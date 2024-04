08:23

W nocy z piątku na sobotę Rosjanie atakowali rakietami Zaporoże, uszkodzony został obiekt przemysłowy w Zaporożu. W Dniepropietrowsku w wyniku piątkowego ataku zginęło osiem osób, w tym cała czteroosobowa rodzina sześcioletniego chłopca.

Nad ranem portal Ukraińska Prawda informował o odgłosach eksplozji w Odessie i Zaporożu. W stronę Odessy, jak podano, wystrzelona została rakieta manewrująca, prawdopodobnie Ch-59.



Z kolei w obwodzie dniepropietrowskim sobota została ogłoszona dniem żałoby, po tym jak w piątek nad ranem Rosjanie przeprowadzili tam atak rakietowy z licznymi ofiarami cywilnymi.

Potwierdzono śmierć ośmiu osób. Ciało ostatniej ofiary wydobyto spod gruzów późnym wieczorem w piątek. Wśród zabitych jest cała rodzina sześcioletniego chłopczyka, który z ciężkimi obrażeniami trafił do szpitala. Zginęli jego mama, babcia, siostra oraz brat.

"Mały chłopiec, 6-latek został sam, zginęła cała jego rodzina. Rosyjska rakieta w miejscowości Synelnykowe zabiła jego mamę, babcię, 14-letnią siostrę i 8-letniego brata. Ojciec zmarł rok temu" - powiadomił przedstawiciel lokalnych władz Mykoła Łukaszuk.

Ukraińskiej obronie przeciwlotniczej brakuje amunicji, w związku z czym rosyjskie lotnictwo działa skutecznie i wspiera konsekwentne i szybkie sukcesy armii rosyjskiej m.in. w pobliżu miasta Czasiw Jar - pisze w sobotę w najnowszej analizie Instytut Studiów nad Wojną (ISW).

Analitycy wojskowi amerykańskiego think tanku uważają, że ukraińska obrona powietrzna pozostaje ograniczona i zdegradowana, co pozwala rosyjskim samolotom swobodnie i bez zagrożeń operować w niektórych krytycznych obszarach frontu. ISW podkreśla, że zdolność rosyjskich samolotów do działania do 100 km w głąb ukraińskiej przestrzeni powietrznej bez znaczących strat wskazuje, że ukraińska obrona powietrzna w tym rejonie jest obecnie niewystarczająca, aby odstraszyć lub uniemożliwić rosyjskim samolotom działanie na linii frontu.

Zdaniem amerykańskich analityków zdolność Ukrainy do przeprowadzania ataków dalekiego zasięgu na rosyjskie strategiczne samoloty bojowe może tymczasowo ograniczyć działania rosyjskich sił powietrznych, podobnie jak miało to miejsce wcześniej w przypadku samolotów taktycznych.

Jednak ta ukraińska zdolność do uderzenia nie może zrekompensować krytycznego niedoboru amunicji dla obrony powietrznej na całym terenie działań. Siły ukraińskie są zmuszone podejmować trudne decyzje, w jaki sposób rozdysponować swoje ograniczone zasoby obrony powietrznej - podkreśla ISW.

Siemion Jeremin, korespodent wojenny rosyjskiego dziennika "Izwiestija" zginął w piątek w południowowschodniej Ukrainie, w rezultacie ataku drona - poinformował Reuters powołując się na komunikat dziennika.

Według "Izwiestiji" 42-letni Jeremin zmarł w rezultacie odniesionych ran po ataku drona w rejonie miasta Zaporożija, w południowo wschodniej Ukrainie, skąd relacjonował przebieg działań wojennych.

Jak relacjonuje Reuters, "Izwiestia" podały, iż Jeremin wysyłał relacje z rejonów najcięższych walk we wschodniej Ukrainie w ciągu trwającej już 25 miesięcy rosyjskiej agresji, w tym z Mariupola obleganego przez wojska rosyjskie przez 3 miesiące w 2022 roku oraz Maryinki i Wuhledaru.