Wznowiono dostawy prądu do wszystkich odbiorców w Kijowie i obwodzie kijowskim Ukrainy - poinformował koncern energetyczny Ukrenergo na Telegramie po usunięciu awarii, która dotknęła około 100 tys. odbiorców. W nocy obrona powietrzna zestrzeliła nad obwodem chmielnickim sześć dronów produkcji irańskiej – podały ukraińskie siły powietrzne. Były prezydent Ukrainy Petro Poroszenko przekazał armii ponad 6 tys. granatów wyprodukowanych w należącym do niego przedsiębiorstwie - podał portal Militarny. Dziś w Londynie rozpoczęła się konferencja poświęcona odbudowie Ukrainy. W jej trakcie zaprezentowane zostaną polskie firmy, które mogą włączyć w ten proces. Najnowsze informacje o rosyjskiej inwazji na Ukrainę zbieramy w naszej relacji. Środa jest 483. dniem wojny Rosji przeciwko Ukrainie. Wydarzenia za naszą wschodnią granicą relacjonujemy dla was w naszym raporcie dnia. Aktualizacje w nim są aktualizowane na bieżąco.

Zniszczenia w bloku mieszkalnym we Lwowie / Vitaliy Hrabar / PAP

13:18

Potrzebujemy kolejnych 6 miliardów dolarów na odbudowę kraju w ciągu następnych 12 miesięcy - powiedział premier Ukrainy Denys Szmyhal na londyńskiej konferencji dotyczącej odbudowy Ukrainy zniszczonej w wyniku rosyjskiej agresji.

Premier przypomniał, że "kluczowe reformy" podjęte przez Kijów w celu dostosowania kraju do standardów unijnych na drodze do ożywienia gospodarki "już się rozpoczęły". Rezultat wojny na Ukrainie będzie decydujący także dla Europy - podkreślił.

12:47

Wcześniej władze Kijowa podały, że o godzinie 10.35 czasu lokalnego (9.35 czasu polskiego) doszło do dużej awarii prądu, w związku z czym Ukrenergo wyłączył prąd między innymi w dzielnicach szewczenkowskiej, sołomiańskiej i podolskiej Kijowa oraz rejonie buczańskim obwodu kijowskiego.

11:46

Jak widzieliśmy w Bachmucie i Mariupolu, to, czego Rosja nie może wziąć, będzie starała się zniszczyć. Chcą zrobić to samo z ukraińską gospodarką. Skala wyzwania jest realna, wojna przyniosła w zeszłym roku spadek PKB Ukrainy o 29 proc., ale wystarczy spojrzeć na ulice Kijowa, pomimo groźby ataku, ludzie żyją swoim życiem - i prowadzą interesy - powiedział brytyjski premier Rishi Sunak, otwierając w Londynie międzynarodową konferencję poświęconą odbudowie Ukrainy. Rząd prezydenta Wołodymyra Zełenskiego jest zdeterminowany do przeprowadzenia reform, aby stać się bardziej otwartym, przejrzystym i gotowym na inwestycje. To tętniący życiem, dynamiczny, kreatywny, europejski kraj, który nie chce dać się stłumić - mówił Sunak.

Wraz z naszymi sojusznikami, utrzymamy nasze wsparcie dla obrony Ukrainy i dla kontrofensywy, i będziemy wspierać Ukrainę tak długo, jak będzie to konieczne, aby nadal wygrywała tę wojnę. Jestem dumny, że dziś ogłaszamy wieloletnie zobowiązanie do wspierania ukraińskiej gospodarki, a w ciągu najbliższych trzech lat zapewnimy gwarancje kredytowe o wartości 3 miliardów dolarów. Będziemy stać po stronie Ukrainy, gdy wywalczy o pokój i wykorzysta całą swoją pomysłowość i opór, by zbudować przyszłość, na jaką zasługuje - powiedział brytyjski premier.

Rishi Sunak / ANDY RAIN / POOL / PAP/EPA

10:45

Do dużej awarii prądu doszło w Kijowie i obwodzie kijowskim. Bez elektryczności pozostaje około 100 tys. osób - poinformowały władze Kijowa na Telegramie.

Awaria nastąpiła o godzinie 10.35 czasu lokalnego (9.35 czasu polskiego). Z jej powodu koncern energetyczny Ukrenergo wyłączył prąd między innymi w dzielnicach szewczenkowskiej, sołomiańskiej i podolskiej Kijowa oraz w rejonie buczańskim obwodu kijowskiego.

"Przyczyna oraz termin usunięcia awarii są ustalane" - poinformował Ukrenergo. Jak dodano, problem powstał w sieciach wysokiego napięcia.

10:42

Były prezydent Ukrainy Petro Poroszenko przekazał armii ponad 6 tys. granatów wyprodukowanych w należącym do niego przedsiębiorstwie - podał portal Militarny. Granaty PGOF-40 40x53 mm zostały przekazane specjalnie przeszkolonym operatorom dronów. Spełniają one standardy NATO dla amunicji do granatników automatycznych - napisał portal.



10:36

Potwierdziliśmy, że popełniliśmy błędy w wycenie sprzętu przekazanego Ukrainie o łącznie 6,2 mld dolarów w ciągu ostatnich dwóch lat fiskalnych - powiedziała wicerzeczniczka Pentagonu Sabrina Singh. Początkowo podawano, że wartość sprzętu przeceniono o ok. 3 mld.

10:35

Intensywne walki trwają w sektorach południowej Ukrainy, jednak w ostatnich tygodniach Rosja nadal podejmowała znaczne wysiłki na rzecz budowy linii obronnych głęboko na tyłach, zwłaszcza na podejściach do okupowanego Krymu - przekazało brytyjskie ministerstwo obrony.

09:28

Bez porażki wojskowej Rosji nie będzie możliwe wykluczenie jej ze społeczności międzynarodowej, także z Organizacji Narodów Zjednoczonych - powiedział ambasador RP przy ONZ Krzysztof Szczerski rozmowie 7 pytań o 7:07 w internetowym Radiu RMF24. Póki co - jak dodał - Polska i inne kraje naszej części Europy skutecznie blokują wybór Rosji do różnych gremiów w ramach ONZ.

07:40

Dziś w Londynie rozpoczyna się konferencja poświęcona odbudowie Ukrainy. W jej trakcie zaprezentowane zostaną polskie firmy, które mogą włączyć w ten proces.

W dwudniowej konferencji w Londynie wezmą udział przedstawiciele państw Grupy G7, władz Ukrainy, organizacji międzynarodowych (ONZ, EBI i EBOiR) oraz świata biznesu, którzy planują wziąć udział w powojennej odbudowie Ukrainy. Polskę będzie reprezentować pełnomocnik rządu do spraw polsko-ukraińskiej współpracy rozwojowej oraz wiceminister funduszy i polityki regionalnej Jadwiga Emilewicz.

07:38

W nocy siły obrony powietrznej zestrzeliły nad obwodem chmielnickim sześć dronów produkcji irańskiej - powiadomiły ukraińskie Siły Powietrzne.