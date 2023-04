Administracja USA ogłosi w przyszłym tygodniu nowy pakiet pomocy wojskowej dla Ukrainy o wartości 2,6 mld dolarów - podała agencja Reutera, powołując się na przedstawicieli władz amerykańskich. W skład transzy wejść mają m.in. radary, pociski przeciwpancerne oraz amunicja różnego rodzaju. Dwie osoby, w tym niemowlę, zginęły w rosyjskim ostrzale Awdijiwki na wschodzie Ukrainy - poinformował w piątek wieczorem Andrij Jermak, szef biura prezydenta Zełenskiego. Ciężko ranny polski ochotnik walczący na Ukrainie jest już w Polsce. Najnowsze informacje o sytuacji na Ukrainie zebraliśmy w naszej relacji.

22:27

Administracja USA ogłosi w przyszłym tygodniu nowy pakiet pomocy wojskowej dla Ukrainy o wartości 2,6 mld dolarów - podała agencja Reutera, powołując się na przedstawicieli władz amerykańskich. W skład transzy wejść mają m.in. radary, pociski przeciwpancerne oraz amunicja różnego rodzaju.

22:21

Dziś główne słowo to sprawiedliwość. Sprawiedliwość dla naszego państwa, dla naszych wszystkich ludzi, którzy stracili członków rodziny, bliskich, zdrowie, dom, normalne życie przez rosyjską agresję, przez terror, terror okupanta - powiedział prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski na opublikowanym wieczorem nagraniu.

Zaznaczył, że w piątek odbyły się uroczystości w podkijowskiej Buczy w związku z rocznicą wyzwolenia miasta i szczyt oraz konferencja w Kijowie "Zjednoczeni dla sprawiedliwości".

Wszystko to po to, by przyspieszyć, dodać energii globalnej pracy na rzecz trybunału w sprawie agresji Rosji, na rzecz nowych nakazów aresztowania rosyjskich zbrodniarzy wojennych wydanych przez Międzynarodowych Trybunał Karny, na rzecz legalnych i sprawiedliwych wyroków, które mają usłyszeć wszyscy rosyjscy zabójcy i kaci - kontynuował szef państwa ukraińskiego. Otrzymają je na 100 procent. Zagwarantujemy to. Znajdziemy formaty, znajdziemy instrumenty - zapowiedział.

20:55

Dwie osoby, w tym niemowlę, zginęły w rosyjskim ostrzale Awdijiwki na wschodzie Ukrainy - poinformował wieczorem Andrij Jermak, szef biura prezydenta Wołodymyra Zełenskiego.

Gubernator obwodu donieckiego Pawło Kyryłenko przekazał natomiast, że ofiary to babcia i 5-miesięczny chłopczyk. Dwie ranne osoby to rodzice dziecka.

20:13

Pokój w wojnie Rosji przeciwko Ukrainie powinien nastąpić zgodnie z propozycją Kijowa, a zbrodniarze wojenni powinni stanąć przed sądem - mówili liderzy Chorwacji, Mołdawii, Słowacji i Słowenii, którzy odwiedzili tego dnia Buczę pod Kijowem.

19:20

W podkijowskiej Buczy, rok temu wyzwolonej spod okupacji rosyjskiej, wciąż nie udało się zidentyfikować 70 ciał osób zabitych przez wojska rosyjskie w pierwszych miesiącach inwazji na Ukrainę - poinformował szef prokuratury okręgowej Rusłan Krawczenko.

19:15

Ogłoszenie planu rozmieszczenia przez Rosję taktycznej broni jądrowej na Białorusi świadczy o tym, że spotkanie Władimira Putina z chińskim przywódcą Xi Jinpingiem było nieudane - ocenił ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski.

19:09

Minister obrony Słowacji Jaroslav Nad’ powiedział w Kijowie, że jego kraj chce zwiększyć aż pięciokrotnie produkcję amunicji kalibru 155 mm dla Ukrainy. Dodał, że Słowacja będzie odgrywała główną rolę w produkcji pocisków dla kraju odpierającego rosyjska inwazję.

