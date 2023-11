W ciągu ostatniej doby doszło do 45 starć bojowych, a wojska rosyjskie zaatakowały cele na Ukrainie m.in. za pomocą dronów bojowych typu Shahed - podał w komunikacie dotyczącym działań na froncie Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy. Eksplozje było słychać m.in. w Melitopolu. Rosjanie prowadzą też zmasowany ostrzał Chersonia. Niedziela jest 634. dniem wojny Rosji przeciwko Ukrainie. Najważniejsze informacje dotyczące sytuacji za naszą wschodnią granicą zbieramy w relacji z 19.11.2023 r.

Ukraiński żołnierz / Kateryna Klochko / PAP/EPA

20:13

W ciągu ostatniej doby doszło do 45 starć bojowych, a wojska rosyjskie zaatakowały cele na Ukrainie m.in. za pomocą dronów bojowych typu Shahed - podał w komunikacie dotyczącym działań na froncie Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy. Dodano, że ukraińska obrona powietrzna miała strącić 15 z 20 rosyjskich bezzałogowców.

19:00

Eksplozja w Melitopolu okupowanym przez wojska rosyjskie - poinformował lojalny wobec Kijowa mer miasta.

17:33

Rosjanie prowadzą zmasowany ostrzał Chersonia - informuje szef chersońskiej administracji Ołeksandr Prokudin. Władze apelują do mieszkańcpow, by pozostali w schronach.

16:11

Na terenie Niemiec mieszka ponad 189 tys. Ukraińców w wieku poborowym - wynika z oficjalnych danych MSW. Nielegalnie może tam przebywać dodatkowe 100 tys. mężczyzn z tej grupy - informuje w niedzielę dziennik "Welt".

Rząd ukraiński nie ma możliwości sprowadzenia z powrotem do kraju potencjalnych żołnierzy, dla Ukrainy odpływ sprawnych, zdolnych do służby wojskowej mężczyzn stanowi w drugim roku wojny ogromny problem - zaznacza gazeta.



Od 24 lutego 2022 roku, czyli rozpoczęcia rosyjskiej inwazji, do Niemiec przybyło 221 571 Ukraińców w wieku poborowym (18-60 lat). Obecnie przebywa ich tam 189 484 - wynika z danych niemieckiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych na dzień 31 sierpnia br.

14:21

Ukraiński nastolatek, wywieziony przez rosyjskie okupacyjne siły z Mariupola, wyjechał z Rosji na Białoruś - poinformował rosyjski serwis Wiorstka. Następnie w niedzielę biuro prezydenta Ukrainy przekazało, że jest on już na Ukrainie. Nastolatek apelował o pomoc po tym, jak został w Rosji wezwany na komisję wojskową.



Bohdan Jermochin został wywieziony z Mariupola do Rosji po zajęciu miasta przez rosyjskie siły w 2022 roku. W Rosji trafił pod opiekę rodziny zastępczej. Na początku 2023 roku chłopak próbował samodzielnie wrócić na Ukrainę, ale na granicy z Białorusią został zatrzymany przez rosyjskie służby - pisze Wiorstka.



W listopadzie Jermochin dostał wezwanie na rosyjską komisję wojskową. Po kilku dniach Ukrainiec opublikował apel do Zełenskiego o pomoc w powrocie do ojczyzny.

Później rosyjska rzeczniczka praw dziecka Maria Lwowa-Biełowa poinformowała, że jego powrót do kraju został uzgodniony. (W marcu Międzynarodowy Trybunał Karny wydał nakaz aresztowania Lwowej-Biełowej i Władimira Putina w związku z deportacjami dzieci z Ukrainy).



Serwis Wiorstka, powołując się na Jermochina i jego adwokata, przekazał, że wyleciał on z Rosji na Białoruś i przebywał tam z siostrą.

13:14

Nie zgadzam się ze stwierdzeniem, że samoloty nie zmienią biegu wojny - oznajmił Jurij Ihnat, rzecznik ukraińskich sił powietrznych. Tak uważają niektórzy ukraińscy partnerzy - podkreśla RBK-Ukraina.

Chciałbym nie zgodzić się ze wszystkimi krytykami kwestii, dotyczącej samolotów. Samoloty zmienią przebieg wojny i to zmienią bardzo poważnie. Rzecz w tym, by te samoloty nie miały taktyczno-technicznych właściwości dużo słabszych od rosyjskich. Potrzebujemy nowoczesnych samolotów, które zdołają przejąć dominację w powietrzu - powiedział Ihnat, cytowany przez portal RBK-Ukraina.

