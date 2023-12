18:30

Ostatnich cywilów ewakuowano ze schronu na terenie zakładów koksochemicznych w Awdijiwce. Według szefa administracji wojskowej miasta Witalija Barabasza, mieszkańców bardzo trudno było przekonać do ewakuacji. 12 cywilów przebywało w schronie od początku pełnowymiarowej inwazji rosyjskiej. Obecnie znajdują się pod opieką psychologów.

16:55

Potężny atak rosyjski na Kupiańsk w obwodzie charkowskim. O zabitych i rannych informuje szef wojskowej administracji regionalnej Oleg Synegubow.

Rosjanie uderzyli artylerią, zabijając dwie kobiety. Ranny został także mężczyzna.

16:04

Kijów skrytykował decyzję MKOL o dopuszczeniu sportowców z Rosji i Białorusi do udziału w igrzyskach olimpijskich w Paryżu.

"Członkowie Zarządu Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego, którzy podjęli tę decyzję, ponoszą odpowiedzialność za zachęcanie Rosji i Białorusi do kontynuowania agresji zbrojnej przeciwko Ukrainie" - oznajmiło ukraińskie ministerstwo spraw zagranicznych.

14:09

Kanclerz Niemiec Olaf Scholz stwierdził, że jego kraj musi być gotowy do przejęcia roli lidera w dostarczaniu wsparcia dla Ukrainy.

"Ta wojna prawdopodobnie nie zakończy się szybko". Dlatego ważne jest, "abyśmy mogli przez długi czas robić to, co konieczne", czyli "w dalszym ciągu wspierać Ukrainę w jej walce obronnej" - powiedział Scholz na spotkaniu SPD, dodając, że Niemcy muszą być gotowe zrobić "jeszcze więcej, gdy pomoc z innych krajów osłabnie".

12:31

Jeśli świat się zmęczy (pomaganiem) Ukrainie, po prostu zostawi nas na śmierć - powiedziała w wywiadzie dla BBC pierwsza dama Ukrainy Ołena Zełenska.

Do rozmowy Zełenskiej z BBC doszło w dzień po tym, jak amerykański Senat zablokował kluczowy pakiet pomocy dla Kijowa.

Projekt ustawy zawierającej 61 mld dolarów na pomoc dla Ukrainy nie uzyskał w środę wystarczającej większości w Senacie, by był dalej procedowany. Przeciwko zagłosowali wszyscy republikanie z powodu nieuwzględnienia w pakiecie daleko idących zaostrzeń w polityce imigracyjnej.

Naprawdę potrzebujemy tej pomocy. Mówiąc wprost - nie możemy się zmęczyć tą sytuacją, bo jeśli to zrobimy, umrzemy. A jeśli zmęczy się świat, to po prostu zostawi nas na śmierć - powiedziała Ołena Zełenska. Bardzo nas boli, gdy widzimy oznaki, że ta wielka chęć pomocy może osłabnąć - dodała.

Wywiad z Ołeną Zełenską zostanie wyemitowany w całości w niedzielę - zapowiada BBC.

12:19

Rada Najwyższa (parlament) w Kijowie zaapelowała do państw członkowskich i instytucji unijnych o poparcie otwarcia negocjacji w sprawie akcesji Ukrainy do Unii Europejskiej. Decyzja o rozpoczęciu rozmów ma być rozpatrywana na szczycie Rady Europejskiej w połowie grudnia.

09:32

Wojska rosyjskie zajęły w piątek awdijiwską oczyszczalnię ścieków, która znajduje się około 5 km na północny zachód od miejscowości - potwierdza amerykański Instytut Studiów nad Wojną (ISW) w raporcie.

Think tank podaje również, powołując się na źródła rosyjskie, że w czwartek i piątek wojska rosyjskie przybliżyły się do miejscowości Nowokałynowe (13 km na północny wschód od Awdijiwki), a także w okolice zakładów koksochemicznych na północny zachód od miejscowości i do strefy przemysłowej na południowy wschód od niej.

Siły rosyjskie mają się też - według niektórych źródeł - umacniać w Stepowym (3 km na północny wschód od Awdijiwki).

09:00

Blisko połowa republikanów uważa, że USA udzielają Ukrainie zbyt dużej pomocy; opinię taką podziela tylko 16 proc. demokratów - wynika z sondażu ośrodka Pew Research Center, który cytuje "Washington Post".

48 proc. republikanów i wyborców niezależnych skłaniających się ku Partii Republikańskiej ocenia, że Waszyngton "za dużo" daje Ukrainie.

20 proc. ankietowanych republikanów oraz 39 proc. demokratów uważa, że pomoc ta jest na właściwym poziomie.

Tylko 13 proc. republikanów i wyborców niezależnych skłaniających się ku Partii Republikańskiej deklaruje, że wsparcie dla Kijowa jest za małe. Opinię taką podziela 24 proc. demokratów.

Proponowany przez Biały Dom projekt ustawy zawierającej 61 mld dolarów na pomoc dla Ukrainy nie uzyskał w środę wystarczającej większości w Senacie, by był dalej procedowany. Przeciwko zagłosowali wszyscy republikanie. Na przyjęcie odpowiedniej ustawy przed końcem roku nie ma jednak wiele czasu, bo Izba Reprezentantów rozpoczyna świąteczną przerwę już 14 grudnia, choć może zostać ona przedłużona.



08:55

Awdijiwka i Marjinka to cele najaktywniejszych rosyjskich ataków na froncie - powiadomił rano sztab generalny armii ukraińskiej.

W rejonie Awdijiwki ukraińskie wojska odparły skutecznie 35 ataków, a pod Marjinką - 24 - przekazał sztab generalny ukraińskiej armii w komunikacie.

W ciągu doby, jak podano, doszło w sumie do 95 starć bojowych. Walki toczyły się także na kierunku Kupiańska, Łymanu, Bachmutu, a także na kierunkach szachtarskim i zaporoskim.

Przeciwnik przeprowadził 28 ataków rakietowych i 27 lotniczych (w tę liczę wchodzą także ataki dronów - PAP). Rosjanie przeprowadzili też 59 ostrzałów przy użyciu wyrzutni wieloprowadnicowych. Oprócz tego rosyjska artyleria ostrzelała ponad 100 miejscowości.

Ataki Rosjan wymierzone były w cele cywilne. W ich wyniku są ranni i zabici.