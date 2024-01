Wielka Brytania jest pierwszym krajem, z którym podpisaliśmy dwustronną umowę o bezpieczeństwie. Kontynuujemy współpracę z innymi partnerami międzynarodowymi, by wzmocnić nasze bezpieczeństwo - oświadczył prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Według ISW trwa swoisty "wyścig zbrojeń", w którym Rosja nasila swoje kombinowane ataki rakietowe, a Ukraina próbuje dostosowywać do nich swoje zdolności obrony powietrznej. Niedziela jest 690. dniem wojny Rosji przeciwko Ukrainie. Najnowsze informacje o rosyjskiej inwazji znajdziecie w naszej relacji z 14.01.2024 r.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski / OLEG PETRASYUK / PAP/EPA

13:17

Rosyjskie wojska coraz częściej stosują broń chemiczną - granaty K-51 - pisze Instytut Studiów nad Wojną. Analitycy wskazują, że jest to złamanie konwencji o broni chemicznej, której stroną jest Rosja.

"Od początku inwazji na pełną skalę wojska rosyjskie zastosowały broń chemiczną 626 razy, a od początku 2024 r. - nie mniej niż 51 razy" - pisze ISW. Powołując się na ukraiński sztab generalny, amerykański think tank podaje, że obecnie Rosjanie stosują taki rodzaj broni nawet do 10 razy dziennie. Zazwyczaj wykorzystywane są zrzucane z dronów granty K-51, wypełnione drażniącym gazem CS (2-chlorobenzylidenomalononitryl), który jest rodzajem gazu łzawiącego, używanego do rozpędzania zamieszek.

"Rosja jest stroną konwencji o zakazie broni chemicznej, która zabrania stosowania broni chemicznej w trakcie działań wojennych" - pisze ISW.

12:48

Wielka Brytania jest pierwszym krajem, z którym podpisaliśmy dwustronną umowę o bezpieczeństwie. Kontynuujemy współpracę z innymi partnerami międzynarodowymi, by wzmocnić nasze bezpieczeństwo - oświadczył prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.

"Umowa w sprawie bezpieczeństwa z Wielką Brytanią dodaje nam pewności teraz, gdy bronimy się przed rosyjską agresją i umacnia naszą pozycję bezpieczeństwa na cały okres do przystąpienia do NATO" - napisał Zełenski w portalach społecznościowych.

Zełenski i premier Wielkiej Brytanii Rishi Sunak podpisali w piątek w Kijowie porozumienie o współpracy obu państw w sferze bezpieczeństwa. Dokument, który Londyn nazwał "historycznym", formalizuje dotychczasowe i przyszłe wsparcie dla Kijowa.

Umowa formalizuje wsparcie w sferze bezpieczeństwa, które Ukraina otrzymywała i będzie otrzymywać w przyszłości od Wielkiej Brytanii - podała agencja Interfax-Ukraina. Chodzi m.in. o wymienianie się danymi wywiadowczymi, kwestie cyberbezpieczeństwa, współpracę przemysłu obronnego. Porozumienie nawiązuje do ustaleń krajów G-7, dotyczących udzielenia Ukrainie dwustronnych gwarancji bezpieczeństwa.

Podpisany w piątek dokument będzie obowiązywać przez 10 lat i pozostanie w mocy także wtedy, gdy Ukraina dołączy do NATO - mówił Zełenski.

11:57

Wpływ wojny prowadzonej przeciwko Ukrainie na opiekę zdrowotną w Rosji jest najprawdopodobniej odczuwany przez cywilną populację - przekazało brytyjskie ministerstwo obrony.

W codziennej aktualizacji wywiadowczej przywołano pojawiające się w rosyjskich mediach doniesienia o problemach ludności cywilnej z dostępem do świadczeń szpitalnych w całym kraju oraz o brakach produktów medycznych, w tym szerokiego spektrum antybiotyków.

"Wojna prawdopodobnie w znaczącym stopniu przyczynia się do tej sytuacji, ponieważ szpitale zajmują się rannym personelem wojskowym. Rząd jest także zmuszony do redukowania opieki zdrowotnej w całym kraju z powodu braku personelu medycznego i presji finansowej" - napisano.

09:46

Dwie osoby zostały ranne w obwodzie donieckim, a sześć - w obwodzie chersońskim, w wyniku rosyjskich ostrzałów w ciągu minionej doby - powiadomiły w niedzielę lokalne władze.

"W obwodzie donieckim w ciągu minionej doby Rosjanie przeprowadzili 17 ostrzałów. Ranne są dwie osoby" - powiadomił szef władz regionu Wadym Fiłaszkin. W wyniku ostrzałów uszkodzone zostały domy mieszkalne i infrastruktura cywilna w szeregu miejscowości.

Obwód chersoński był w sobotę ostrzeliwany 103 razy, a rannych jest sześć osób - powiadomił szef tamtejszych władz Ołeksandr Prokudin. Rosjanie prowadzili ostrzał przy użyciu moździerzy, artylerii, wyrzutni wieloprowadnicowych, czołgów, dronów i samolotów. 28 pocisków skierowano na stolicę obwodu - Chersoń.

08:30

Siły ukraińskie poinformowały o unieszkodliwieniu przez zasoby walki elektronicznej ponad 20 pocisków wystrzelonych przez Rosjan w sobotę, co może świadczyć o zwiększeniu ukraińskich możliwości walki elektronicznej - pisze amerykański Instytut Studiów nad Wojną (ISW).

Strona ukraińska powiadomiła w sobotę o unieszkodliwieniu ponad 20 rakiet, przy użyciu zasobów walki elektronicznej, co może oznaczać zmianę w ukraińskich zdolnościach walki elektronicznej - pisze ISW w najnowszym raporcie, dodając, że dotychczas Ukraińcy mogli skutecznie przeciwdziałać dronom, ale nie rakietom.

Według ISW trwa swoisty "wyścig zbrojeń", w którym Rosja nasila swoje kombinowane ataki rakietowe, a Ukraina próbuje dostosowywać do nich swoje zdolności obrony powietrznej. Rzecznik Sił Powietrznych Ukrainy Jurij Ihnat ocenił, że rosyjski atak z 13 stycznia był zorganizowany podobnie jak atak 8 stycznia, co może świadczyć o tym, że siły ukraińskie nauczyły się rozpoznawać stosowane przez Rosję modele ataków i dostosowywać się do nich.

08:26

Przejazd przez przejście Siret-Porubne na granicy z Rumunią został odblokowany - powiadomiła rano w niedzielę straż graniczna Ukrainy. W Rumunii od kilku dni trwają protesty przewoźników i rolników - w sobotę blokowali oni niektóre urzędy celne.

"Blokada ruchu ciężarowego przez przejście Porubne-Siret na terytorium Rumunii została zakończona. Ruch samochodów ciężarowych, osobowych, autobusów pasażerskich i pieszych odbywa się w ustalonym trybie" - powiadomiła straż graniczna Ukrainy w niedzielę rano.

08:20

W sobotę z Ukrainy do Polski przyjechało 24,6 tys. osób, a z Polski na Ukrainę wyjechało 26,4 tys. osób - podała w niedzielę Straż Graniczna. Od 24 lutego 2022 r. - rozpoczęcia agresji Rosji na Ukrainę - odnotowano ponad 18,486 mln wjazdów do Polski i ponad 16,662 mln wyjazdów na Ukrainę.