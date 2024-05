21:00

Amerykańskie ministerstwo obrony ogłosiło nową transzę pomocy zbrojeniowej dla Ukrainy o wartości 275 mln dolarów. Znajdą się w niej m.in. pociski do systemów artylerii rakietowej HIMARS, amunicja kalibru 155 i 105 mm, miny i pociski przeciwpancerne oraz precyzyjna amunicja lotnicza.

Ta transza odpowiada na najpilniejsze potrzeby ukraińskiego wojska i wpisuje się w amerykańskie wysiłki, by pomóc Kijowowi odeprzeć rosyjskie ataki w obwodzie charkowskim - zaznaczono w komunikacie Pentagonu.

To 58. transza amerykańskiej pomocy zbrojeniowej dla Ukrainy od sierpnia 2021 roku i zarazem piąta od czasu przyjęcia przez Kongres USA w kwietniu nowego pakietu pomocy wojskowej i budżetowej dla Ukrainy o wartości ok. 61 mld dolarów.

20:15

Marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska w polskiej ambasadzie w Kijowie spotkała się z przedstawicielami ukraińskiego rządu.

Ten dzień jest ważny nie tylko dlatego, że teraz rozmawiamy o umowie bezpieczeństwa. To jest bardzo dobry dzień, bo - jak państwo wiecie - nasze parlamenty bardzo dobrze ze sobą współpracują. Mamy z ukraińskim rządem stałe relacje i podejmujemy wspólne działania - powiedziała marszałek.

Marszałek podała przykład udanej wspólnej inicjatywy ukraińskich i polskich parlamentarzystów. Wspólnie z Rusłanem Stefanczukiem i przewodniczącymi ponad 20 europejskich parlamentów wystosowano w lutym apel do spikera Izby Reprezentantów w Kongresie USA Mike'a Johnsona o uchwalenie ustawy, na mocy której Stany Zjednoczone ostatecznie zatwierdziłyby kluczowy pakiet pomocowy ok. 61 mld dolarów dla Ukrainy.

Te pieniądze dla Ukrainy zostały przekazane, czyli potrafimy wspólnie działać. Potrzebne są te rozmowy, bo zdajemy sobie sprawę, jak ważne jest to, co teraz robi Ukraina - zauważyła Małgorzata Kidawa-Błońska.

Na pytanie PAP o to, jak będzie wyglądała polsko-ukraińska umowa o bezpieczeństwie, marszałek odpowiedziała, że umowa "będzie bardzo dobra i otwarta". To będzie umowa dająca gwarancję na taką pewność, że oba nasze kraje będą mogły na siebie liczyć. Jest to dopiero początek pracy nad tą umową, tylko pracujemy nad jej projektem. Z tego, co wiem od pracowników, te rozmowy toczą się bardzo dobrze, więc poczekajmy na efekt pracy - stwierdziła Kidawa-Błońska.

Marszałek Senatu odbyła również spotkanie z premierem Ukrainy Denysem Szmyhalem, ministrem spraw zagranicznych Dmytro Kułebą i ministrem obrony Rustemem Umerowem.

To są bardzo ważne spotkania, bo musimy zbudować dobrze wsparcie parlamentarne i dyplomatyczne, żeby mówić o problemach i o tych zbrodniach, które popełnia Rosja - podkreśliła marszałek.

Premier Szmyhal i przedstawiciele delegacji Senatu RP pod przewodnictwem marszałek Małgorzaty Kidawy-Błońskiej rozmawiali o wsparciu wojskowym, sankcjach wobec Rosji i pomocy w dostarczaniu Ukrainie niezbędnego sprzętu energetycznego.

Mamy wiele tematów na agendzie naszej współpracy. Rozmawialiśmy o wsparciu wojskowym, integracji europejskiej i euroatlantyckiej, sankcjach wobec agresora, konfiskacie rosyjskich aktywów i rozwoju infrastruktury granicznej - powiedział premier.

Jak dodał, "zwróciliśmy szczególną uwagę na sytuację w sektorze energetycznym".

