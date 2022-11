Rosja w ciągu dziewięciu miesięcy wydała na wojnę w Ukrainie 82 mld dolarów, około jednej czwartej dochodów swojego zeszłorocznego budżetu - donosi ukraińskie wydanie magazynu ekonomicznego "Forbes". Eksperci Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej przybyli do wszystkich elektrowni jądrowych Ukrainy, by udzielić wsparcie i pomóc ich personelowi - poinformował na Twitterze dyrektor generalny MAEA Rafael Grossi. Najważniejsze wydarzenia związane z 275. dniem rosyjskiej inwazji na Ukrainę znajdziecie w naszej relacji z 25.11.2022 r.

Zniszczenia we wsi w pobliżu Chersonia / ROMAN PILIPEY / PAP/EPA

05:17

Eksperci Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej przybyli do wszystkich elektrowni jądrowych Ukrainy, by udzielić wsparcie i pomóc ich personelowi - poinformował na Twitterze dyrektor generalny MAEA Rafael Grossi.

"Ukraina zwróciła się do MAEA o zapewnienie, podobnie jak w przypadku elektrowni jądrowej Zaporoże, wsparcia i pomocy na miejscu - w elektrowniach jądrowych w Równem, Chmielnickim, Południowoukraińskiej i Czarnobylu. To wsparcie się zaczęło. Musimy zrobić wszystko, aby zapobiec wypadkowi nuklearnemu we wszystkich ukraińskich elektrowniach jądrowych" - poinformował Grossi.

Przypomniał, że eksperci MAEA są w Zaporoskiej Elektrowni Jądrowej od początku września, udzielając wsparcia i pomocy personelowi stacji. Zdaniem dyrektora generalnego widać już postęp w tworzeniu wokół tej elektrowni strefy bezpieczeństwa fizycznego i jądrowego.

"Ale w czasie, gdy świat koncentruje się na niebezpiecznej sytuacji w Zaporoskiej Elektrowni Jądrowej, największej elektrowni jądrowej w Europie, nie powinniśmy zapominać o innych obiektach jądrowych w kraju" - podkreślił Grossi.

Wczoraj w wyniku rosyjskich ataków rakietowych wszystkie ukraińskie elektrownie jądrowe po raz pierwszy straciły zewnętrzne zasilanie, na jakiś czas były uzależnione od pracy generatorów diesla. "Tej bezprecedensowej sytuacji nie można było sobie wyobrazić jeszcze kilka miesięcy temu. I to budzi wielki niepokój" - powiedział dyrektor generalny MAEA.



05:09

Rosja w ciągu dziewięciu miesięcy wydała na wojnę w Ukrainie 82 mld dolarów, około jednej czwartej dochodów swojego zeszłorocznego budżetu - donosi ukraińskie wydanie magazynu ekonomicznego "Forbes".

Jednocześnie przychody Moskwy ze sprzedaży surowców energetycznych spadają z powodu sankcji, a prowadzona przez Kreml wojna staje się coraz droższa - pisze "Forbes". Według wyliczeń gazety, jesienią tego roku rosyjskie wydatki na zbrojenia wzrosły dwukrotnie, wojna kosztuje obecnie Moskwę co najmniej dziesięć miliardów dolarów miesięcznie.