W ubiegłym tygodniu rosyjscy dowcipnisie zadzwonili do premier Włoch Giorgii Meloni i pytali o konflikt rosyjsko-ukraiński. Szefowa rządu odpowiedziała, że "wszyscy w Europie są już zmęczeni wojną". Przed taką postawą przestrzega doradca prezydenta Ukrainy. Ci którzy dziś są zmęczeni wojną, jutro obudzą się w zniewolonym świecie - ostrzegł Andrij Jermak na łamach POLITICO.

Andrij Jermak / Viacheslav Ratynskyi / PAP

Szef sztabu Wołodymyra Zełenskiego nie ma wątpliwości, że mimo rozwoju konfliktu na Bliskim Wschodzie, wolny świat powinien konsekwentnie wspierać Ukrainę. Wokół coraz częściej pojawiają się jednak głosy przekonujące, że raczej prędzej niż później - negocjacje pokojowe między Kijowem i Moskwą będą konieczne. Ostatnio sam Zełenski dementował pogłoski o tym, że politycy UE wywierają presję na ukraińskich władzach, by te przyzwyczajały się do myśli o paktowaniu z Władimirem Putinem.

To, że wśród europejskich przywódców entuzjazm dla wspierania Ukrainy spadł - jest tajemnicą poliszynela. Swój wyraz aktualnym nastrojom na Zachodzie dała niedawno Giorgia Meloni, która dołączyła do innych polityków na kontynencie ośmieszonych przez znanych rosyjskich pranksterów. Ci co jakiś czas kontaktują się z najwyższymi decydentami państw Unii Europejskiej (na ich koncie jest między innymi Andrzej Duda) i podając się za politycznych partnerów zdobywają informacje, które nie powinny przedostawać się tak łatwo do opinii publicznej.

Meloni pytana o wojnę w Ukrainie przekazała Rosjaninowi, który podawał się za przewodniczącego Unii Afrykańskiej: "ze wszystkich stron jest duże zmęczenie, wszyscy rozumieją, że potrzebujemy rozwiązania".

W rozmowie z POLITICO słowa włoskiej premier skomentował Jermak:

"Nawet jeśli są ludzie, którzy odczuwają to zmęczenie, jestem pewien, że nie chcą obudzić się jutro w świecie, w którym będzie mniej wolności i mniej bezpieczeństwa, a konsekwencje tego będą trwać przez dziesięciolecia". I zalecił odświeżenie sobie historii świata. Doradca Zełenskiego odwołał się do sytuacji z II wojny światowej. "Czy gdyby (w czasie inwazji hitlerowskich Niemiec na Europę) Stany Zjednoczone czuły się zmęczone Wielką Brytanią, czy dzisiaj istniałaby Polska, UK czy Europa?" - pytał retorycznie Jermak.

Współpracownik ukraińskiego prezydenta przestrzegł, że zamrożenie konfliktu z Rosją odbije się na zachodnich mocarstwach. Andrij Jermak zaznacza jednak, że od partnerów zachodnich władze w Kijowie słyszą jedynie zapewnienia o wsparciu. I nawet sytuacja na Bliskim Wschodzie nie zmieniła tej determinacji.