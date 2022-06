Amerykański aktor Bez Stiller przyjechał do Polski. Jako ambasador dobrej woli Agencji ONZ ds. Uchodźców, pomaga uchodźcom z Ukrainy, których wojna zmusiła do opuszczenia kraju. Bez Stiller jest kolejną gwiazdą zaangażowaną w pomoc Ukrainie.

Na przejściu granicznym w Medyce spotkałem rodziny, które uciekły przed wojną w Ukrainie, pozostawiając bliskich, nie mając pojęcia, kiedy będą mogli wrócić do domu - napisał Stiller na Twitterze.

Biuro Wysokiego Komisarza Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców przekazało, że Ben Stiller przyjechał do polski jako ambasador dobrej woli ONZ. Aktor przebywa w Rzeszowie, gdzie spotkał się nie tylko z ukraińskimi uchodźcami, ale również z wolontariuszami.

Właśnie przyjechałam do Polski z UNHCR, żeby spotkać rodziny, których życie rozdarła wojna i przemoc na Ukrainie. Miliony zostały zmuszone do opuszczenia swoich domów, z czego ponad 90 proc. to kobiety i dzieci. Jestem tutaj, aby się uczyć, dzielić historiami, które pokazują negatywny wpływ wojny i wzmacniać wezwania do solidarności. Mam nadzieję, że podążycie za osobami udzielającymi pomocy i podzielicie się własnym wsparciem dla ludzi, którzy uciekli ze swoich domów w Ukrainie i dla ludzi, którzy zostali zmuszeni do ucieczki na całym świecie. Każdy ma prawo szukać bezpieczeństwa - podkreślił aktor.

Instagram Post

Wizyta Stillera w Polsce poprzedza Światowy Dzień Uchodźcy, który przypada na poniedziałek 20 czerwca.

Ben Stiller jest kolejną amerykańską gwiazdą, jaka zaangażowała się w pomoc Ukrainie i ukraińskim uchodźcom. Wcześniej swoje wsparcie okazali Sean Penn, Angelina Jolie, Mila Kunis i Ashton Kutcher.