Na obrzeżach Siewierodoniecka trwają walki uliczne. Sytuacja w mieście, które jest ostatnim dużym bastionem wojsk ukraińskich w obwodzie Ługańskim, jest bardzo trudna. Ukraińcy wyzwolili już w sumie 1015 miejscowości, które były zajęte przez wojska rosyjskie. Do ukraińskiego sądu został skierowany pierwszy akt oskarżenia przeciw żołnierzowi rosyjskiemu w sprawie o gwałt w czasie wojny. Doradca ministra spraw wewnętrznych Ukrainy Wiktor Andrusiw przekazał, że już 4,8 mln osób wróciło z zagranicy do swojego kraju. Najnowsze informacje, zdjęcia i filmy dotyczące rosyjskiej inwazji na Ukrainę zbieramy w naszej relacji.

Zniszczenia po rosyjskim ostrzale w Borodziance w obwodzie kijowskim. / Maksim Poliszczuk / PAP

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE W SKRÓCIE:

Na ulicach Siewierodoniecka w obwodzie Ługańskim trwają walki wojsk ukraińskich z Rosjanami. Miasto jest ostatnim dużym bastionem armii Ukrainy w tym obwodzie.

Siły ukraińskie wyzwoliły już w sumie 1015 miejscowości, które były zajęte przez wojska rosyjskie - poinformował prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.

Rosjanie ostrzelali samochód jadący po ludzi, którzy chcieli ewakuować się z obwodu ługańskiego - poinformował szef władz tego regionu na wschodzie Ukrainy Serhij Hajdaj. Zginął francuski dziennikarz telewizji BFMTV Frederic Leclerc-Imhoff.

Zgromadzenie Parlamentarne NATO jednogłośnie przyjęło deklarację wzywającą do zaostrzenia sankcji wobec Rosji i zwiększenia dostaw broni na Ukrainę.

Już 4,8 mln uchodźców z Ukrainy powróciło z zagranicy do swojego kraju.

Do ukraińskiego sądu został skierowany pierwszy akt oskarżenia przeciw żołnierzowi rosyjskiemu w sprawie o gwałt w czasie wojny.

Spotkanie ambasadorów państw członkowskich UE w Brukseli, na którym poszukiwano kompromisu w sprawie nałożenia sankcji na rosyjską ropę, zakończyło się bez przełomu. Węgry nadal nie akceptują nałożenia sankcji, wysuwając kolejne postulaty.

15:44

Kanclerz Niemiec Olaf Scholz jest przekonany, że "wcześniej czy później" uda się osiągnąć konsensus wśród przywódców państw UE w sprawie embarga na rosyjską ropę. Powiedział to przed rozpoczęciem posiedzenia Rady Europejskiej w Brukseli, na którym jednym z tematów będzie szósty pakiet sankcji przeciwko Rosji.

15:18

Na całym świecie zostało zamrożonych przez światowe instytucje finansowe ponad 300 mld dolarów, które należą do Rosji. Te środki powinny zostać Rosji zabrane i skierowane na odbudowę Ukrainy - oświadczył prezydent RP Andrzej Duda w wywiadzie dla CNN.

15:03

W okupowanym przez wojska rosyjskie Melitopolu zdrożała żywność, produkty wwożone z anektowanego Krymu są kilkakrotnie droższe, miasto jest faktycznie zablokowane, bo nie można z niego wyjechać - powiedział ukraiński mer miasta Iwan Fedorow.

14:58

Rosjanie nielegalnie wyeksportowali blisko 500 tys. ton zboża z okupowanych przez siebie terenów Ukrainy - poinformował wiceminister rolnictwa Taras Wysocki.

14:52

Rzecznik ministerstwa obrony Ukrainy Ołeksandr Motuzianyk powiedział, że sytuacja w Siewierodoniecku jest trudna i na obrzeżach trwają walki uliczne. Miasto to jest ostatnim dużym bastionem wojsk ukraińskich w obwodzie ługańskim.