Jak dodał, samoloty F-16 pomogą odpędzić rosyjskie samoloty i pozwolą na przykrycie z powietrza wojsk lądowych.

Wcześniej minister obrony Estonii Hanno Pevkur ocenił, że samoloty, które wkrótce może otrzymać Ukraina, nie zmienią przebiegu działań zbrojnych, a obecnie priorytetem jest amunicja - pisze serwis.

11:15

Rosyjskie wojska zaczęły ostrzeliwać miejscowości na okupowanej części obwodu chersońskiego, na wschodnim brzegu Dniepru, by powstrzymać ukraińską kontrofensywę na tym odcinku - poinformował rzecznik władz tego regionu na południu Ukrainy Ołeksandr Tołokonnikow.

Jeśli chodzi o bomby lotnicze, to w większości zaczęli ostrzeliwać nimi lewy brzeg (wschodni). Jak mniemam, są to chaotyczne ostrzały. Bardzo boją się kontrofensywy. Próbują powstrzymać kontrofensywę naszych chłopaków - powiedział rzecznik, cytowany przez portal NV.



10:45

Rosja prawdopodobnie rozważa przywrócenie do służby sowieckiego samolotu rozpoznawczego M-55 (w kodzie NATO Mystic B), aby wzmocnić jej ograniczone możliwości zwiadu nad Ukrainą - przekazało brytyjskie ministerstwo obrony.

W codziennej aktualizacji wywiadowczej podano, że dzięki pułapowi operacyjnemu, wynoszącemu ponad 21 tys. metrów, M-55 był ostatnio wykorzystywany jako platforma badawcza w dziedzinie nauk o ziemi, zaobserwowano jednak, że jest on wyposażony w wojskową kapsułę zwiadowczą, opracowaną z myślą o rosyjskich myśliwcach.



10:44

Wielu amerykańskich ekspertów wojskowych jest zdania, że trwająca od miesięcy ukraińska ofensywa nie potoczyła się tak, jak oczekiwano. Spodziewam się, że nie zobaczymy drugiej takiej przez długi czas - jeśli w ogóle - w tej wojnie - mówi pragnący zachować anonimowość analityk Pentagonu. Wiele wskazuje na to, że nadchodzący rok będzie dla Ukrainy trudny i ponury.

10:17

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski umieścił na liście sankcyjnej białoruskiego prorządowego aktywistę, niepełnosprawnego sportowca i paraolimpijczyka Alaksieja Tałaja. Jego fundacja jest zaangażowana w wywożenie ukraińskich dzieci z Donbasu "do sanatoriów" na Białorusi.

Fundacja Tałaja działa na Białorusi od kilku lat. Na stronie fundacji znajduje się informacja, że jest to organizacja dobroczynna, która pomaga osobom niepełnosprawnym, ciężko chorym i dzieciom, pozbawionym opieki rodzicielskiej.

Jak pisze Zierkało, po rozpoczęciu rosyjskiej wojny przeciwko Ukrainie fundacja rozpoczęła zbiór różnego rodzaju pomocy humanitarnej dla tzw. Donieckiej i Ługańskiej Republik Ludowych. Oprócz tego Tałaj sam informował, że jego fundacja przywozi na Białoruś do sanatoriów dzieci z tych okupowanych terenów Ukrainy.

W maju Tałaj ogłosił, że utworzył nową fundację, tym razem białorusko-rosyjską na terenie Rosji. Jej zadaniem również ma być pomoc dla Donbasu.

09:15

Ukraińskie siły powietrzne poinformowały o strąceniu nocą 15 z 20 dronów bojowych Shahed, którymi Rosja zaatakowała Ukrainę. W obwodzie kijowskim w ataku uszkodzony został obiekt infrastruktury.

Nocą obrona powietrzna działała w obwodzie kijowskim, połtawskim i czerkaskim.

Władze poinformowały, że uszkodzony został obiekt infrastruktury w obwodzie kijowskim. Ze wstępnych ustaleń wynika, że w ataku nikt nie ucierpiał, a pożar już ugaszono.

Szef kijowskiej administracji wojskowej Serhij Popko przekazał nad ranem, że ukraińskie systemy obrony powietrznej strąciły blisko 10 irańskich dronów Shahed w Kijowie i na jego obrzeżach.