18:40

Zarząd Międzynarodowego Funduszu Walutowego zaaprobował wynegocjowany wcześniej pakiet finansowy dla Ukrainy wartości 15,6 mld dolarów, rozłożony na cztery lata - poinformowała agencja Reutera. Zatwierdzona pożyczka to największy pakiet pomocowy przyznany Ukrainie od początku rosyjskiej inwazji na ten kraj i zarazem pierwszy duży kredyt, jakiego MFW udziela państwu zaangażowanemu w aktywne działania wojenne.

18:36

Francja w tajemnicy przygotowuje się do przekazania Ukrainie 40 samolotów bojowych typu Mirage 2000-9, których chcą pozbyć się Zjednoczone Emiraty Arabskie. Tak twierdzi renomowany francuski portal Intelligence Online - poświęcony obronności i służbom specjalnym.

18:34

Minister spraw zagranicznych Ukrainy Dmytro Kułeba nazwał "niemoralną" decyzję organizatorów wielkoszlemowego Wimbledonu o dopuszczeniu do turnieju tenisistów i tenisistki z Rosji i Białorusi pod neutralną flagą.

"Decyzja Wimbledonu o dopuszczeniu do udziału rosyjskich i białoruskich zawodników jest niemoralna. Czy Rosja zaprzestała swojej agresji lub okrucieństw? Nie, po prostu Wimbledon zdecydował się przyjąć dwóch wspólników zbrodni" - napisał na Twitterze Kułeba.

"Wzywam rząd Wielkiej Brytanii do odmowy wiz tym zawodnikom" - dodał.

18:31

Prezydent Francji Emmanuel Macron, który w przyszłym tygodniu uda się do Pekinu, ma zamiar ostrzec chińskiego przywódcę Xi Jinpinga, by nie podejmował fatalnej decyzji o militarnym wsparciu Rosji w jej wojnie na Ukrainie - poinformował Pałac Elizejski.

18:29

Umieszczenie taktycznej broni jądrowej na Białorusi stanowiłoby nieodpowiedzialną eskalację i ma na celu zastraszanie i powstrzymywanie wysiłków na rzecz zakończenia wojny - powiedział Stały Przedstawiciel RP przy ONZ Krzysztof Szczerski na posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa.

17:59

Rośnie liczba dezerterów z rosyjskiego wojska. W obwodzie ługańskim na wschodzie Ukrainy armia Rosji poszukuje 50 zbiegłych żołnierzy - poinformował Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy.

17:55

Papieski jałmużnik kardynał Konrad Krajewski poinformował w Radiu Watykańskim o kolejnym dużym transporcie pomocy, który dotarł z Rzymu na Ukrainę. Podkreślił, że zawiadamia o tych transportach dopiero wtedy, gdy dotrą na miejsce, a kierowcy ciężarówek wracają do domu.

17:51

Prokurator Międzynarodowego Trybunału Karnego (MTK) w Hadze Karim Khan wezwał Rosję, by dzieci ukraińskie uprowadzone podczas inwazji rosyjskiej jak najszybciej wróciły do ojczyzny. Ocenił, że Władimir Putin powinien w tej kwestii stanąć przed sądem.

17:26

Bucza, która była ważnym punktem obrony Kijowa, stała się w 2022 roku symbolem oporu Ukraińców - oznajmił naczelny dowódca armii ukraińskiej generał Wałerij Załużny.

17:23

Rok po wyzwoleniu spod rosyjskiej okupacji w Buczy, Irpieniu i innych miejscowościach pod Kijowem wciąż widoczne są ślady niszczycielskiej obecności wojsk agresora. W ruinach domów nadal znajdowane są niewybuchy, a na obrzeżach straszą brunatne wraki spalonych samochodów, w których ginęli ludzie.

