowości Hirske.

07:27

Siły ukraińskie odparły szturm wojsk rosyjskich na dwóch kierunkach w obwodzie ługańskim: Orichowe-Zołote i Perwomajsk-Zołote - poinformował Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy w komunikacie o sytuacji na froncie.



Ponadto "wojskowi ukraińscy zmusili wroga do odejścia w rejonie miejscowości Toszkiwka" - czytamy w raporcie sztabu opublikowanym na Facebooku.

Z komunikatu wynika, że wojska rosyjskie prowadzą szturm na kierunku Orichowe-Hirske, gdzie "trwają działania bojowe". W rejonie Siewierodoniecka "w celu korygowania ognia wróg prowadzi całodobowy zwiad przy użyciu samolotów bezzałogowych Orłan-10. Trwają działania bojowe w celu ustanowienia całkowitej kontroli nad tym miastem" - napisano dalej w raporcie.

Podano w nim, że ostrzelane zostało sąsiadujące z Siewierodonieckiem miasto Lisiczańsk, a także miejscowości: Boriwske, Biła Hora i Ustyniwka. W pobliżu Biłej Hory i Myrnej Dołyny Rosjanie przeprowadzili ataki lotnicze, a koło Werchniokamjanki - atak rakietowy.



W komunikacie sztabu mowa jest o atakach wojsk Rosji na południu Ukrainy, w kierunku obwodu mikołajewskiego z terytorium sąsiedniego obwodu chersońskiego. Rosjanie ostrzeliwali siły ukraińskie z artylerii lufowej i rakietowej w rejonach miejscowości: Prawdyne, Posad Pokrowske i Błahodatne.



Sztab przekazał, że wojska rosyjskie "kontynuują wrzutki informacyjne o rozlokowaniu oddziałów (ukraińskich) w szkołach, szpitalach i cerkwiach". W ten sposób - zapewnił sztab - Rosjanie "chcą usprawiedliwić niszczenie obiektów cywilnych na terytorium Ukrainy".

06:32

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zapewnił po wizycie w dwóch południowych regionach kraju: obwodzie mikołajowskim i odeskim, że Ukraina nie odda nikomu tej części swych terytoriów i utrzyma dostęp do Morza Czarnego.

"Nie oddamy nikomu południa. Odzyskamy wszystko, co nasze i morze będzie ukraińskie, bezpieczne" - napisał Zełenski na serwisie Telegram.

W krótkim komentarzu opisał, że "powrócił z południa" po odwiedzinach pozycji ukraińskich na froncie w obwodzie mikołajewskim, Mikołajewa i obwodu odeskiego. "Rozmawiałem z naszymi obrońcami i obrończyniami: żołnierzami, policjantami, funkcjonariuszami gwardii narodowej, z obroną terytorialną" - przekazał. Zapewnił, że obrońcy są zdeterminowani i "nie wątpią w zwycięstwo" Ukrainy.

06:19

Pentagon jest skłonny wysłać do Ukrainy cztery kolejne systemy artylerii rakietowej HIMARS jako kolejną transzę pomocy wojskowej - poinformował portal Politico, powołując się na dwóch przedstawicieli Pentagonu.

Politico zaznaczyło, że jeśli ten plan zostanie zaakceptowany przez Biały Dom, podwoi to liczbę wysoce mobilnych systemów rakietowych wysyłanych przez USA na Ukrainę.

Według Politico decyzja w tej sprawie nie jest jednak jeszcze ostateczna i będzie "oparta na pilnych potrzebach Ukrainy", a ostateczna liczba systemów może ulec zmianie w ostatniej chwili.

Portal przypomina obawy Białego Domu o możliwość ostrzeliwania tymi systemami terenów rosyjskich. Przytacza jednak słowa szefa ukraińskiej grupy negocjacyjnej z Rosją Dawyda Arachamii, który zapewnił Waszyngton, że amerykańska broń będzie używana tylko na Ukrainie.

Jak dotąd USA zobowiązały się do przekazania Ukrainie czterech wyrzutni HIMARS, zaś Wielka Brytania i Niemcy - do dostarczenia łącznie sześciu sztuk gąsienicowej wersji tego systemu, M270 MLRS.



06:15

Do 11 wzrosła liczba rannych w sobotnim rosyjskim ostrzale składu ropy naftowej w okolicach miasta Nowomoskowsk w obwodzie dniepropietrowskim na południowym wschodzie Ukrainy - poinformował szef władz obwodowych Walentyn Rezniczenko.

Według Rezniczenki do ostrzału Rosjanie użyli trzech pocisków manewrujących. Jedna z rannych osób jest w ciężkim stanie, trzy w stanie średnim, a siedem innych zostało lekko rannych.



W wyniku ostrzału skład paliwowy został zniszczony, a na miejscu wybuchł duży pożar.