14:49

Papież Franciszek podziękował Międzynarodowej Komisji Katolickiej ds. Migracji za zaangażowanie na rzecz uchodźców wojennych z Ukrainy. W przesłaniu skierowanym do tej organizacji pomocowej podkreślił, że nie można też zapominać o milionach uchodźców w innych częściach świata.

14:43

Rosjanie ostrzelali samochód jadący po ludzi, którzy chcieli ewakuować się z obwodu ługańskiego - poinformował szef władz tego regionu na wschodzie Ukrainy Serhij Hajdaj. Wskutek ostrzału zginął francuski dziennikarz telewizji BFMTV Frederic Leclerc-Imhoff, robiący materiał o ewakuacji. Hajdaj ogłosił, że ewakuacja została wstrzymana.

14:40

Nasi obrońcy zniszczyli rzadką bestię - unikalny Mi-35M ze skośnym automatem, jak u śmigłowca uderzeniowego Mi-28 - przekazała agencja UNIAN, powołując się na informacje rzecznika odeskiej administracji wojskowej Siergieja Bratczuka. Zdjęcia zniszczonej maszyny pojawiły się w mediach społecznościowych.

Telegram

14:24

Zgromadzenie Parlamentarne NATO obradujące od piątku w Wilnie w poniedziałek jednogłośnie przyjęło deklarację wzywającą do zaostrzenia sankcji wobec Rosji i zwiększenia dostaw broni na Ukrainę. W dokumencie "Razem z Ukrainą" proponuje się "kontynuację i wzmocnienie sankcji do czasu, aż Rosja wyrzeknie się swoich nieprawnych działań i wycofa swoje siły wojskowe ze wszystkich terytoriów Ukrainy uznanych przez prawo międzynarodowe"; strony wezwały do wymiany informacji wywiadowczych z Ukrainą oraz do zwiększenia dostaw broni, w szczególności przeciwlotniczej, przeciwrakietowej, przeciwokrętowej, artyleryjskiej i amunicji.

14:10

Już 4,8 mln uchodźców powróciło do Ukrainy z zagranicy - poinformował doradca ministra spraw wewnętrznych Ukrainy Wiktor Andrusiw na Telegramie.

14:02

Co najmniej 16 tys. mieszkańców Mariupola zostało pochowanych przez rosyjskich okupantów od połowy kwietnia w zbiorowych mogiłach w obwodzie donieckim - poinformowała rada miejska.

Mieszkańcy miasta zostali złożeni w zbiorowych grobach koło wiosek Stary Krym, Manhusz i Wynohradne - przekazała rada w Telegramie.

Telegram

13:59

Niemiecki dziennik "Bild" opublikował mapę aktualnych działań wojennych w Ukrainie.

13:55

Prezydent Litwy ostrzega: Władimir Putin zaczął na Ukrainie, ale ma większe plany - zniszczenie całego euroatlantyckiego bezpieczeństwa. "Musimy zdawać sobie sprawę, że rosyjskie zagrożenie nie zniknie w nadchodzących latach. Dlatego musimy wyraźnie określić Rosję jako kluczowe i długoterminowe zagrożenie dla całego obszaru euroatlantyckiego" - mówił Gitanas Nausėda podczas sesji Zgromadzenia Parlamentarnego NATO, trwającej w litewskim Sejmie. Polityk zaapelował też o militarne wsparcie Ukrainy oraz pomoc w przyjęciu tego kraju do Unii Europejskiej.

13:45

W Mikołajowie Rosjanie zniszczyli dziś 21 budynków mieszkalnych.

13:05

Jedna osoba zginęła, a pięć zostało rannych w wyniku ostrzelania przez siły rosyjskie obwodu mikołajowskiego w nocy z niedzieli na poniedziałek oraz w poniedziałek rano - poinformowały na Facebooku władze tego regionu na południu Ukrainy.

12:58

W pobliżu budynku okupacyjnej administracji Melitopola w obwodzie zaporoskim, na południowym wschodzie Ukrainy, doszło do wybuchu - poinformował lojalny wobec władz ukraińskich mer miasta Iwan Fedorow. Jak dodał, okupanci przeprowadzają obecnie kontrolę obiektów znajdujących się w pobliżu miejsca wybuchu.

