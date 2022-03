23. dzień inwazji rosyjskiej na Ukrainę. "Wojska okupanta utraciły potencjał ofensywny i zostały zatrzymane na wszystkich kierunkach" - twierdzi sztab generalny Ukrainy. Do Polski wjechało już niemal 2 mln uchodźców z Ukrainy. "Rosja zdecydowała się wywołać katastrofę humanitarną na Ukrainie, stosując brutalną taktykę oblężenia, a nawet biorąc za cel dziennikarzy" - powiedział w czwartek ambasador RP Krzysztof Szczerski podczas posiedzenia Rady Bezpieczeństwa ONZ na temat sytuacji na Ukrainie. Najważniejsze informacje znajdziecie w naszej relacji minuta po minucie z 18.03.2022 r.

Matka opłakująca swojego syna - zabitego oficera ukraińskiej armii. / ATEF SAFADI / PAP/EPA

Rosja zdecydowała się wywołać katastrofę humanitarną na Ukrainie, stosując brutalną taktykę oblężenia, a nawet biorąc za cel dziennikarzy - powiedział w czwartek ambasador RP Krzysztof Szczerski podczas posiedzenia Rady Bezpieczeństwa ONZ na temat sytuacji na Ukrainie ZOBACZ WIĘCEJ>>>

Biuro Praw Człowieka ONZ poinformowało w czwartek, że zweryfikowało na Ukrainie śmierć 780 cywilów od początku rosyjskiej inwazji na ten kraj, w tym 58 dzieci. 1252 osoby zostały ranne ZOBACZ WIĘCEJ>>>

Od 24 lutego przyjechało do Polski prawie 1,97 mln osób uciekających z Ukrainy - wynika z informacji Straży Granicznej ZOBACZ WIĘCEJ>>>

Ukraińska straż graniczna poinformowała natomiast, że od początku rosyjskiej inwazji do kraju wróciło ponad 320 tys. obywateli.

W ciągu trzech tygodni inwazji na Ukrainę, Rosja wystrzeliła już ponad 1000 rakiet - poinformował w czwartek wysoki rangą przedstawiciel Pentagonu.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski został nominowany do Pokojowej Nagrody Nobla.

00:43

"Mamy informacje, że rosyjscy wojskowi ściągają najemników z innych krajów, próbują przy pomocy oszustwa zaciągnąć do służby wojskowej jak najwięcej młodych ludzi. Wszyscy wiemy, że to im nie pomoże. Chcę się zwrócić do wszystkich, którzy spróbują dołączyć się do okupantów naszej ukraińskiej ziemi - to będzie najgorsza decyzja waszego życia-powiedział prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.



00:27

"Władze holenderskie zamroziły lub skonfiskowały ponad 200 mln euro aktywów należących do osób fizycznych i firm z Rosji, które zostały objęte sankcjami w rezultacie rosyjskiej inwazji na Ukrainę" - poinformował prezes banku centralnego Holandii Klaas Knot.

00:19

"Nasz Mariupol, Charków, Czernihów, region Kijowski, Izum i wszystkie nasze bohaterskie miasta. Robimy wszystko. Wojsko, policja, konwoje humanitarne, kościół. Wszyscy nasi ludzie. Nie zostawimy was samych"- mówił prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w swoim nocnym przemówieniu.

00:02

Rosyjski ambasador Wasilij Nebenzia zaprzeczył - wbrew faktom - by Rosja prowadziła ataki przeciwko cywilom, nazywając wojska rosyjskie "wyzwolicielami" i oskarżył Ukrainę o to, że "topi we krwi" oblegany i ostrzeliwany od tygodni przez Rosjan Mariupol.

23:37

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski został nominowany do Pokojowej Nagrody Nobla -poinformował niezależny białoruski portal internetowy Nexta.

23:25

"Zapewnimy szybkie i nieskomplikowane wsparcie uchodźcom z Ukrainy - zgadzam się w tym z krajami związkowymi. Sprostanie temu wyzwaniu jest wspólnym zadaniem całego państwa" - napisał w czwartek na Twitterze kanclerz Niemiec Olaf Scholz. Podkreślił też, że "absolutnie nieakceptowalne" jest atakowanie ludzi pochodzących z Rosji.