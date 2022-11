Ukraińcy wyzwolili kolejną miejscowość spod rosyjskiej okupacji w obwodzie chersońskim. To Lwowe znajdujące się na prawym (zachodnim) brzegu Dniepru, ok. 40 km na północny wschód od Chersonia. Według byłego dowódcy sił lądowych USA w Europie, emerytowanego generała broni Bena Hodgesa, ukraińskie siły zbrojne mogą odbić także Mariupol i Melitopol do stycznia przyszłego roku, po czym rozpocznie się wyzwalanie Krymu. Mychajło Podolak, doradca prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego uważa jednak, że Rosja jeszcze nie jest gotowa do negocjacji z Ukrainą i wycofania wojsk z tego kraju. To 263. dzień wojny w Ukrainie. Najważniejsze informacje zbieramy dla Was w naszej relacji z 13.11.2022 r.

Mieszkańcy miasta oglądają graffiti autorstwa brytyjskiego artysty Banksy'ego na elewacji zniszczonego budynku w miejscowości Borodzianka koło Kijowa. / Vladyslav Musiienko / PAP 14:23 Ministerstwo obrony Ukrainy opublikowało nagranie podniesienia flagi ukraińskiej w miejscowości Lwowe w obwodzie chersońskim. To kolejna miejscowość wyzwolona spod okupacji rosyjskiej w tym regionie. "Żołnierze piechoty morskiej z Odessy podnieśli flagę ukraińską w centrum miejscowości Lwowe w obwodzie chersońskim. Wcześniej wyzwolili mieszkańców spod okupacji rosyjskiej" - poinformowało ministerstwo w komunikacie na serwisie Telegram. Lwowe leży na prawym (zachodnim) brzegu Dniepru, ok. 40 km na północny wschód od Chersonia. Telegram 14:14 Najemnik rosyjskiej "grupy Wagnera", który na Ukrainie oddał się do niewoli, został uprowadzony i z okrucieństwem zabity jako "zdrajca" - podał niezależny portal Meduza powołując się na kanały internetowe związane z "grupą Wagnera". Na kanałach tych ukazało się nagranie, na którym mężczyzna, którego głowa jest przymocowana do warstwy cegieł, przedstawia się jako Jewgienij Nużyn. Twierdzi, że podczas pobytu w Kijowie został uderzony, stracił przytomność i ocknął się "w tej piwnicy", a teraz "będzie sądzony". Następnie na jego głowę spadają ciosy przy użyciu młota kowalskiego. 13:38 "Pokój jest możliwy, nie ulegajmy rezygnacji wobec wojny" - mówił papież Franciszek podczas spotkania z wiernymi na modlitwie Anioł Pański w niedzielę w Watykanie. Ponownie wezwał do bliskości z Ukrainą. Zwracając się do 30 tys. osób przybyłych na plac Świętego Piotra papież powiedział: "Pozostajemy blisko z naszymi braćmi i siostrami na udręczonej Ukrainie, solidarni poprzez modlitwę i konkretne gesty solidarności". 13:12 "Rosyjska agresja na Ukrainę jest złamaniem Karty Narodów Zjednoczonych i naruszeniem integralności terytorialnej tego kraju; jakikolwiek pokój kończący ten konflikt musi opierać się na poszanowaniu Karty NZ i prawa międzynarodowego" - oświadczył sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres w Phnom Phem podczas konferencji prasowej. "Bardzo ważne jest tworzenie warunków do stopniowego przywracania dialogu, który w przyszłości doprowadzi do zapanowania pokoju" - dodał. 12:48 "Politycznie i psychologicznie Rosja nie dojrzała jeszcze do prawdziwych negocjacji i wycofania wojsk. Ale tak się stanie, od razu po wyzwoleniu Doniecka czy Ługańska" - napisał na Twitterze Mychajło Podolak, doradca prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego. Donieck i Ługańsk znajdują się od 2014 roku pod kontrolą Kremla i sterowanych przez niego prorosyjskich separatystów. 12:17 Ponad 1260 dzieci zostało poszkodowanych na Ukrainie w wyniku rosyjskiej agresji - przekazała w komunikacie ukraińska Prokuratura Generalna. W ciągu ostatniej doby liczba ofiar nie uległa zmianie i wynosi 430. Wzrosła natomiast liczba dzieci, które odniosły obrażenia - jest ich już co najmniej 830. 12:02 Należy się z tego cieszyć - mówił w Polsat News wiceszef Kancelarii Prezydenta RP Piotr Ćwik, odnosząc się do odzyskania Chersonia przez Ukrainę. Jest to możliwe także poprzez wymierne wsparcie, które płynie z Polski, z Zachodu, z innych krajów świata demokratycznego - dodał.