12:48

Pierwszy akt oskarżenia przeciw żołnierzowi rosyjskiemu w sprawie o gwałt w czasie wojny został skierowany do sądu w Ukrainie - podała agencja Ukrinform, powołując się na prokurator generalną Irynę Wenediktową.

Jak poinformowała Wenediktowa, żołnierz został oskarżony o zabójstwo cywila oraz gwałt na jego żonie. Sprawca służył w 239. pułku 90. gwardyjskiej dywizji pancernej rosyjskich sił zbrojnych.

Prokuratura ustaliła, że w marcu podczas zajmowania przez wojska rosyjskie rejonu browarskiego w obwodzie kijowskim pijany żołnierz wdarł się wraz z kolegą do budynku w jednej z wiosek i zastrzelił gospodarza. Następnie kilka razy zgwałcili jego żonę, grożąc jej bronią i przemocą wobec jej dziecka, które znajdowało się obok.

Wenediktowa podkreśliła, że choć oskarżony nie znajduje się obecnie w rękach ukraińskich organów ochrony prawa, to nie uniknie odpowiedzialności przed sądem.

12:38

Nawet sześć milionów gospodarstw domowych w Wielkiej Brytanii może mieć ograniczone dostawy prądu podczas najbliższej zimy w efekcie rosyjskiej napaści na Ukrainę - zakłada rządowy najgorszy scenariusz, o którym informuje dziennik "The Times".

Wielka Brytania kupuje mniej niż 4 procent gazu bezpośrednio z Rosji, ale jest połączona z rynkami europejskimi.

12:36

Poniedziałkowe spotkanie w Brukseli ambasadorów państw członkowskich UE w poszukiwaniu kompromisu w sprawie nałożenia sankcji na rosyjską ropę, zakończyło się bez przełomu. Węgry nadal nie akceptują nałożenia sankcji na ropę, wysuwając kolejne postulaty - przekazało PAP źródło unijne w Brukseli.

12:27

Minister spraw zagranicznych Francji Catherine Colonna odwiedziła Buczę - poinformował szef kijowskiej obwodowej administracji wojskowej Ołeksij Kułeba.

Bucza stała się symbolem dokonywanych przez armię rosyjską zbrodni przeciwko ludzkości - dodał Kułeba, cytowany przez agencję Interfax-Ukraina.

12:10

Siły ukraińskie wyzwoliły już w sumie 1015 miejscowości, które były zajęte przez wojska rosyjskie - poinformował w poniedziałek prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w nagraniu na Telegramie.

12:05

Żołnierze lwowskiej 80. brygady desantowo-szturmowej Sił Zbrojnych Ukrainy zlikwidowali rosyjski pluton desantowo-szturmowy wraz ze sprzętem - poinformowało dowództwo wojsk desantowo-szturmowych Ukrainy. Nie podano kiedy, ani gdzie doszło do starcia.

11:45

Rodzinom walczących na Ukrainie oficerów z jednostek Zachodniego Okręgu Wojskowego Rosji dowództwo zabroniło wyjeżdżać z kraju i grozi przesiedleniem na rosyjski Daleki Wschód, jeśli wojskowi nie będą wykonywać rozkazów - podał ukraiński wywiad wojskowy na Telegramie.

Według wywiadu, dowództwo okręgu już poleciło przymusowo wysiedlić z mieszkań służbowych kilka rodzin wojskowych z 332. pułku śmigłowców 6. Armii sił powietrznych i obrony przeciwlotniczej.

11:08

Niemcy, które zapowiedziały dostawy broni "na dużą skalę" dla Ukrainy, w rzeczywistości dostarczają jedynie bardzo drobny sprzęt wojskowy; kanclerz Olaf Scholz rujnuje reputację niemieckiej polityki - pisze dziennik "Frankfurter Allgemeine Zeitung".

