14:30

Jak podaje agencja Reutera, w sobotę dron uderzył w 5-piętrowy budynek mieszkalny w Sankt Petersburgu w Rosji. Ewakuowano 100 osób. Nie było ofiar.

13:43

W Jekaterynburgu w azjatyckiej części Rosji doszło do wybuchu na terenie podstacji elektrycznej, przesyłającej prąd trzem przedsiębiorstwom z branży zbrojeniowej - informuje w sobotę portal Nowaja Gazieta.Jewropa. Do wybuchu doszło nocą z piątku na sobotę. Nie ma informacji o poszkodowanych. Kanały Shot i Mash poinformowały, że na miejscu znaleziono ślady substancji wybuchowych.

Rano w sobotę uszkodzony został blok mieszkalny w Petersburgu na północnym zachodzie Rosji. Nowaja Gazieta.Jewropa podała, że w budynek trafił dron. Portal Ukrainska Prawda napisał z kolei, że budynek został uszkodzony wskutek działania rosyjskiej obrony przeciwlotniczej.

Kanał Mash stwierdził, że atak dronem przenoszącym 3,5 kg ładunku wybuchowego przeprowadziła ukraińska armia. Kijów nie skomentował tych doniesień. Celem ataku mogła być baza paliw, która mieści się ok. 1 km od uszkodzonego budynku. Serwis Meduza podał, że o pomoc lekarską w związku z tym zdarzeniem zwróciło się sześć osób.

Telegram

12:27

Dwa niemieckie myśliwce Eurofighter wystartowały w piątek z łotewskiej bazy Lielvarde, by eskortować dwa rosyjskie samoloty wojskowe lecące nad Morzem Bałtyckim, w pobliżu Łotwy - poinformowało w sobotę Dowództwo Sojuszniczych Sił Powietrznych.

W piątek rozpoczęła się misja niemieckich sił powietrznych w ramach NATO Baltic Air Policing w bazie w Lielvarde na Łotwie. Niemieckie siły przejęły dowództwo od Polaków.

26 lutego pięć niemieckich samolotów Eurofighter wylądowało w Lielvarde. Już w piątek rano myśliwce wystartowały z bazy, by eskortować dwa rosyjskie samoloty wojskowe lecące nad międzynarodowymi wodami Bałtyku, w pobliżu wód terytorialnych Łotwy. Niemieckie Eurofightery eskortowały rosyjskie wojskowe samoloty i powróciły do bazy.

"Ten pierwszy alarmowy start niemieckich Eurofighterów z bazy Lielvarde pokazuje zdolność i zaangażowanie NATO pod względem odstraszania i - w razie konieczności - obrony sojuszniczej przestrzeni powietrznej. Jesteśmy świadomi potencjalnych zagrożeń dla naszego terytorium i jesteśmy gotowi na nie 24/7" - oświadczył płk Viesturs Masulis, dowódca łotewskich sił powietrznych.

12:07

Tydzień po utracie drugiego samolotu wczesnego ostrzegania i kontroli powietrznej A-50U (w kodzie NATO: Mainstay), Rosja najprawdopodobniej uziemiła całą ich flotę, wstrzymując loty wspierające operacje na Ukrainie - przekazało w sobotę brytyjskie ministerstwo obrony.

W codziennej aktualizacji wywiadowczej poinformowano, że sytuacja ta prawdopodobnie będzie trwała przez czas wewnętrznego dochodzenia, mającego wyjaśnić przyczyny fiaska w ochronie kolejnego ważnego zasobu i tego, jak zmniejszać zagrożenia, jakie nadal stanowi ukraińska obrona powietrzna.

Dodano, że brak możliwości zapewniania codziennego dowodzenia i kontroli nad rosyjskimi operacjami lotniczymi najprawdopodobniej znacznie pogarsza świadomość sytuacyjną załóg lotniczych i jest to luka w zdolnościach, na którą Rosja nie może sobie pozwolić w będącej obszarem walk przestrzeni powietrznej wschodniej i południowej Ukrainy.

11:15

Spod gruzów bloku w Odessie wydobyto ciało dziecka, kolejnej ofiary nocnego rosyjskiego ataku - powiadomiły władze Odessy na południu Ukrainy. Bilans ofiar śmiertelnych wzrósł do trzech.

Pod gruzami zaatakowanego budynku wciąż mogą być ludzie, na miejscu trwa akcja ratunkowa. Rannych zostało osiem osób - poinformowano w komunikacie.

Telegram

Na tle ataku prezydent Zełenski zaapelował do partnerów o więcej systemów obrony przeciwlotniczej. "Musimy wzmacniać ukraińską tarczę powietrzną, by zwiększyć obronę naszych ludzi przed rosyjskim terrorem. Więcej systemów obrony przeciwlotniczej, więcej rakiet do systemów obrony przeciwlotniczej to to, co ratuje życia" - napisał w Telegramie.

Rosja zaatakowała nocą z piątku na sobotę dronami bojowymi obwód odeski, charkowski i sumski. Jeden z bezzałogowców uderzył w blok mieszkalny w Odessie. Zawaliła się część budynku, zniszczonych zostało 18 mieszkań. Ukraińskie siły poinformowały o strąceniu siedmiu z ośmiu dronów, wykorzystanych do ataku na obwód odeski przez Rosję.

