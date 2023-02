12:56

Rosyjski minister sportu Oleg Matycyn ocenił, że apel ponad 30 krajów o wykluczenie Rosjan i Białorusinów z igrzysk olimpijskich w Paryżu jest nie do zaakceptowania. "To ingerencja ministrów w działania niezależnych, międzynarodowych organizacji sportowych" - stwierdził.



12:55

W internetowej petycji publicystka Alice Schwarzer i lewicowa polityk Sahra Wagenknecht wezwały kanclerza Olafa Scholza do negocjacji zamiast dalszych dostaw broni na Ukrainę. Do tej pory petycja zebrała około 130 tysięcy podpisów - poinformowała telewizja ARD.

12:44

Federacja Rosyjska nie dysponuje wystarczającymi środkami, by przeprowadzić zakrojoną na szeroką skalę ofensywę przed przypadającą 24 lutego rocznicą jej pełnoskalowej inwazji na Ukrainę - takiego zdania jest wywiad obronny Ukrainy.

12:06

Zamknięcie przez polskie władze przejścia granicznego z Białorusią w Bobrownikach może doprowadzić do silnych nacisków na Mińsk ze strony Rosji, a w dalszej perspektywie także Chin - twierdzi były urzędnik administracji Aleksandra Łukaszenki Anatolij Kotow. Taką opinię wyraził w wywiadzie dla niezależnego białoruskiego portalu Karta 97. Przejście w Bobrownikach zamknięto wczoraj w południe. Ma być to reakcja na skazanie polskiego dziennikarza Andrzeja Poczobuta.

11:30

"Wojskom rosyjskim atakującym Bachmut nie udało się odciąć tras zaopatrzenia dla sił ukraińskich broniących tego miasta" - poinformował rzecznik Wschodniego Zgrupowania Wojsk armii ukraińskiej Serhij Czerewaty. "Obrońcy mają możliwość dostarczania do Bachmutu uzbrojenia, prowiantu i innych niezbędnych rzeczy, a także wywożenia z Bachmutu rannych - powiedział Czerewaty, cytowany przez portal Hromadske. Jak wskazał, Rosjanie próbują przejąć kontrolę nad szosą Kostiantyniwka-Bachmut, na południowy zachód od miasta. Siły ukraińskie prowadzą jednak skuteczną walkę kontrbateryjną.

10:53

Wojska rosyjskie zrzuciły cztery bomby lotnicze w nocy z piątku na sobotę na Wyspę Węży na Morzu Czarnym, a także ostrzelały wybrzeże rakietami przeciwokrętowymi - poinformowało Dowództwo Operacyjne Południe armii ukraińskiej. W komentarzu cytowanym przez portal ZN.UA armia oświadczyła, że celem ataków było "wywołanie nastrojów paniki wśród mieszkańców rejonów graniczącym z Mołdawią i Naddniestrzem" - separatystycznym regionem Mołdawii.

10:13

W ocenie Pentagonu Rosjanie mogli stracić na Ukrainie połowę swoich czołgów. Część uległa zniszczeniu, pozostałe zostały przejęte przez Ukraińców.

09:13

"Myślę, że przesłanie prezydenta USA Joe Bidena podczas wizyty w Polsce będzie silne" - powiedział w TVP Info szef Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz. Prezydent USA Joe Biden odwiedzi Polskę w dniach 20-22 lutego; spotka się z prezydentem RP Andrzejem Dudą, odbędzie spotkanie z liderami Bukaresztańskiej Dziewiątki i wygłosi przemówienie przed rocznicą rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Marcin Przydacz powiedział, że obecnie trwa układanie programu wizyty prezydenta USA. "Jestem w kontakcie z naszymi amerykańskim partnerami. Zakładam, że oficjalne powitanie prezydent USA Joe Bidena odbędzie się przed Pałacem Prezydenckim. Następnie odbędą się rozmowy obu prezydentów w węższym bądź szerszym formacie i rozmowy delegacji" - podkreślił minister.

09:09

Jest mało prawdopodobne, aby loty rakiet rosyjskich nad terytorium NATO doprowadziły do eskalacji - ocenia w najnowszym raporcie amerykański Instytut Studiów nad Wojną (ISW). Zdaniem think tanku prezydent Rosji Władimir Putin nie chce ryzykować bezpośredniego konfliktu z NATO. "Trwająca rosyjska kampania ataków rakietowych będzie nadal generować zagrożenia peryferyjne poza Ukrainą, takie jak przeloty lub ryzyko incydentów obrony powietrznej (jak w Polsce 15 listopada 2022 r.). ISW ocenia jednak, że NATO (i poszczególne państwa członkowskie) ma pełną kontrolę nad swoimi reakcjami i stopniem, w jakim decyduje się na eskalację w odpowiedzi na przypadkowe lub celowe przeloty rosyjskich rakiet lub inne prowokacje. ISW nadal z dużą pewnością ocenia, że Putin nie dąży do wojny z NATO i jest mało prawdopodobne, aby bezpośrednio ryzykował eskalację" - napisano w raporcie.

08:25

W piątek z Ukrainy do Polski przyjechało 21,9 tys. osób, a z Polski do Ukrainy wyjechało 19 tys. osób - podała straż graniczna. Od 24 lutego ub. roku, czyli dnia ataku Rosji na Ukrainę, SG odnotowała 9,753 mln wjazdów do Polski i ponad 7,88 mln wyjazdów do Ukrainy.