17:16

Postępuje rosyjska dominacja nad Białorusią - również w obszarze działań informacyjnych - powiedział pełnomocnik rządu ds. bezpieczeństwa przestrzeni informacyjnej RP Stanisław Żaryn komentując dzisiejsze wystąpienie Alaksandra Łukaszenki.

17:15

Ponad 20 skrajnie prawicowych austriackich deputowanych wyszło z sali parlamentu podczas przemówienia prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego. Politycy z prawicowo-populistycznej Wolnościowej Partii Austrii (FPOe) argumentowali, że wystąpienie Zełenskiego naruszyło neutralność Austrii.

17:02

Francuska Federacja Szermiercza podjęła decyzję o rezygnacji z organizacji zawodów Pucharu Świata szpadzistów w Saint-Maur-des-Fosses w dniach 19-21 maja. To kolejna szermiercza impreza odwołana po przywróceniu do rywalizacji sportowców rosyjskich i białoruskich.

17:00

Witalij Merinow, czterokrotny mistrz świata w kickboxingu, który zasiadał we władzach ukraińskiego miasta Iwano-Frankiwsk, zginął w szpitalu w wyniku odniesionych na polu bitwy ran. Informację podał włodarz miejscowości, a także media - m.in. portal Ukrinform i Nexta.

16:50

Spadła liczba osób, próbujących nielegalnie opuścić Ukrainę - poinformował Andrij Demczenko, rzecznik ukraińskiej straży granicznej. Według niego mężczyźni posługują się podrobionymi dokumentami, udają kobiety albo próbują przekroczyć granicę poza przejściami granicznymi.

16:45

Suma pomocy unijnej i krajowej dla polskich rolników w związku ze zwiększonym importem towarów rolnych z Ukrainy przekroczy 1 mld zł - szacuje unijny komisarz ds. rolnictwa Janusz Wojciechowski. Jak podkreślił, na wolnym handlu z Ukrainą dużo zyskuje Polska, ale rolnicy tracą.

16:39

W podkijowskiej Buczy i rejonie (powiecie) buczańskim Rosjanie podczas okupacji zabili 37 dzieci, a ponad 50 dzieci odniosło obrażenia różnego stopnia - poinformowała w Buczy Ołena Zełenska, żona prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego.

16:04

Pomoc uchodźcom zagrożonym wykluczeniem społecznym, edukacja dzieci i młodzieży z Ukrainy, pomoc uchodźcom i migrantom na granicy polsko-białoruskiej były tematami obrad Rady KEP ds. Migracji, Turystyki i Pielgrzymek - poinformowało biuro prasowe Episkopatu.

15:53

Siły zbrojne Hiszpanii dotychczas przeszkoliły na terytorium swojego kraju ponad 850 żołnierzy z Ukrainy, odpierającej rosyjską inwazję - wynika z danych hiszpańskiego ministerstwa obrony przedstawionych w Kongresie Deputowanych, niższej izbie parlamentu.

15:51

Nie jest wykluczone, że to są instrukcje z Kremla, z Moskwy, tak, aby tworzyć opór przed realizacją decyzji, która właśnie weszła w życie, ale jest nierespektowana - mówił Jan Piekło, były ambasador Polski w Ukrainie, komentując w internetowym Radiu RMF24 ostatnie wydarzenia w Ławrze Peczerskiej w Kijowie. Na początku marca ministerstwo kultury Ukrainy zdecydowało, że mnisi Kościoła Patriarchatu Moskiewskiego mają opuścić pomieszczenia Ławry do 29 marca. Kompleks ten jest własnością państwa. Duchowni wywieźli z klasztoru swoje rzeczy, jednak odmówili jego opuszczenia w oczekiwaniu na werdykt sądu.