09:15

Władimir Putin w czwartkowym orędziu do narodu z pogardą wypowiadał się o rosyjskiej elicie, dzięki czemu zdobył poklask ze strony skrajnych nacjonalistów - pisze w najnowszej analizie amerykański think tank Instytut Studiów nad Wojną (ISW).

Putin w przemówieniu próbował zdystansować się od rosyjskich elit, stwierdzając, że osoby, które "wypełniły swoje kieszenie w związku z procesami gospodarczymi w latach 90.", nie są elitą. Natomiast "prawdziwą elitą" są pracownicy i żołnierze, którzy udowodnili swoją lojalność wobec Rosji - dodał. Putin oświadczył, że weterani powinni sprawować główne funkcje w społeczeństwie, polityce i gospodarce oraz powinni przejąć role tradycyjnie pełnione przez przedstawicieli rosyjskich elit.

Wypowiedź Putina miała na celu pochwalenie armii i zbliżenie się do środowiska weteranów i żołnierzy - podkreśla ISW. Część tzw. rosyjskich blogerów wojskowych wyraziła poparcie dla jego słów i oceniła, że to początek kampanii "wymiany elit" w Rosji.

08:13

Kreml podsyca narrację o tym, że Ukraina przegra, Zachód ją opuści, a zwycięska Rosja zaatakuje NATO - mówi PAP Janis Sarts, dyrektor Centrum Eksperckiego NATO ds. Komunikacji Strategicznej w Rydze.

Rosja już zaczęła przygotowywać się do wykorzystania przestrzeni cyfrowej, by wpływać na tegoroczne kampanie wyborcze w USA i w Europie - ostrzega ekspert. Obserwowane są wczesne sygnały tej operacji, a jej punktem startowym była zgoda Kremla na niedawny wywiad amerykańskiego dziennikarza, byłego prezentera Fox News, Tuckera Carlsona z Władimirem Putinem - uważa Sarts. Zwraca też uwagę, że podmioty służące do rozpowszechniania manipulacji w mediach społecznościowych zwiększyły w ostatnim czasie swoje zasięgi.

08:05

Rosja zaatakowała nocą z piątku na sobotę dronami bojowymi obwód odeski na południu Ukrainy. Jeden z bezzałogowców uderzył w blok mieszkalny w Odessie. Zawaliła się część budynku, dwie osoby zginęły, a siedem zostało rannych.

Ukraińskie siły poinformowały o strąceniu siedmiu z ośmiu dronów, wykorzystanych do ataku na obwód odeski przez Rosję. Jeden z bezzałogowców uderzył w dziewięciokondygnacyjny blok. Część budynku zawaliła się.

W ataku zginęły co najmniej dwie osoby, a siedem zostało rannych - poinformowało MSW. Wśród poszkodowanych jest dziecko. Operacja ratunkowa trwa, pod gruzami mogą być ludzie.

Telegram

07:24

Prezydent USA Joe Biden i premier Włoch Giorgia Meloni omówili w piątek, podczas spotkania w Białym Domu, kwestie wsparcia Ukrainy, pomocy humanitarnej dla Strefy Gazy oraz migracji. Meloni zgłosiła też propozycję "globalnego sojuszu przeciwko przemytowi ludzi". Włochy sprawują obecnie przewodnictwo w G7.



"Przywódcy wymienili poglądy na temat celów Włoch w ramach prezydencji tego kraju w G7, w tym trwałego wsparcia Ukrainy, zrównoważonego rozwoju, bezpieczeństwa energetycznego i żywnościowego, migracji oraz współpracy w sprawie sztucznej inteligencji i wspólnych wysiłków we wsparciu Globalnego Partnerstwa na rzecz Infrastruktury i Inwestycji" - napisano w komunikacie Białego Domu. Biden miał też podziękować Meloni za jej rolę we wsparciu Ukrainy.

07:20

Szef MSZ Węgier Peter Szijjarto spotkał się w piątek w tureckiej Antalyi z ministrem spraw zagranicznych Rosji Siergiejem Ławrowem. W tym samym dniu w Moskwie odbył się pogrzeb rosyjskiego opozycjonisty Aleksieja Nawalnego.

Do spotkania doszło na marginesie forum dyplomatycznego, w którym uczestniczył również premier Węgier Viktor Orban. Szijjarto poinformował na Facebooku, że zjadł kolację ze swoim rosyjskim odpowiednikiem, zamieszczając również krótkie wideo.

Jak podkreślają węgierskie media, ministerstwo spraw zagranicznych Węgier do tej pory nie zareagowało na śmierć Nawalnego, który zmarł 16 lutego w kolonii karnej.

Jedynym politykiem Fideszu, który odniósł się do śmierci opozycjonisty, był Zsolt Nemeth, przewodniczący parlamentarnej komisji spraw zagranicznych. Oskarżył on jednak rosyjski system więziennictwa, a nie bezpośrednio Władimira Putina.