"Najpierw minister obrony Lambrecht uznała pięć tysięcy hełmów w styczniu za “bardzo wyraźny sygnał" wsparcia, nie chcąc oczywiście prowokować Rosji. Potem kanclerz Scholz przez wiele tygodni kręcił głową, gdy pytano go o broń ciężką. Liderowi jego grupy parlamentarnej (SPD) Muetzenichowi nie podobał się cały militarystyczny wydźwięk dyskusji o wojnie" - przypomina "FAZ".

10:42

"Walki toczą się w okolicach Siewierodoniecka. Z dwóch kierunków - Nowoajdaru i Starobielska - wróg zdołał wejść do Siewierodoniecka i kontroluje pas około 100 metrów. Ale dalej nie zdołał się znacząco przesunąć, nasi chłopcy się bronią" - oznajmił szef władz rejonu siewierodonieckiego Roman Własenko w Radiu Swoboda.



Szef władz obwodu ługańskiego Serhij Hajdaj powiadomił, że żołnierze rosyjscy ostrzelali w mieście samochód z dwoma wolontariuszami; obaj zostali ranni. Poinformował też, że zniknęło trzech lekarzy i nie ma z nimi kontaktu.

10:35

Rosyjscy żołnierze gotowi są zabić swoich generałów, zmuszających ich do ataków na pozycje wojsk ukraińskich - poinformowała Służba Bezpieczeństwa Ukrainy, powołując się na przechwyconą rozmowę telefoniczną jednego z rosyjskich wojskowych.

SBU przytacza słowa walczącego w obwodzie donieckim żołnierza, który podczas rozmowy z żoną powiedział, że jego koledzy omal nie zastrzelili generała Walerija Sołodczuka, gdy ten próbował zmusić ich do walki.

"Jeden z żołnierzy, dzieciak, wyciągnął granat i zagroził, że wysadzi siebie i generała; Sołodczuk uciekł i schował się do swojej chaty" - relacjonował żołnierz.

09:15

Wojska rosyjskie przegrupowują pododdziały, szykując się do ataków z okupowanego Iziumu na Słowiańsk w obwodzie donieckim i Barwinkowe w obwodzie charkowskim - poinformował Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy.

09:00

Siły ukraińskie zniszczyły rosyjski magazyn amunicji w okupowanej Czornobajiwce w obwodzie chersońskim na południu Ukrainy - poinformował doradca prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego, Ołeksij Arestowycz.

Detonacja trwała co najmniej godzinę - napisał Arestowycz. Dodał, że był to już 22. atak na rosyjski magazyn amunicji.

08:35

Wojska ukraińskie zniszczyły rosyjski punkt kierowania zwiadem bezzałogowym oraz punkt dowodzenia jednego z pododdziałów - poinformowało dowództwo operacyjne Południe, podsumowując na Telegramie sytuację z niedzieli.

Według ukraińskiego dowództwa, na południu wojska rosyjskie straciły 67 żołnierzy i 27 sztuk sprzętu bojowego, w tym sześć czołgów T-62.

"Sytuacja na kierunku południowym jest dynamiczna i napięta" - podano.

07:54

"Rosja prawdopodobnie poniosła w tym konflikcie druzgocące straty wśród swoich oficerów średniego i niższego szczebla. Dowódcy brygad i batalionów prawdopodobnie wysyłani są w rejon zagrożenia, ponieważ ponoszą bezwarunkową odpowiedzialność za wyniki swoich jednostek. Podobnie młodsi oficerowie musieli kierować działaniami taktycznymi na najniższym szczeblu, ponieważ armia nie dysponuje kadrą wysoko wyszkolonych i upoważnionych podoficerów, którzy pełnią tę rolę w siłach zachodnich" - przekazało brytyjskie ministerstwo obrony w codziennej aktualizacji wywiadowczej, odnosząc się do wojny na Ukrainie.