Liczymy na pomoc Polski w dostarczeniu niezbędnego sprzętu, w tym generatorów, kotłów modułowych i turbin gazowych. Zamierzamy zdecentralizować ukraiński system energetyczny, aby był mniej podatny na (ataki) wroga - przekazał premier.

Szef rządu podziękował Polsce za dostarczenie amunicji dla obrony powietrznej. Bardzo doceniamy niezwykły poziom wsparcia dla naszego kraju ze strony Polski i Polaków - zaznaczył.

19:05

Pomimo zakazu zakupu ziemi na Ukrainie przez obcokrajowców, polscy inwestorzy mają możliwość długoterminowej dzierżawy ukraińskich gruntów rolnych - poinformowało Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Resort podał, że zagraniczni inwestorzy mogą wziąć udział w oferowanym przez Fundusz Mienia Państwowego Ukrainy procesie prywatyzacji mienia państwowego. W ramach programu "Land Bank" przygotowanego przez Fundusz, inwestorzy mogą wydzierżawić od Państwa grunty rolne na okres 25 lat (w przypadku upraw wieloletnich) lub 14 lat (pod uprawy jednorodne).

Resort zastrzegł, że ryzyko inwestycji w Ukrainie ponosi wyłącznie inwestor.

Szczegółowe informacje są dostępne na stronie www.privatization.gov.ua

18:17

Minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski wziął udział w panelu "Ostateczne odliczanie. Czy jesteśmy w ogóle gotowi do walki i zwycięstwa", będącym częścią konferencji Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych PISM Strategic Ark. Był na nim pytany m.in. o to, jak - w kontekście wojny w Ukrainie - polskie doświadczenie może pomóc przywrócić wiarę, że wolny świat może wygrać.

Szef MSZ ocenił, że to dobry moment, by o tym mówić, bo Polska pozostaje przykładem i symbolem zwycięstwa świata zachodniego w zimnej wojnie. Podkreślał, że wszyscy wiedzą, jak Polska wyglądała 40 lat temu i że przeszliśmy szybki proces transformacji z dyktatury w demokrację, i z gospodarki nakazowo-rozdzielczej do wolnego rynku, odnosząc na obu tych polach niezaprzeczalny sukces.

Poza tym, zauważył, Polska poczyniła od tego czasu różne założenia, które w perspektywie czasu okazały się nietrafne. Zaznaczył, że Polska zakładała m.in., że może udać się ucywilizowanie Rosji i była przekonana, że jeśli Chiny zostaną przyjęte to Światowej Organizacji Handlu, to zliberalizują one swoją ekonomię i być może - w przyszłości - swoją politykę, a także, że Irak może być dobrze funkcjonującą demokracją.

W zeszłym roku wydawało się, że wygrywamy, za to ten rok stanowi wyzwanie - ocenił. Potrzebujemy udowodnić samym sobie i (Władimirowi) Putinowi, że możemy utrzymać ten kurs i ostatecznie wygrać - powiedział.

Sikorskiego pytano też o twierdzenia, że wolny świat nie ma dość siły, by pokonać Rosję i powinien uważać, że doprowadzenie do negocjacji pokojowych byłoby sukcesem, podobnie jak to, że przynajmniej część Ukrainy mogłaby w wyniku tego być niepodległa. Przywołano w tym kontekście konferencję w Jałcie. Dopytywano o sugestie jak w praktyce można dyskutować z taką logiką, prezentowaną przez ludzi, którzy określają się jako realiści.

17:35

Minister spraw zagranicznych Ukrainy Dmytro Kułeba oświadczył, że deklaracje Rosji, iż chce rozejmu, mają zakłócić szczyt pokojowy w Szwajcarii. Wcześniej Reuters, powołując się na źródła na Kremlu, poinformował, że Władimir Putin jest gotowy negocjować zawieszenie broni.

"Putin desperacko usiłuje wykoleić szczyt pokojowy w Szwajcarii 15-16 czerwca" - napisał szef ukraińskiej dyplomacji.