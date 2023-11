Co najmniej 8 osób zostało rannych w wyniku nocnego ataku Rosji na Odessę. Na ten czarnomorski port spadło kilka 7 z 22 wystrzelonych dronów. Ukraiński ostrzał portu i stoczni Zaliw w Kerczu na okupowanym przez Rosjan Krymie raczej nie zakłóci w dłuższej perspektywie pracy tej stoczni, największej w Europie Wschodniej - prognozuje w najnowszym raporcie amerykański Instytut Studiów nad Wojną (ISW). Poniedziałek to 621. dzień rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Najważniejsze informacje dotyczące sytuacji za naszą wschodnią granicą zebraliśmy w relacji z 06.11.2023 r.

Zniszczenia po rosyjskim ataku rakietowym w Chersoniu / Viacheslav Ratynskyi / PAP

10:47

Rosnąca w Rosji inflacja, która prawdopodobnie będzie się utrzymywać powyżej celu inflacyjnego przez cały 2024 r., niemal na pewno zwiększy koszty finansowania wojny na Ukrainie - przekazało brytyjskie ministerstwo obrony.

W codziennej aktualizacji wywiadowczej podano, że inflacja w Rosji wzrosła we wrześniu do 6 proc. z 5,3 proc. w sierpniu, co było spowodowane wzrostem cen towarów konsumpcyjnych, takich jak żywność i paliwa. Centralny Bank Federacji Rosyjskiej (CB RF) zareagował, podnosząc główną stopę procentową o 2 punkty procentowe, która wynosi obecnie 15 proc., co oznacza najwyższy poziom od maja 2022 roku.



10:39