"Utrata znacznej części młodego pokolenia oficerów zawodowych prawdopodobnie pogłębi trwające problemy z modernizacją podejścia do dowodzenia i kontroli. Bardziej bezpośrednio, batalionowe grupy taktyczne, które są odtwarzane na Ukrainie z niedobitków wielu jednostek, będą prawdopodobnie mniej skuteczne z powodu braku młodszych dowódców. Wobec wielu wiarygodnych doniesień o lokalnych buntach wśród sił rosyjskich na Ukrainie, brak doświadczonych i wiarygodnych dowódców plutonów i kompanii prawdopodobnie doprowadzi do dalszego spadku morale i utrzymywania się słabej dyscypliny" - dodano.

07:45

Wojska ukraińskie przeprowadziły skuteczną kontrofensywę na pograniczu obwodów chersońskiego i mikołajowskiego na południu Ukrainy, zmuszając wojska rosyjskie do zajęcia pozycji obronnych - potwierdził w najnowszym raporcie amerykański Instytut Badań nad Wojną. Zdaniem analityków ośrodka kontrofensywa nie doprowadzi do odbicia znaczących obszarów w tej części kraju, jednak może spowolnić konsolidację administracyjnej kontroli okupowanych terytoriów i zmusić Rosjan do rozlokowania większej liczby żołnierzy.



06:20

Prezydent Wołodymyr Zełenski nie wyklucza trójstronnych rozmów z Władimirem Putinem i Recepem Erdoganem - przekazał rzecznik prezydenta Ukrainy Serhij Nikiforow. Prezydent Turcji miałby w nich pełnić rolę mediatora.

Dziś Recep Erdogan odbędzie rozmowy telefoniczne z prezydentami Rosji i Ukrainy, ale z każdym osobno.

05:23

Rosyjskie media rozpowszechniają informacje o "zmęczeniu" Europejczyków Ukraińcami, niedogodnościach, jakie powodują dla obywateli Europy i Rosjan mieszkających w Europie, oraz twierdzą, że poparcie dla obywateli Ukrainy w Europie jest z każdym dniem coraz mniejsze - oceniła rzeczniczka praw obywatelskich Ukrainy Ludmiła Denisowa.

Według niej dehumanizacja, tworzenie negatywnego wizerunku Ukraińców za granicą to kolejna manipulacja Rosji w celu zmniejszenia poparcia dla Ukrainy, wywołania w stosunku do niej atmosfery nienawiści i wrogości oraz podżeganie do dyskryminacji.

Zdaniem rzeczniczki rosyjska propaganda jest głównie skierowana do "konsumenta krajowego", na potrzeby polityki wewnętrznej Rosji.

05:10

Rosja wycofała się z porozumienia, które z nami zawarła, więc teraz nie mamy już żadnych ograniczeń, jeśli chodzi o silną obecność NATO na wschodnim skrzydle i zapewnienie, że każdy centymetr kwadratowy terytorium NATO będzie chroniony przez 5. artykuł NATO i przez naszych sojuszników - powiedział w rozmowie z agencją BNS zastępca sekretarza generalnego NATO Mircea Geoana.



W odpowiedzi na inwazję Moskwy na Ukrainę kraje bałtyckie proszą o zastąpienie rozmieszczonych tam od 2017 roku batalionów międzynarodowych NATO przez brygady. Geoana powiedział, że obecność Sojuszu w regionie zostanie wzmocniona w różnych obszarach, ale konkretna wielkość sił nie jest jeszcze znana. Ostateczne decyzje zostaną podjęte w czerwcu na szczycie NATO w Madrycie.

05:02

Putin nie wygra... Jesteśmy z wami, jesteśmy zjednoczeni - powiedział kanclerz Niemiec Olaf Scholz do zgromadzonych przed Bramą Brandenburską w Berlinie uczestników maratonu Save Ukraine. Budujemy plany powojennej odbudowy Ukrainy - dodał w czasie łączenia wideo.

Scholz zauważył, że Niemcy wraz z przyjaciółmi i partnerami pomagają zapobiec załamaniu się ukraińskiej gospodarki oraz wysyłają broń, aby pomóc Ukraińcom w obronie kraju. Kanclerz dodał też, że Niemcy przyjęły prawie 800 tys. uchodźców z Ukrainy.