15:47

Atak Rosji na Ukrainę tworzy poważne zagrożenie dla światowego pokoju; bardzo ważne jest, żeby oficerowie rosyjscy zostali pociągnięci do odpowiedzialności za to, co zrobili w Ukrainie - oświadczył w Łodzi, na zakończenie szczytu państw B9, szef MSZ Rumunii Bogdan Aurescu.

15:45

Prezydent USA Joe Biden stwierdził, że nie ma planów wydalenia rosyjskich dyplomatów w odpowiedzi na aresztowanie korespondenta "Wall Street Journal" Evana Gershkovicha pod zarzutem szpiegostwa. Jednocześnie wezwał Rosję do uwolnienia dziennikarza.

15:42

Ukraina wzywa Rosję do ujawnienia wszystkich list z nazwiskami Ukraińców znajdujących się w niewoli rosyjskiej - oświadczył ukraiński sztab koordynacyjny ds. jeńców wojennych. Kijów zarzuca Moskwie ukrywanie danych o jeńcach ukraińskich.

15:40

Pogarszająca się sytuacji bezpieczeństwa w Europie, działania na rzecz wzmocnienia wschodniej flanki NATO, polityczne i praktyczne wsparcie dla Ukrainy oraz współpraca NATO i UE - były wśród tematów rozmów szefów MSZ państw B9 w Łodzi - mówił szef polskiej dyplomacji Zbigniew Rau.

15:39

Kraje Unii Europejskiej dostarczyły dotychczas Ukrainie broń o łącznej wartości 12-13 mld euro - powiedział wysoki przedstawiciel Unii ds. zagranicznych Josep Borrell.

15:17

Zbrodnia w Buczy była częścią rosyjskiego planu eliminacji Ukraińców - oświadczyła przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen.

14:56

Dziennik "Wall Street Journal" zażądał w piątek wydalenia ambasadora Rosji i dziennikarzy rosyjskich pracujących w Stanach Zjednoczonych po tym, jak korespondent gazety Evan Gershkovich został oskarżony o szpiegostwo przez Federalną Służbę Bezpieczeństwa.

14:46

71 proc. badanych docenia wagę ostatniej wizyty prezydenta USA Joe Bidena w Polsce i na Ukrainie. Bagatelizuje ją 20 proc. ankietowanych - wynika z sondażu CBOS.

14:22

Rosyjscy i białoruscy tenisiści będą mogli zagrać w tegorocznym Wimbledonie - poinformowali organizatorzy. Będą oni jednak musieli grać pod "neutralnymi" flagami oraz spełnić wilka warunków.

14:18

Pomimo tego że Węgry zostały wpisane na rosyjską listę państw nieprzyjaznych, współpraca między stronami, m.in. w zakresie energetyki, przebiega bez zakłóceń - powiedział minister spraw zagranicznych i handlu Węgier Peter Szijjarto.

14:12

Wyraziłem zaniepokojenie z powodu nielegalnej inwazji Rosji na Ukrainę i zachęcałem przywódcę Chin Xi Jinpinga do kontaktu z ukraińskim prezydentem Wołodymyrem Zełenskim - powiedział premier Hiszpanii Pedro Sanchez po rozmowach z Xi w Pekinie.

13:47

Nie pozwolimy o tym zapomnieć - uczciwość ludzka nie pozwoli zapomnieć. Na ulicach Buczy świat zobaczył zło - powiedział Wołodymyr Zełenski w Buczy, na uroczystości upamiętnienia ofiar okupacji.

Podkreślił, że "naród ukraiński zatrzymał najbardziej antyludzką siłę naszych czasów"; Rosja - dodał - "zabija, znęca się i pragnie zniszczyć godność ludzką, tak aby człowiek oznaczał 'zero'".

Na Ukrainie tak nigdy nie będzie. Bucza stała się miejscem, po którego zobaczeniu świat zmienił się i obudził - powiedział Zełenski.