11:23 Chersoń świętuje od trzech dni; chociaż w mieście nie ma łączności i prądu, na głównym placu miasta wciąż trwała dyskoteka - podał portal Hromadske. Na ulicach wciąż widać wiele flag narodowych i witanych łzami i uściskami żołnierzy ukraińskich. 10:47 Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy poinformował o uderzeniu na budynek w obwodzie chersońskim, gdzie znajdowało się 500 rosyjskich wojskowych. "W rezultacie dwie ciężarówki martwych najeźdźców zostały przewiezione do Tawrijska. 56 ciężko rannych przewieziono do najbliższego szpitala, z czego 16 kolejnych wkrótce zmarło" - napisano w raporcie. 10:29 Po kapitulacji Chersoniu władze rosyjskie wyznaczyły miasto Heniczesk na stolicę administracyjną okupowanej części obwodu chersońskiego - informuje NEXTA. 10:15 Po ogłoszeniu w Rosji mobilizacji na wojnę z Ukrainą do Gruzji wjechało 700 tys. obywateli Rosji, wielu pojechało następnie do Armenii, Turcji i innych krajów - powiedziała prezydent Salome Zurabiszwili. Obecnie w Gruzji jest 100 tys. Rosjan. 09:43 Rosyjskie ministerstwo edukacji przygotowuje powrót do szkół szkolenia wojskowego, co jest odpowiedzią na niską jakość obecnych poborowych, którzy mają niewielkie umiejętności i niskie morale - przekazało brytyjskie ministerstwo obrony. Ma być to powrót do zakończonego w 1993 roku programu z czasów sowieckich, który obejmował przygotowanie na wypadek ataku chemicznego lub nuklearnego, udzielanie pierwszej pomocy oraz obsługę i strzelanie z karabinów Kałasznikowa. 09:18 Ukrzaliznycia, czyli państwowe przedsiębiorstwo kolejowe w Ukrainie zapowiedziało, że wznowi połączenia kolejowe do Chersonia. W piątek Ukraińcy wyzwolili miasto spod rosyjskiej okupacji. "Długi dzień. Ale musieliśmy dostać się do Chersonia. Ocenić szkody, skoordynować działania z Siłami Zbrojnymi i władzami, zorganizować zespół do jak najszybszego powrotu pociągów do Chersonia" - czytamy we wpisie szefa Ukrzaliznycji na Telegramie. 09:08 Potępiamy łamiącą prawo międzynarodowe rosyjską inwazję i zwiększymy pomoc humanitarną dla Ukrainy - zapowiedział prezydent Korei Południowej Jun Suk Jeol w Phnom Penh podczas Szczytu Azji Wschodniej. Według oficjalnego stanowiska rządu południowokoreańskiego państwo nie wspiera Ukrainy dostawami śmiercionośnej broni. 08:34 "W okupowanym Mariupolu wojska rosyjskie nadal burzą zniszczone domy, aby zatrzeć ślady zbrodni" - czytamy na koncie tamtejszej Rady Miasta na Telegramie. "Okupanci nadal niszczą domy. (...) W ten sposób raszyści niszczą ślady swoich zbrodni. A wraz z nimi nasze mieszkania, wspomnienia, przeszłe życie... Oczywiście można rozebrać wszystko do fundamentów, ale nie można wymazać naszej pamięci" - piszą władze. 08:30 Alarm lotniczy w całej Ukrainie. Władze apelują do mieszkańców by udali się do schronów. Niezależne białoruskie media donoszą, że z lotnisk na terenie tego kraju wystartowały rosyjskie samoloty bojowe. 08:13 Fotograf Vladyslav Musiienko uwiecznił na zdjęciach murale wykonane przez brytyjskiego artystę Banksy'ego na elewacji zniszczonego budynku w miejscowości Borodzianka koło Kijowa. / Vladyslav Musiienko / PAP / Vladyslav Musiienko / PAP / Vladyslav Musiienko / PAP / Vladyslav Musiienko / PAP / Vladyslav Musiienko / PAP Przeczytaj więcej na ten temat: Banksy w Ukrainie? Artysta opublikował zdjęcie nowego muralu 07:44 "HIMARS-y wkrótce będą wystrzeliwane z Chersonia. Podejścia na Krym są w zasięgu ręki. To osłabi rosyjską obronę, podczas gdy ‘lewe skrzydło’ kontrofensywy zajmie Mariupol i Melitopol do stycznia. Następnie rozpocznie się decydująca faza kampanii - wyzwolenie Krymu" - napisał na Twitterze były dowódca sił lądowych USA w Europie, emerytowany generał broni Ben Hodges. 07:27 W internecie pojawiło się nagranie zniszczonego Mostu Antonowskiego. Kilka dni temu wojska rosyjskie wysadziły go podczas odwrotu z prawego (zachodniego) brzegu Dniepru. 07:20 W obwodzie donieckim trwają niezwykle brutalne walki. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował, że Rosjanie bezskutecznie usiłują przełamać tam ukraińskie linie obrony. Z raportu w portalu Ukrainska Prawda wynika, że w ciągu ostatniej doby agresorzy stracili ponad 800 żołnierzy, 24 czołgi, 34 transportery opancerzone i 20 ciężarówek. 07:10 "W obwodzie brzeskim na Białorusi, szczególnie w miejscach, gdzie rozmieszczane są przybywające oddziały sił zbrojnych Federacji Rosyjskiej rośnie znacznie napięcie społeczne. Miejscowe szpitale są przeciążone z powodu pracy dla wojskowych rosyjskich, którzy masowo chorują w wyniku niezadowalających warunków bytowych w miasteczkach namiotowych. Lekarze muszą odmawiać usług obywatelom Białorusi" - informuje w porannym raporcie Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy. Obwód brzeski sąsiaduje z Polską. 07:00 Rosyjskie siły zrabowały ok. 15 tys. obrazów z obwodu chersońskiego na południu Ukrainy - informuje portal Sprotyw, utworzony przez Siły Operacji Specjalnych armii ukraińskiej. Skradzione dzieła sztuki przywieziono czterema ciężarówkami do Symferopola na anektowanym przez Rosję Krymie. 06:57 W sobotę późnym wieczorem prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował, że armia ukraińska wyzwoliła spod rosyjskiej okupacji już ponad 60 miejscowości w obwodzie chersońskim na południu kraju.

Katarzyna Jasińska