13:22

Rok po wyzwoleniu ukraińskiego miasta Bucza spod okupacji rosyjskiej kanclerz Olaf Scholz wezwał do ukarania sprawców popełnionych tam zbrodni wojennych. "Te zbrodnie nie mogą pozostać bezkarne" - napisał na Twitterze.

13:14

Podczas okupacji Buczy i powiatu buczańskiego w 2022 r. wojska rosyjskie popełniły ponad 9 tys. zbrodni wojennych - powiadomiło biuro prokuratora generalnego Ukrainy w rocznicę wyzwolenia podkijowskiej Buczy. W ciągu 33 dni Rosjanie zabili tam ponad 1400 cywilów, w tym 37 dzieci.

13:11

Wiceminister obrony Ukrainy Hanna Malar zapewniła, że w atakowanym przez Rosjan Bachmucie czas działa na ich niekorzyść. Oceniła, że straty w ludziach i sprzęcie poniesione przez Rosjan okazały się nieopłacalne z wojskowego punktu widzenia.

"Czas, uzbrojenie, sprzęt i ogromna liczba zabitych są nieuzasadnione z punktu widzenia celów wojskowych" - napisała Malar o działaniach Rosjan.

12:58

Ukraiński rząd zakazał swoim sportowcom występów na zawodach, w których uczestniczą reprezentanci Rosji i Białorusi. Zdecydowano też o bojkocie przez Ukrainę igrzysk olimpijskich 2024, do których MKOL dopuścił pod pewnymi warunkami sportowców z tych dwóch krajów. Jak mówił w ukraińskiej telewizji minister Ołeh Niemczynow, udział ukraińskich drużyn w zawodach, w których uczestniczą Rosjanie i Białorusini, będzie podstawą do pozbawienia ich federacji statusu narodowego.

12:33

Prezydent Białorusi Alaksandr Łukaszenka, przemawiając do Zgromadzenia Narodowego, wezwał Ukrainę do tego, by usiadła do negocjacji z Rosją. Zagroził także, że Moskwa może użyć "najstraszniejszej broni", jeśli poczuje się zagrożona.

11:02

Nigdy nie wybaczymy, ukarzemy wszystkich odpowiedzialnych - napisał na Facebooku rocznicę wyzwolenia podkijowskiej Buczy prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.

"Bucza i rejon buczański. 33 dni okupacji. Ponad 1400 ofiar, w tym 37 dzieci. Ponad 175 osób znalezionych w masowych grobach i izbach tortur. 9 tys. rosyjskich zbrodni wojennych. Minęło 365 dni od kiedy jest to znów wolne ukraińskie miasto. To symbol okrucieństwa okupującej kraj armii" - podkreślił, dołączając do wpisu film z nagraniami z czasów rosyjskiej okupacji Buczy.

09:34

Rosja straciła na Ukrainie już co najmniej sześć radarów rozpoznania artyleryjskiego Zoopark-1M i prawdopodobnie pozostało jej bardzo niewiele tych urządzeń, a odbudowa ich floty będzie trudna ze względu na nałożone sankcje - przekazało brytyjskie ministerstwo obrony.

08:59

Ogłoszony dekretem Władimira Putina wiosenny cykliczny zaciąg do wojska, w ramach którego planowane jest powołanie 147 tys. poborowych, zaangażuje zasoby rosyjskiego ministerstwa obrony potrzebne do szkolenia zmobilizowanych rezerwistów przed wysłaniem ich na wojnę z Ukrainą - ocenia amerykański Instytut Badań nad Wojną (ISW).

Jak wyjaśniają eksperci ISW, co potwierdzają także inni analitycy wojskowi, Rosja nie jest w stanie jednocześnie szkolić planowych poborowych i mobilizowanych na front rezerwistów ze względu na ograniczone możliwości infrastruktury treningowej.

Ze względu na ryzyko polityczne Putin nie jest najprawdopodobniej gotowy na wysyłanie na front świeżo zmobilizowanych poborowych z planowego zaciągu.

08:44

Jedna osoba zginęła i co najmniej dwie są ranne w wyniku rosyjskich ostrzałów obwodu chersońskiego; w ciągu doby przeciwnik ostrzeliwał ten region na południu Ukrainy 64 razy - poinformowały miejscowe władze.

Rosyjskie wojska atakowały obwód chersoński, prowadząc ostrzał z wyrzutni Grad - powiadomił Ołeksandr Prokudin, szef regionu. Stolica - Chersoń - ostrzelana została dziewięciokrotnie. 25 pocisków trafiło w osiedla mieszkalne, domy prywatne i bloki.

07:39

Wojska ukraińskie odparły w ciągu doby ponad 80 ataków wroga; głównymi celami natarć armii rosyjskiej były Biłohoriwka, Bachmut, Awdijiwka i Marjinka - przekazał Sztab Generalny Armii Ukrainy.

W Bachmucie w obwodzie donieckim w dalszym ciągu trwają intensywne walki - odparto 22 szturmy przeciwnika.





07:08

Dziewięć z dziesięciu dronów Shahed produkcji irańskiej, którymi w nocy Rosjanie atakowali Ukrainę, zestrzeliła obrona powietrzna tego kraju - powiadomił rano Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy.

Siły Powietrzne informowały, że drony wleciały nad Ukrainę od strony północnych granic kraju.

Wróg zaatakował też Charków, miasto na północnym wschodzie Ukrainy przy użyciu systemów S-300, wystrzeliwując pociski z terytorium obwodu biełgorodzkiego. Przeprowadzono dziewięć ostrzałów. W ataku nikt nie ucierpiał - podały późnym wieczorem w czwartek władze regionu we wstępnej informacji. Doszło do zniszczeń infrastruktury.

07:06

31 marca 2022 roku wojska ukraińskie wyzwoliły podkijowską Buczę. Po wyparciu Rosjan, którzy przez miesiąc okupowali miasto, odkryto masowe groby cywilów, dziesiątki ciał na ulicach, często ze śladami tortur. Skala okrucieństwa, wstrząsające zdjęcia i relacje ocalałych sprawiły, że Bucza stała się symbolem rosyjskich zbrodni wojennych popełnianych na Ukrainie. Rosjanie zabili ponad 400 mieszkańców Buczy.

05:15

Gabinet Ministrów Ukrainy zdecydował, że ukraińscy sportowcy będą bojkotować zawody, w których wystąpią sportowcy z Rosji i Białorusi.

Decyzja ta jest odpowiedzią ukraińskiego rządu na zaktualizowane zalecenia Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego dotyczące udziału sportowców z Rosji i Białorusi w zawodach zgodnie, z którymi zawodnicy, którzy nie wspierają wojny mogliby brać udział w rywalizacji jako sportowcy neutralni, bez symboli narodowych.

05:10

Ciężko ranny polski ochotnik walczący w szeregach sił zbrojnych Ukrainy dotarł szczęśliwie przez Kijów do Polski - poinformował w czwartek wieczorem minister Michał Dworczyk. "Jego stan jest poważny, ale stabilny" - dodał.

05:07

Najemnicy z rosyjskiej Grupy Wagnera, walczący w Bachmucie na wschodzie Ukrainy, utworzyli w tym mieście swoją bazę w rozległych podziemiach Artemiwskiej Fabryki Win Musujących - poinformowała ukraińska agencja UNIAN, która przeanalizowała reportaż prokremlowskiego dziennika "Izwiestia".

Podziemne korytarze bachmuckich zakładów są tak rozległe, że można się po nich poruszać samochodem. Jednostki wroga "uwiły sobie tam gniazdo" jeszcze na początku bieżącego roku, rozmieszczając na terenie fabryki swój sztab i szpital polowy. Wagnerowcy ćwiczą się tam też w strzelaniu do celu, wykorzystując do tego puste butelki - powiadomił UNIAN.